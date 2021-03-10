BroadwayWorld International Theatre Database
The largest theatre database with 355,000+ performers, 350,000+ productions and growing!
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September 2026
Opened on This Day
- A Trip to Japan (Broadway, 1909)
- Adonis (Broadway, 1884)
- Bad with Money (Off-Bway, 2014)
- Blossom Time (Broadway, 1943)
- Broadway, Broadway (Broadway, 1978)
Opening Soon
Broadway
- School Girls; or, the African Mean Girls Play - Opens 9/28/2026Samuel J. Friedman Theatre (Broadway)
- The Imaginary Invalid - Opens 10/2/2026Todd Haimes Theatre (Broadway)
- Other Desert Cities - Opens 10/18/2026Hudson Theatre (Broadway)
- 860 - Opens 10/21/2026Imperial Theatre (Broadway)
- A Few Good Men - Opens 10/29/2026Vivian Beaumont Theatre (Broadway)
- Wanted - Opens 11/8/2026James Earl Jones Theater (Broadway)
- Here There Are Blueberries - Opens 11/8/2026Barrymore Theatre
- The Fantasticks - Opens 11/16/2026Hayes Theatre (Broadway)
- Much Ado About Nothing - Opens 11/19/2026Winter Garden Theatre (Broadway)
- Inter Alia - Opens 12/1/2026Music Box Theatre (Broadway)
Off-Broadway
- QUEEN FOR A DAY - Opens 9/4/2026The Tank
- Public Record - Opens 9/4/2026The Delacorte
- Garry Starr: Classic Penguins - Opens 9/8/2026Studio Seaview
- The Ford/Hill Project - Opens 9/8/2026Brooklyn Academy of Music
- The Hope Theory - Opens 9/9/2026New York City Center Stage (ii)
- Becoming Hamlet - Opens 9/10/2026Five Angels Theatre
- After All These Years - Opens 9/10/2026AMT Theater
- Les Enfants Terribles - Opens 9/12/2026East Village Basement
- Mrs. Stern Wanders the Prussian State Library - Opens 9/12/202659E59 Theaters
- Big Feelings - Opens 9/13/2026The Cell Theatre's Gallery Space
Off-Off-Broadway
- Drunk Dracula - Opens 9/15/2026The Ruby Theatre
- PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA - Opens 9/18/2026Teatro Círculo
- TOC TOC - Opens 10/2/2026Repertorio Espanol
US Tour
- Oh, Mary! - Opens 9/8/2026Bushnell Center for the Performing Arts [Belding Theater]
- Jersey Boys - Opens 9/8/2026Landmark Theatre
- Maybe Happy Ending - Opens 9/13/2026Hippodrome Theatre- France-Merrick Performing Arts Center
- The Who's Tommy - Opens 9/15/202614th Street Theater- PlayhouseSquare
- Operation Mincemeat - Opens 9/20/2026Providence Performing Arts Center
- Waitress - Opens 9/25/2026Von Braun Center [Concert Hall]
- The Wiz - Opens 9/26/2026
- Mystic Pizza - Opens 9/26/2026Clemens Center for the Performing Arts
- Buena Vista Social Club - Opens 10/13/2026Shea's Performing Arts Center
- The Bodyguard - Opens 10/15/2026
West End
- Darkling - Opens 9/5/2026Bush Theatre
- Man to Man - Opens 9/5/2026Royal Court Theatre Jerwood Theatre Downstairs
- Shamilton! - Opens 9/8/2026The Other Palace
- Golden Boy - Opens 9/9/2026Almeida Theatre
- BLOODSPORT: AFTER HELEN OF TROY - Opens 9/10/2026Stratford East
- Night City - Opens 9/11/2026Southwark Playhouse Borough
- Under the Influence - Opens 9/11/2026King's Head Theatre
- Burlesque The Musical - Opens 9/12/2026Marble Arch Theatre
- Million Dollar Quartet - Opens 9/15/2026The Arts at Marble Arch
- Twenty Thousand Streets Under the Sky - Opens 9/16/2026Southwark Playhouse Borough
Starting Previews Soon
Broadway
- School Girls; or, the African Mean Girls Play - Previews Start 9/8/2026Samuel J. Friedman Theatre (Broadway)
- The Imaginary Invalid - Previews Start 9/25/2026Todd Haimes Theatre (Broadway)
- Other Desert Cities - Previews Start 9/29/2026Hudson Theatre (Broadway)
- 860 - Previews Start 10/1/2026Imperial Theatre (Broadway)
- A Few Good Men - Previews Start 10/8/2026Vivian Beaumont Theatre (Broadway)
- Wanted - Previews Start 10/15/2026James Earl Jones Theater (Broadway)
- The Fantasticks - Previews Start 10/22/2026Hayes Theatre (Broadway)
- Much Ado About Nothing - Previews Start 10/31/2026Winter Garden Theatre (Broadway)
- Here There Are Blueberries - Previews Start 11/2/2026Barrymore Theatre
- Inter Alia - Previews Start 11/10/2026Music Box Theatre (Broadway)
Off-Broadway
- Public Record - Previews Start 9/4/2026The Delacorte
- QUEEN FOR A DAY - Previews Start 9/4/2026The Tank
- Becoming Hamlet - Previews Start 9/5/2026Five Angels Theatre
