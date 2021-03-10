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BroadwayWorld International Theatre Database

The largest theatre database with 355,000+ performers, 350,000+ productions and growing!

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Show Calendar

Markets
September 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Previews:
Pre-Existing Condition (Off-Bway)
2
Previews:
Safe House (Off-Bway)
Opening:
The Story (West End)
Jane Eyre (West End)
Safe House (Off-Bway)
3
Previews:
Thelma & Louise (West End)
Garry Starr: Classic Penguins (Off-Bway)
BLOODSPORT: AFTER HELEN OF TROY (West End)
Opening:
Holy Fool (West End)
Thelma & Louise (West End)
4
Previews:
Public Record (Off-Bway)
QUEEN FOR A DAY (Off-Bway)
Million Dollar Quartet (West End)
Opening:
Public Record (Off-Bway)
QUEEN FOR A DAY (Off-Bway)
5
Previews:
Man to Man (West End)
Darkling (West End)
Becoming Hamlet (Off-Bway)
Opening:
Man to Man (West End)
Darkling (West End)
Closing:
Disney's Hercules (West End)
Cyrano de Bergerac (West End)
Jesus Christ Superstar (West End)
Trainspotting The Musical (West End)
Game of Thrones: The Mad King (West End)
Benevolent (Off-Bway)
6
Closing:
Hot Mess (Godfrey/Coote) (West End)
Now You See Me Live (West End)
Anansi the Spider (West End)
7
8
Previews:
Oh, Mary! (US Tour)
Jersey Boys (US Tour)
Shamilton! (West End)
The Ford/Hill Project (Off-Bway)
Under the Influence (West End)
The Body of Mary: A Play in Three Acts (of God) (Off-Bway)
The Holes (Off-Bway)
Delirium (Off-Bway)
School Girls; or, the African Mean Girls Play (Broadway)
Opening:
Garry Starr: Classic Penguins (Off-Bway)
Oh, Mary! (US Tour)
Jersey Boys (US Tour)
Shamilton! (West End)
The Ford/Hill Project (Off-Bway)
Closing:
Public Record (Off-Bway)
9
Previews:
Golden Boy (West End)
The Hope Theory (Off-Bway)
Night City (West End)
Going Bacharach (Off-Bway)
Truly, Howard Hughes (Off-Bway)
Opening:
Golden Boy (West End)
The Hope Theory (Off-Bway)
10
Previews:
After All These Years (Off-Bway)
Les Enfants Terribles (Off-Bway)
Lean-To (Off-Bway)
Twenty Thousand Streets Under the Sky (West End)
Opening:
BLOODSPORT: AFTER HELEN OF TROY (West End)
Becoming Hamlet (Off-Bway)
After All These Years (Off-Bway)
11
Previews:
Our Sinatra (Off-Bway)
Deep-Heat Rivalry (West End)
AMERICA, WHO HURT YOU? (Off-Bway)
Opening:
Under the Influence (West End)
Night City (West End)
Closing:
Are You Now or Have You Ever Been (Off-Bway)
12
Previews:
Burlesque The Musical (West End)
Mrs. Stern Wanders the Prussian State Library (Off-Bway)
Human Things (Off-Bway)
Midnight (Off-Bway)
Opening:
Mrs. Stern Wanders the Prussian State Library (Off-Bway)
Les Enfants Terribles (Off-Bway)
Burlesque The Musical (West End)
Closing:
The Truth (Zeller) (West End)
Pride (West End)
Arcadia (West End)
To Kill a Mockingbird (West End)
Midnight at the Never Get (West End)
Tao of Glass (West End)
Cats (West End)
Death Note (West End)
To Have and To Hold (Off-Bway)
13
Previews:
Maybe Happy Ending (US Tour)
Big Feelings (Off-Bway)
Opening:
Lean-To (Off-Bway)
Maybe Happy Ending (US Tour)
Big Feelings (Off-Bway)
Closing:
Grease: The Immersive Movie Musical (West End)
Safe House (Off-Bway)
14
Previews:
Lost In Del Valle (Off-Bway)
