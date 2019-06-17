Candidatos a las nominaciones de los Premios del Público BroadwayWorld Spain 2019
Comienza la Novena Edición de los Premios del Público BroadwayWorld Spain, unos galardones que toman el pulso al respetable para conocer quiénes son sus favoritos del año.
La dinámica de las votaciones será como en otras ediciones - Del 1 al 28 de julio tendrá lugar la primera ronda de votaciones, en la que todos los lectores de BroadwayWorld Spain podrán votar a sus favoritos entre la lista de candidatos, y de la primera lista saldrán los nominados de cada categoría. Del 1 al 30 de agosto será la segunda ronda, y el púbico votará para a sus favoritos de la temporada 2018-2019. Los ganadores serán anunciados en la web.
En este artículo os presentamos la lista provisional de las producciones que se han podido ver en nuestro país de esta temporada. Antes de que comience la primera ronda queremos que tanto público como profesionales puedan revisar nuestra lista y, siguiendo las bases, se hagan todas las reclamaciones pertinentes.
Desde hoy 17 de junio y hasta el viernes 28 de junio se podrán hacer ruegos y preguntas siempre a través de correo a bwwspain@gmail.com. Después de esa fecha la lista será definitiva.
Podéis consultar las Bases de los Premios del Público BroadwayWorld Spain aquí.
Sabemos que algunos detalles seguro que se nos han escapado y pedimos disculpas por las omisiones, faltas y errores. ¡Contamos con vuestra ayuda para que esta lista sea lo más completa y pueda reflejar la gran temporada 2018-2019 que hemos disfrutado!
MEJOR ACTOR DE REPARTO
|EDGAR LÓPEZ
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|PEDRO MORENO
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|LUCIANO VITTORI
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|MARC VILAJUANA
|MAREMAR
|MARC SOLER
|MAREMAR
|MARC PUJOL
|MAREMAR
|MARC ANDURELL
|FUN HOME
|FERRAN ALEGRE
|FUN HOME
|ALEIX COLOMER
|FUN HOME
|DANIEL PÉREZ
|FUN HOME
|JAN GAVILÁN
|FUN HOME
|MIQUEL CAMPS
|FUN HOME
|ROC BERNADÍ
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|RICARDO MATA
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|JOSÉ LUIS MOSQUERA
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|ORIOL BURÉS
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|Pedro Martel
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|JOAN SALAS
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|VÍCTOR GONZÁLEZ
|WEST SIDE STORY
|ORIOL ANGLADA
|WEST SIDE STORY
|Armando Pita
|WEST SIDE STORY
|Enrique R. del PORTAL
|WEST SIDE STORY
|DIEGO MOLERO
|WEST SIDE STORY
|CARLOS SEGUÍ
|WEST SIDE STORY
|Jan Forrellat
|WEST SIDE STORY
|ADRIÁN SALZEDO
|WEST SIDE STORY
|FRANCESC FERRER
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|ORIOL GENÍS
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|ORIOL GUINART
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|JORDI LLORDELLA
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|Albert Mora
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|Carlos Salgado
|ANASTASIA
|Javier Navares
|ANASTASIA
|JOSÉ NAVAR
|ANASTASIA
|DIEGO RODRÍGUEZ
|ANASTASIA
|Juan Bey
|ANASTASIA
|JOSÉ Antonio Moreno
|EL MÉDICO
|ALAIN DAMAS
|EL MÉDICO
|RICARDO TRUCHADO
|EL MÉDICO
|RAÚL ORTIZ
|EL MÉDICO
|Juan Delgado
|EL MÉDICO
|BELTRÁN IRABURU
|EL MÉDICO
|Fernando Samper
|EL MÉDICO
|ALBERTO FRÍAS
|EL MÉDICO
|MIKEL HERZOG
|CARRIE
|FERRAN ENFEDAQUE
|CARRIE
|LLUÍS BARRERA
|CARRIE
|LAUREANO RAMÍREZ
|33 EL MUSICAL
|David Velardo
|33 EL MUSICAL
|Xavi Melero
|33 EL MUSICAL
|RAMSÉS VOLLBRECHT
|33 EL MUSICAL
|RAÚL CASSINERIO
|33 EL MUSICAL
|GUILLERMO ESTAD
|33 EL MUSICAL
|Jordi Vidal