- The Ford/Hill Project - Previews Start 9/8/2026Brooklyn Academy of Music
- Delirium - Previews Start 9/8/2026The Space at Irondale
- The Holes - Previews Start 9/8/2026The Wild Project
- The Body of Mary: A Play in Three Acts (of God) - Previews Start 9/8/2026The Gym at Judson
- The Hope Theory - Previews Start 9/9/2026New York City Center Stage (ii)
- Going Bacharach - Previews Start 9/9/2026Marjorie S. Deane Little Theatre
- Truly, Howard Hughes - Previews Start 9/9/2026The York Theatre Company
Off-Off-Broadway
- Drunk Dracula - Previews Start 9/15/2026The Ruby Theatre
- PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA - Previews Start 9/18/2026Teatro Círculo
- TOC TOC - Previews Start 10/1/2026Repertorio Espanol
US Tour
- Oh, Mary! - Previews Start 9/8/2026Bushnell Center for the Performing Arts [Belding Theater]
- Jersey Boys - Previews Start 9/8/2026Landmark Theatre
- Maybe Happy Ending - Previews Start 9/13/2026Hippodrome Theatre- France-Merrick Performing Arts Center
- The Who's Tommy - Previews Start 9/15/202614th Street Theater- PlayhouseSquare
- Operation Mincemeat - Previews Start 9/20/2026Providence Performing Arts Center
- Waitress - Previews Start 9/25/2026Von Braun Center [Concert Hall]
- The Wiz - Previews Start 9/26/2026
- Mystic Pizza - Previews Start 9/26/2026Clemens Center for the Performing Arts
- Buena Vista Social Club - Previews Start 10/13/2026Shea's Performing Arts Center
- The Bodyguard - Previews Start 10/15/2026
West End
- Million Dollar Quartet - Previews Start 9/4/2026The Arts at Marble Arch
- Darkling - Previews Start 9/5/2026Bush Theatre
- Man to Man - Previews Start 9/5/2026Royal Court Theatre Jerwood Theatre Downstairs
- Under the Influence - Previews Start 9/8/2026King's Head Theatre
- Shamilton! - Previews Start 9/8/2026The Other Palace
- Golden Boy - Previews Start 9/9/2026Almeida Theatre
- Night City - Previews Start 9/9/2026Southwark Playhouse Borough
- Twenty Thousand Streets Under the Sky - Previews Start 9/10/2026Southwark Playhouse Borough
- Deep-Heat Rivalry - Previews Start 9/11/2026The Other Palace Studio
- Burlesque The Musical - Previews Start 9/12/2026Marble Arch Theatre
Closing Soon
Broadway
- Titanique - Opened On 4/12/2026, Closing On: 9/20/2026
- The Imaginary Invalid - Opened On 10/2/2026, Closing On: 11/22/2026
- 860 - Opened On 10/21/2026, Closing On: 1/2/2027
- Six - Opened On 10/3/2021, Closing On: 1/3/2027
- Schmigadoon! - Opened On 4/20/2026, Closing On: 1/3/2027
- Stranger Things: The First Shadow - Opened On 4/22/2025, Closing On: 1/3/2027
- Much Ado About Nothing - Opened On 11/19/2026, Closing On: 1/10/2027
- Other Desert Cities - Opened On 10/18/2026, Closing On: 1/17/2027
- Awake and Sing! - Opened On 1/7/2027, Closing On: 2/7/2027
- Inter Alia - Opened On 12/1/2026, Closing On: 2/21/2027
Off-Broadway
- Benevolent - Opened On 8/14/2026, Closing On: 9/5/2026
- Are You Now or Have You Ever Been - Opened On 6/2/2026, Closing On: 9/11/2026
- To Have and To Hold - Opened On 8/24/2026, Closing On: 9/12/2026
- Safe House - Opened On 9/2/2026, Closing On: 9/13/2026
- The Pass - Opened On 8/3/2026, Closing On: 9/18/2026
- The Real Ivanov - Opened On 8/25/2026, Closing On: 9/19/2026
- Shifters - Opened On 7/15/2026, Closing On: 9/20/2026
- An American Daughter - Opened On 8/11/2026, Closing On: 9/20/2026
- Broad Strokes - Opened On 7/27/2026, Closing On: 9/25/2026
- Disruption - Opened On 8/2/2026, Closing On: 10/4/2026
Off-Off-Broadway
- Petite Rouge - Opened On 3/1/2026, Closing On: 10/31/2026
- TOC TOC - Opened On 10/2/2026, Closing On: 11/15/2026
West End
- Jesus Christ Superstar - Opened On 7/7/2026, Closing On: 9/5/2026
- Game of Thrones: The Mad King - Opened On 8/8/2026, Closing On: 9/5/2026
- Trainspotting The Musical - Opened On 7/15/2026, Closing On: 9/5/2026
- Cyrano de Bergerac - Opened On 6/13/2026, Closing On: 9/5/2026
- Disney's Hercules - Opened On 6/6/2025, Closing On: 9/5/2026
- Anansi the Spider - Opened On 8/18/2026, Closing On: 9/6/2026
- Now You See Me Live - Opened On 7/31/2026, Closing On: 9/6/2026
- Hot Mess (Godfrey/Coote) - Opened On 6/23/2026, Closing On: 9/6/2026
- Cats - Opened On 8/6/2026, Closing On: 9/12/2026
- Pride - Opened On 6/11/2026, Closing On: 9/12/2026