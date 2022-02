This is Not a Theatre Company to Air UNA OBRA EN TU BAÑERA

Una Obra En Tu Bañera de This Is Not A Theatre Company es una audio-obra participativa y multi-sensorial que transcurre en la bañera de lxs propixs espectadorxs. El público compra su entrada y recibe un link a la audio obra; se les sugiere que reúnan algunos elementos para la experiencia y se sumerjan en la bañera donde crean danzas con sus dedos en la superficie del agua, escuchan poemas, cantan y se dan a si mismxs un masaje relajante para el cuello. La obra dura aproximadamente 30 minutos.

La versión en inglés de Una Obra En Tu Bañera (Play In Your Bathtub) se estrenó en abril de 2020, se presentó en más de 34 países y participó del Festival de Edimburgo. Fue traducida al ruso y presentada en Moscú por Teatr WOWWOWWOW. La versión en español ha sido adaptada para incluir poesía de Juan L. Ortiz, música original para piano compuesta especialmente para ésta versión, y otros elementos nuevos.

Play In Your Bathtub recibió excelentes críticas y menciones en numerosas publicaciones, incluyendo The New York Times, The Guardian, Time Out New York, The Theatre Times y otras publicaciones en U.S.A y el Reino Unido. Esta obra en particular fue concebida y dirigida por Erin B. Mee con poesía de Jenny Lyn Bader, ee cummings, Rumi y Juan L. Ortiz; música de Chopin y Lucy Yao, y bailes de Erin Mee y Jonathan Matthews-Gumán. Traducción del inglés de Victoria Badino, Camila Sampaiño y Cecilia Madanes. Protagonizada por Cecilia Madanes y el público.



Una Obra En Tu Bañera is one of TINATC's Play(s) At Home series, featuring site-specific audio plays for the kitchen, livingroom, bathroom, closet, and dining room by playwrights from India, the West Bank, the United States, and Argentina, as well as plays about homelessness and the refugee experience.



Qué: Una Obra En Tu Bañera

Dónde: Tu Bañera

Cuándo: Cuando quieres

Entradas: US$7.00 https://www.eventbrite.com/e/una-obra-en-tu-banera-tickets-172871863397