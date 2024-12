Last Chance To Vote for the 2024 BroadwayWorld Philippines Awards; PINGKIAN: ISANG MUSIKAL at Tanghalang Pilipino Leads Best Musical!

Enter Your Email to Unlock This Article



This is the last chance to vote for the 2024 BroadwayWorld Philippines Awards... Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2024 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2023 through September 30, 2024. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2024 BroadwayWorld Philippines Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical

Richard Jones - MISS SAIGON - The Theatre at Solaire 22%

Delphine Buencamino - BALETE - Tanghalang Pilipino 20%

Jomelle Era - PINGKIAN: ISANG MUSIKAL - Tanghalang Pilipino 18%

JM Cabling - ONCE ON THIS ISLAND - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 16%

Matthew Santamaria - SINTANG DALISAY - Tanghalang Ateneo 8%

Jesu Miguel Tan - MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines Inc. 6%

Luigi Nacario - MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines 4%

John San Antonio - HOY! - trick creatives production 4%

Meldrig Costuna - MARIA MAKILING - kids acts philippines 3%



Best Costume Design Of A Play Or Musical

Carlos Siongco - BALETE - Tanghalang Pilipino 25%

Andrean Neofitou - MISS SAIGON - Cameron Mackintosh 24%

Mio Infante - LITTLE SHOP OF HORRORS - The Sandbox Collective 20%

Luigi Nacario - MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines 13%

Penelop Ong - NEVERMORE - Vaudeville Theatre Company 12%

Cheese Mendez - TWENTY QUESTIONS - The Mirror Studio Theater 6%



Best Dance Production

RAMA HARI - Samsung Performing Arts Theatre 74%

CARMINA BURANA - Alice Reyes Dance Philippines 26%



Best Direction Of A Musical

Jenny Jamora - PINGKIAN: ISANG MUSIKAL - Tanghalang Pilipino 22%

Missy Maramara - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Power Mac Center Spotlight 18%

Robbie Guevara - RENT - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 16%

Mikko Angeles - MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theater 12%

Penelop Ong - NEVERMORE - Siddhartha Theatre Cebu 9%

Jean Pierre van der Spuy - MISS SAIGON - The Theatre at Solaire 6%

Eugene Belbis - MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines Inc. 5%

Toff de Venecia - LITTLE SHOP OF HORRORS - Maybank Performing Arts Theatre 5%

Laurence Connor - MISS SAIGON - Cameron Mackintosh 4%

Meldrig Costuna - MARIA MAKILING THE MUSICAL - Kids Acts Philippines Inc. 2%

Luigi Nacario - MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines Inc. 1%



Best Direction Of A Play

Chris Millado - BALETE - Tanghalang Pilipino 27%

Kiara Pipino - THE HALF-LIFE OF MARIE CURIE - Music Artes Inc. 25%

Dexter Santos - GRACE - Power Mac Center Spotlight 13%

Allan Nazareno, Everild Catugal - THE LIFESPAN OF A FACT - Broadway Youth Cebu 12%

Cheese Mendez - TWENTY QUESTIONS - The Mirror Studio Theater 9%

Jenny Jamora - BAWAT BONGGANG BAGAY - The Sandbox Collective 7%

Dennis Marasigan - IBON NG LAWA - Tanghalang Pilipino 5%

Laurent Mercado - HINDI KASI AKO TAPOS - Tanghalan Mandaluyong Inc. 3%



Best Ensemble

PINGKIAN: ISANG MUSIKAL - Tanghalang Pilipino 14%

MISS SAIGON - The Theatre at Solaire 14%

BALETE - Tanghalang Pilipino 13%

ONCE ON THIS ISLAND - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 12%

GRACE - Power Mac Center Spotlight 12%

RENT - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 9%

THE LIFESPAN OF A FACT - Broadway Youth Cebu 8%

SINTANG DALISAY - Tanghalang Ateneo 7%

MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines 6%

SEUSSICAL - 2TinCans Philippines Inc. 4%

HOY! THE MUSICAL - Trick Creatives Production 2%



Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Roman Rallos Cruz - BALETE - Tanghalang Pilipino 19%

D Cortezano - PINGKIAN: ISANG MUSIKAL - Tanghalang Pilipino 18%

Bruno Poet - MISS SAIGON - Cameron Mackintosh 18%

Shakira Villa-Symes - ONCE ON THIS ISLAND - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 15%

John Batalla - GRACE - Power Mac Center Spotlight 11%

Shakira Villa-Symes, - RENT - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 8%