The Cherry Orchard (Off-Bway)
Opening:
Pre-Existing Condition (Off-Bway)
Closing:
QUEEN FOR A DAY (Off-Bway)
15
Previews:
The Who's Tommy (US Tour)
How Shakespeare Saved My Life (Off-Bway)
creation stories and all the important importants (Off-Bway)
Opening:
Million Dollar Quartet (West End)
The Body of Mary: A Play in Three Acts (of God) (Off-Bway)
Our Sinatra (Off-Bway)
Lost In Del Valle (Off-Bway)
The Who's Tommy (US Tour)
16
Previews:
My Son's a Queer (But What Can You Do?) (West End)
Crazy Mama: A True Story of Love and Madness (Off-Bway)
Degenerates (Off-Bway)
Opening:
Going Bacharach (Off-Bway)
Twenty Thousand Streets Under the Sky (West End)
Deep-Heat Rivalry (West End)
The Cherry Orchard (Off-Bway)
My Son's a Queer (But What Can You Do?) (West End)
17
Previews:
Spandex: The Musical (Off-Bway)
The Invention of Love (Off-Bway)
Arias with a Twist (Off-Bway)
Table 17 (West End)
Slam Frank (Off-Bway)
Opening:
Truly, Howard Hughes (Off-Bway)
AMERICA, WHO HURT YOU? (Off-Bway)
18
Previews:
Shelter Inn Place (Off-Bway)
Opening:
Crazy Mama: A True Story of Love and Madness (Off-Bway)
Shelter Inn Place (Off-Bway)
Closing:
The Pass (Off-Bway)
Love's Labor's Lost (West End)
19
Previews:
Tru (West End)
Opening:
Spandex: The Musical (Off-Bway)
Closing:
The Producers (West End)
The Oresteia (West End)
How the Other Half Loves (West End)
Abigail’s Party (West End)
The Real Ivanov (Off-Bway)
20
Previews:
Operation Mincemeat (US Tour)
The Apology Tour (Off-Bway)
Opening:
The Invention of Love (Off-Bway)
Operation Mincemeat (US Tour)
The Apology Tour (Off-Bway)
Closing:
Titanique (Broadway)
Shifters (Off-Bway)
An American Daughter (Off-Bway)
Shamilton! (West End)
The Ford/Hill Project (Off-Bway)
21
Previews:
The Standard of Living (West End)
Who's Afraid of Virginia Woolf? (West End)
22
Previews:
The Last Ship (West End)
Hay Fever (West End)
Into the Woods (West End)
Opening:
The Holes (Off-Bway)
Mrs. Stern Wanders the Prussian State Library (Off-Bway)
The Last Ship (West End)
23
Opening:
Arias with a Twist (Off-Bway)
24
Previews:
The Woman on the Edge (Off-Bway)
Good Time Charlie (Off-Bway)
Opening:
Delirium (Off-Bway)
Table 17 (West End)
25
Previews:
Waitress (US Tour)
The Imaginary Invalid (Broadway)
The Hairy Ape (Off-Bway)
ANON: a tempest at our kitchen table (Off-Bway)
Opening:
Human Things (Off-Bway)
Waitress (US Tour)
Closing:
Broad Strokes (Off-Bway)
26
Previews:
Mystic Pizza (US Tour)
The Wiz (US Tour)
AFFLUENZA (West End)
As You Like It (West End)
Rent (West End)
Fish (Off-Bway)
Opening:
Tru (West End)
Mystic Pizza (US Tour)
The Wiz (US Tour)
Closing:
The Comedy About Spies (West End)
You and It (West End)
Under the Influence (West End)
The Cherry Orchard (Off-Bway)
27
Previews:
Kramer/Fauci (Off-Bway)
Opening:
Midnight (Off-Bway)
How Shakespeare Saved My Life (Off-Bway)
The Woman on the Edge (Off-Bway)
Kramer/Fauci (Off-Bway)
Closing:
AMERICA, WHO HURT YOU? (Off-Bway)
Spandex: The Musical (Off-Bway)
28
Previews:
Franz & Marie (West End)
Opening:
School Girls; or, the African Mean Girls Play (Broadway)
29
Previews:
A Ghost in Your Ear (Off-Bway)
Other Desert Cities (Broadway)
COPPERFIELD! THE NEW MUSICAL (Off-Bway)
Opening:
Degenerates (Off-Bway)
The Standard of Living (West End)
30
Previews:
Soon (Off-Bway)
Opening:
Who's Afraid of Virginia Woolf? (West End)