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|ALBRT GRÀCIA
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|DAVID ÁVILA
|FLASHDANCE
|Miguel Ramiro
|FLASHDANCE
|NACHO VERA
|FLASHDANCE
|XAVIER NAVARRO
|RENT EL MUSICAL
|PETER VIVES
|RENT EL MUSICAL
|ALBERT BOLEA
|RENT EL MUSICAL
MEJOR ACTOR PRINCIPAL
|Ignasi Vidal
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|ANDRÉS BAGG
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|Naim Thomas
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|SERGIO REQUES
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|CAYETANO FERNÁNDEZ
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|ROGER CASAMAJOR
|MAREMAR
|CISCO CRUZ
|MAREMAR
|DANIEL ANGLÈS
|FUN HOME
|ÁNGEL LLÀCER
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|IVÁN LABANDA
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|JAVIER ARIANO
|WEST SIDE STORY
|DAVID ANGUERA
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|ALBERT AUSELLÉ
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|Jordi Coll
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|IÑIGO ETAYO
|ANASTASIA
|ADRIÁN SALZEDO
|EL MÉDICO
|GERÓNIMO RAUCH
|EL MÉDICO
|CHRISTIAN ESCUREDO
|33 EL MUSICAL
|PAU OLIVER
|POE
|MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ
|POE
|ADRIÁN ARDILA
|POE
|VÍCTOR ULLATE ROCHE
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|JOAN VÁZQUEZ
|CIUTAT DE GESPA
|SAMUEL GÓMEZ
|FLASHDANCE
|VÍCTOR ARBELO
|RENT EL MUSICAL
|IÑAKI MUR
|RENT EL MUSICAL
|VÍCTOR GÓMEZ
|EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA
|JOAN MAS
|EL TEMPS QUE NO TINDREM
|EMILIO MARTÍNEZ VERDEJO
|DISNELOCOS
|MANUEL SUTIL
|LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA
|DANIEL GAROD
|PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
|FLORENCIA ANCA
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|LUISINA QUARLERI
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|ELENA TARRATS
|MAREMAR
|AINA SÁNCHEZ
|MAREMAR
|PILAR CAPELLADES
|FUN HOME
|CLARA SOLÉ
|FUN HOME
|JÚLIA JOVÉ
|FUN HOME
|LARA KATE ALBERTOS
|FUN HOME
|NOA FLORES
|FUN HOME
|MARIONA LLEONART
|FUN HOME
|STEL·LA TARRADELLAS
|FUN HOME
|LUCÍA MADRIGAL
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|MIREIA PORTAS
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|ANNA LAGARES
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|JOANA QUESADA
|WEST SIDE STORY
|LUCIANA DE NICOLA
|WEST SIDE STORY
|ANNA MOLINER
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|ÀNGELS GONYALONS
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|ANA DOMÍNGUEZ
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|Silvia Luchetti
|ANASTASIA
|ANGELS JIMÉNEZ
|ANASTASIA
|ANDREA CURRELLO
|ANASTASIA
|MARÍA ARÉVALO
|ANASTASIA
|XENIA GARCÍA
|ANASTASIA
|NOEMÍ MAZOY
|EL MÉDICO
|ELIZABET MOLET
|CARRIE
|LAURA MIQUEL
|CARRIE
|Marta Capel
|CARRIE
|Chus Herranz
|33 EL MUSICAL
|Teresa Vallicrosa
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|OLGA HUESO
|FLASHDANCE
|CLARA ALVARADO
|FLASHDANCE
|ALEXANDRA MASANGKAY
|FLASHDANCE
|CECILIA LÓPEZ
|FLASHDANCE
|ÁFRICA ALONSO
|RENT EL MUSICAL
|Anna Herebia
|RENT EL MUSICAL
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
|Melania Lenoir
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|LORENA FIDALGO
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|MARIOLA PEÑA
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|ANNA CASTELLS
|MAREMAR
|MERCÈ MARTÍNEZ
|MAREMAR
|Mariona Castillo
|FUN HOME
|TALÍA DEL VAL
|WEST SIDE STORY
|ANA SAN MARTÍN
|WEST SIDE STORY
|SILVIA ÁLVAREZ
|WEST SIDE STORY
|CLARA ALTARRIBA
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|ROSA BOLADERAS
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|MAR MAESTU
|PARIS
|MARÍA VIÑAS