Jontue Rosete - MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines 6%

Irene Romero - TWENTY QUESTIONS - The Mirror Studio Theater 3%

John Batalla - BETRAYAL - Repertory Philippines 2%



Best Music Direction & Orchestra Performance

Ejay Yatco - PINGKIAN: ISANG MUSIKAL - Tanghalang Pilipino 25%

Geoffrey Castles - MISS SAIGON - The Theatre at Solaire 17%

Daniel Bartolome - ONCE ON THIS ISLAND - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 15%

Rony Fortich - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Power Mac Center Spotlight 11%

Edru Abraham, Jayson 'Dyandi' Gildore, Aurea Dagnalan - SINTANG DALISAY - Tanghalang Ateneo 9%

Daniel Bartolome - RENT - 9 Works Theatrical 8%

Eugene Belbis - MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines 8%

William David Brohn - MISS SAIGON - Cameron Mackintosh 7%



Best Musical

PINGKIAN: ISANG MUSIKAL - Tanghalang Pilipino 20%

MISS SAIGON - The Theatre at Solaire 17%

ONE MORE CHANCE THE MUSICAL - PETA Theatre Center 15%

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Power Mac Center Spotlight 10%

NEVERMORE - Siddhartha Theatre Cebu 9%

RENT - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 8%

ONCE ON THIS ISLAND - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 8%

MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines Inc. 7%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Maybank Performing Arts Theatre 5%



Best New Play Or Musical

ONE MORE CHANCE - PETA 26%

THE HALF-LIFE OF MARIE CURIE - Music Artes Inc. 20%

PINGKIAN: ISANG MUSIKAL - Tanghalang Ignacio Gimenez (CCP Black Box Theatre) 18%

BALETE - Tanghalang Pilipino 17%

MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines 10%

GRACE - Power Mac Center Spotlight 7%

IBON NG LAWA - Tanghalang Pilipino 2%

HINDI KASI AKO TAPOS - Tanghalan Mandaluyong Inc. 2%



Best Performer In A Musical

Sam Concepcion - ONE MORE CHANCE, THE MUSICAL - PETA 14%

Vic Robinson - PINGKIAN: ISANG MUSIKAL - Tanghalang Ignacio Gimenez (CCP Black Box Theatre) 12%

Abigail Adriano - MISS SAIGON - Cameron Mackintosh 12%

Thea Astley - ONCE ON THIS ISLAND - RCBC Theater 11%

Yna Cajipe - NEVERMORE - Siddhartha Theatre Cebu 7%

Anthony Rosaldo - RENT - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 6%

Dave Feril - SEUSSICAL - 2TinCans Philippines Inc. 4%

Reb Atadero - LITTLE SHOP OF HORRORS - Maybank Performing Arts Theatre 4%

Cris Robles - MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines Inc. 4%

Sue Ramirez - LITTLE SHOP OF HORRORS - Maybank Performing Arts Theatre 4%

Nyoy Volante - LITTLE SHOP OF HORRORS - The Sandbox Collective 3%

Thea Astley - RENT - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 2%

Ron Balgos - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Power Mac Center Spotlight 2%

Elian Dominguez - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Power Mac Center Spotlight 2%

Seann Miley Moore - MISS SAIGON - Solaire 2%

Hya Leonado - MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines 2%

Garrett Bolden - RENT - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 2%

Ian Pangilinan - RENT - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 2%

Tex de Leon - BURUGUDUYSTUNSTUGUDUNSTUY - Newport Performing Arts Theatre 2%

Jef Flores - ONCE ON THIS ISLAND - 9 Works Theatrical 1%

Fay Castro - RENT - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 1%

Jesu Miguel Tan - MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines Inc. 0%