Opened on This Day

Opening Soon

Public Record

Public Record (Off-Bway, 9/4)
QUEEN FOR A DAY

QUEEN FOR A DAY (Off-Bway, 9/4)
Man to Man

Man to Man (West End, 9/5)
Darkling

Darkling (West End, 9/5)
Oh, Mary!

Oh, Mary! (US Tour, 9/8)
Garry Starr: Classic Penguins

Garry Starr: Classic Penguins (Off-Bway, 9/8)
Jersey Boys

Jersey Boys (US Tour, 9/8)
Shamilton!

Shamilton! (West End, 9/8)
for colored girls who have considered suicide / when the rainbow is enuf

for colored girls who have considered suicide / when the rainbow is enuf (London, 9/8)
The Ford/Hill Project

The Ford/Hill Project (Off-Bway, 9/8)
Woody Sez: The Life & Music of Woody Guthrie

Woody Sez: The Life & Music of Woody Guthrie (London, 9/8)
Fire Fire

Fire Fire (London, 9/9)
Golden Boy

Golden Boy (West End, 9/9)
The Hope Theory

The Hope Theory (Off-Bway, 9/9)
The Children

The Children (London, 9/10)
BLOODSPORT: AFTER HELEN OF TROY

BLOODSPORT: AFTER HELEN OF TROY (West End, 9/10)
Becoming Hamlet

Becoming Hamlet (Off-Bway, 9/10)
After All These Years

After All These Years (Off-Bway, 9/10)
Heated Rivalry

Heated Rivalry (London, 9/11)
Under the Influence

Under the Influence (West End, 9/11)
Night City

Night City (West End, 9/11)
Burlesque The Musical

Burlesque The Musical (West End, 9/12)
Mrs. Stern Wanders the Prussian State Library

Mrs. Stern Wanders the Prussian State Library (Off-Bway, 9/12)
Les Enfants Terribles

Les Enfants Terribles (Off-Bway, 9/12)
Maybe Happy Ending

Maybe Happy Ending (US Tour, 9/13)
Lean-To

Lean-To (Off-Bway, 9/13)
Big Feelings

Big Feelings (Off-Bway, 9/13)
Pre-Existing Condition

Pre-Existing Condition (Off-Bway, 9/14)
The Who's Tommy

The Who's Tommy (US Tour, 9/15)
Lost In Del Valle

Lost In Del Valle (Off-Bway, 9/15)
The Body of Mary: A Play in Three Acts (of God)

The Body of Mary: A Play in Three Acts (of God) (Off-Bway, 9/15)
Million Dollar Quartet

Million Dollar Quartet (West End, 9/15)
Our Sinatra

Our Sinatra (Off-Bway, 9/15)
Drunk Dracula

Drunk Dracula (Off-Off-Broadway, 9/15)
The Cherry Orchard

The Cherry Orchard (Off-Bway, 9/16)
Twenty Thousand Streets Under the Sky

Twenty Thousand Streets Under the Sky (West End, 9/16)
My Son's a Queer (But What Can You Do?)

My Son's a Queer (But What Can You Do?) (West End, 9/16)
Deep-Heat Rivalry

Deep-Heat Rivalry (West End, 9/16)
Going Bacharach

Going Bacharach (Off-Bway, 9/16)
Truly, Howard Hughes

Truly, Howard Hughes (Off-Bway, 9/17)
AMERICA, WHO HURT YOU?

AMERICA, WHO HURT YOU? (Off-Bway, 9/17)
The Farmer's Wife

The Farmer's Wife (London, 9/18)
Shelter Inn Place

Shelter Inn Place (Off-Bway, 9/18)
PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA

PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA (Off-Off-Broadway, 9/18)
Crazy Mama: A True Story of Love and Madness

Crazy Mama: A True Story of Love and Madness (Off-Bway, 9/18)
Spandex: The Musical

Spandex: The Musical (Off-Bway, 9/19)
Operation Mincemeat

Operation Mincemeat (US Tour, 9/20)
The Apology Tour

The Apology Tour (Off-Bway, 9/20)
The Invention of Love

The Invention of Love (Off-Bway, 9/20)
The Last Ship

The Last Ship (West End, 9/22)

Broadway

Off-Broadway

Off-Off-Broadway

US Tour

West End

Starting Previews Soon

Broadway

Off-Broadway

Off-Off-Broadway

US Tour

  • Oh, Mary! - Previews Start 9/8/2026Bushnell Center for the Performing Arts [Belding Theater]
  • Jersey Boys - Previews Start 9/8/2026Landmark Theatre
  • Maybe Happy Ending - Previews Start 9/13/2026Hippodrome Theatre- France-Merrick Performing Arts Center
  • The Who's Tommy - Previews Start 9/15/202614th Street Theater- PlayhouseSquare
  • Operation Mincemeat - Previews Start 9/20/2026Providence Performing Arts Center
  • Waitress - Previews Start 9/25/2026Von Braun Center [Concert Hall]
  • The Wiz - Previews Start 9/26/2026
  • Mystic Pizza - Previews Start 9/26/2026Clemens Center for the Performing Arts
  • Buena Vista Social Club - Previews Start 10/13/2026Shea's Performing Arts Center
  • The Bodyguard - Previews Start 10/15/2026

West End

Closing Soon

Broadway

Off-Broadway

Off-Off-Broadway

  • Petite Rouge - Opened On 3/1/2026, Closing On: 10/31/2026
  • TOC TOC - Opened On 10/2/2026, Closing On: 11/15/2026

West End

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