Jared Balling - MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines 0%



Best Performer In A Play

Missy Maramara - THE HALF-LIFE OF MARIE CURIE - Music Artes Inc. 25%

Nonie Buencamino - BALETE - Tanghalang Pilipino 25%

Jon Santos - BAWAT BONGGANG BAGAY - The Sandbox Collective 9%

Jay Chan II - THE LIFESPAN OF A FACT - Broadway Youth Cebu 8%

Stella Cañete-Mendoza - GRACE - Encore Theater 7%

Clariza Mae Sevilla - THE LIFESPAN OF A FACT - Siddhartha Theatre Cebu 7%

Isabelle Prado - TWENTY QUESTIONS - The Mirror Studio Theater 6%

Edrick Alcontado - IBON NG LAWA - Tanghalang Pilipino 3%

Jel Tarun - TWENTY QUESTIONS - The Mirror Studio Theater 3%

Sarah Monay - IBON NG LAWA - Tanghalang Pilipino 3%

Toni Go Yadao - IBON NG LAWA - Tanghalang Pilipino 3%



Best Play

BALETE - Tanghalang Pilipino 31%

THE HALF-LIFE OF MARIE CURIE - Music Artes Inc. 19%

THE LIFESPAN OF A FACT - Broadway Youth Cebu 11%

TWENTY QUESTIONS - The Mirror Studio Theater 9%

GRACE - Power Mac Center Spotlight 9%

SINTANG DALISAY - Areté and Tanghalang Ateneo 8%

BAWAT BONGGANG BAGAY - The Sandbox Collective 7%

IBON NG LAWA - Tanghalang Pilipino 5%



Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Wika Nadera - BALETE - Tanghalang Pilipino 24%

Matt Kinley, Totie Driver - MISS SAIGON - Cameron Mackintosh 19%

Mio Infante - ONCE ON THIS ISLAND - 9 Works Theatrical 17%

Mio Infante - LITTLE SHOP OF HORRORS - The Sandbox Collective 12%

Luigi Nacario - MARIA MAKILING THE MUSICAL - Kids Acts Philippines Inc. 10%

Mio Infante - RENT - 9 Works Theatrical 9%

Cheese Mendez - TWENTY QUESTIONS - The Mirror Studio Theater 7%

Miguel Urbino - BETRAYAL - Repertory Philippines 2%



Best Sound Design Of A Play Or Musical

Teresa Barrozo - BALETE - Tanghalang Pilipino 20%

Mick Potter - MISS SAIGON - Cameron Mackintosh 19%

Aji Manalo - ONCE ON THIS ISLAND - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 19%

Arvy Dimaculangan - GRACE - Power Mac Center Spotlight 15%

Bambam Tiongson - RENT - 9 Works Theatrical 11%

Eugene Belbis - MARIA MAKILING THE MUSICAL - Kids Acts Philippines Inc. 10%

Denise Magat - TWENTY QUESTIONS - The Mirror Studio Theater 6%



Best Supporting Performer In A Musical

Sheena Belarmino - ONE MORE CHANCE - PETA 20%

Gab Pangilinan - PINGKIAN: ISANG MUSIKAL - Tanghalang Pilipino 19%

Bituin Escalante - PINGKIAN: ISANG MUSIKAL - Tanghalang Pilipino 18%

Kiara Dario - MISS SAIGON - The Theatre at Solaire 6%

Lance Reblando - RENT - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 6%

Lani Ligot - ONCE ON THIS ISLAND - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 5%

Joshua Cadelina - PINGKIAN: ISANG MUSIKAL - Tanghalang Pilipino 3%

Anica Encinares - MARIA MAKILING THE MUSICAL - Kids Acts Philippines Inc. 3%

Kakki Teodoro - PINGKIAN: ISANG MUSIKAL - Tanghalang Ignacio Gimenez (CCP Black Box Theatre) 3%

Michelle Castro - MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines 3%

David Ezra - LITTLE SHOP OF HORRORS - The Sandbox Collective 3%

Jasmine Fitzgerald - RENT - 9 Works Theatrical, Ticket2Me 2%

Markki Stroem - LITTLE SHOP OF HORRORS - Maybank Performing Arts Theatre 2%

Justine Peña - RENT - 9 Works Theatrical 2%

Emai Bansil - MARIA MAKILING, THE MUSICAL - Kids Acts Philippines 2%

Laurence Mossman - MISS SAIGON - The Theatre at Solaire 1%

Lewis Francis - MISS SAIGON - Cameron Mackintosh 1%



Best Supporting Performer In A Play

Shamaine Centenera-Buencamino - GRACE - Encore Theater 29%

Earvin Estioco - BALETE - Tanghalang Pilipino 20%

Gelo Molina - BALETE - Tanghalang Pilipino 14%

Nelsito Gomez - GRACE - Power Mac Center Spotlight 13%

Frances Makil-Ignacio - GRACE - Encore Theater 11%

Heart Puyong - IBON NG LAWA - Tanghalang Pilipino 6%

Marco Viaña - IBON NG LAWA - Tanghalang Pilipino 6%



Favorite Local Theatre

The Theatre at Solaire 40%

Tanghalang Ignacio Gimenez (CCP Black Box Theatre) 35%

Siddhartha Theatre Cebu 15%

Carlos P Romulo Auditorium 10%