|PARIS
|ELIA CORRAL
|PARIS
|JANA GÓMEZ
|ANASTASIA
|SOFÍA ESCOBAR
|EL MÉDICO
|ANA SAN MARTÍN
|EL MÉDICO
|Georgia Stewart
|CARRIE
|RAQUEL JEZEQUEL
|CARRIE
|Muntsa Rius
|CARRIE
|ANNA VALLDENEU
|CARRIE
|LAURA GONZÁLEZ
|33 EL MUSICAL
|MARÍA VIRUMBRALES
|33 EL MUSICAL
|AINA VALLÈS
|POE
|Patricia Paisal
|POE
|Cristina Llorente
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|Marta Ribera
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|MARIAN BARAHONA
|LES DONES DE FRANK
|MONE
|LES DONES DE FRANK
|SUSANA RIBALTA
|LES DONES DE FRANK
|TXELL SUST
|LES DONES DE FRANK
|Chanel Terrero
|FLASHDANCE
|JÚLIA BONJOCH
|RENT EL MUSICAL
|BERTA BUTINYÀ
|EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA
|Mariona Castillo
|EL TEMPS QUE NO TINDREM
|VERONICA PINTO
|DISNELOCOS
|NEREA GARCIOLO
|LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA
|NEREA RODRÍGUEZ
|ALADDIN THE POP MUSICAL
|ESTER BRITO
|PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL
MEJOR ADAPTACIÓN
|DANIEL ANGLÈS, MARC GÒMEZ
|FUN HOME
|ROSER BATALLA, ROGER PEÑA
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|David Serrano, ALEJANDRO SERRANO
|WEST SIDE STORY
|ZENÓN RECALDE, ROGER PEÑA
|ANASTASIA
|MARC GÓMEZ
|CARRIE
|ESTEVE FERRER, SILVIA MONTESINOS
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|MÓNICA PÉREZ
|LES DONES DE FRANK
|JC STORM
|FLASHDANCE
|DANIEL ANGLÈS, MARC GÒMEZ
|RENT EL MUSICAL
MEJOR COREOGRAFÍA
|MARIANO BOTINDAR
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|ARIADNA PEYA
|MAREMAR
|ÒSCAR REYES
|FUN HOME
|Aixa Guerra
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|Jerome Robbins, FEDERICO BARRIOS
|WEST SIDE STORY
|MONTSE COLOMÉ
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|FÀTIMA CAMPOS TREPAT
|PARIS
|Peggy Hickey, DENISE HOLLAND BETHKE
|ANASTASIA
|FRANCESC ABÓS
|EL MÉDICO
|XARO CAMPO
|CARRIE
|JOSÉ FELIX ROMERO
|33 EL MUSICAL
|ANNA ROSELL
|POE
|MONTSE COLOMÉ
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|Bealia Guerra
|LES DONES DE FRANK
|Bealia Guerra
|CIUTAT DE GESPA
|VICKY GÓMEZ
|FLASHDANCE
|ÓSCAR REYES
|RENT EL MUSICAL
|CARMELO SEGURA
|PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL
MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA
|CARLA CALABRESE, SEBASTIÁN PRADA
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|JOAN LLUÍS BOZZO
|MAREMAR
|DANIEL ANGLÈS
|FUN HOME
|ÀNGEL LLÀCER
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|FEDERICO BARRIOS
|WEST SIDE STORY
|JORDI PRAT I COLL
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|PAUL BERRONDO
|PARIS
|Darko Tresnjak, CARLINE BROUWER
|ANASTASIA
|JOSÉ LUIS SIXTO Y FRANCESC ABÓS
|EL MÉDICO
|FERRAN GUIU
|CARRIE
|TOÑO CASADO
|33 EL MUSICAL
|VÍCTOR ALVARO
|POE
|ESTEVE FERRER
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|ROSER BATALLA
|LES DONES DE FRANK
|VÍCTOR ALVARO
|CIUTAT DE GESPA
|JC STORM
|FLASHDANCE
|DANIEL ANGLÈS
|RENT EL MUSICAL
|Alicia Serrat
|EL TEMPS QUE NO TINDREM
|JUAN CORPAS
|LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA
|JESUS SANZ-SEBASTIÁN
|PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL
MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
|LUCAS CRAWLEY
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|ANDREU GALLÉN
|MAREMAR
|MIQUEL TEJADA
|FUN HOME
|Manu Guix, ANDREU GALLÉN, GERARD ALONSO
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|Gaby Goldman
|WEST SIDE STORY
|DANI ESPASA
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|ÓSCAR PEÑARROYA
|PARIS
|Xavier Torras
|ANASTASIA
|IVÁN MACÍAS
|EL MÉDICO
|MARC GÓMEZ
|CARRIE
|Julio Awad
|33 EL MUSICAL
|MIQUEL GONZÁLEZ
|POE
|Julio Awad
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|JOAN NITO FIGUERAS
|LES DONES DE FRANK
|GERARD ALONSO
|CIUTAT DE GESPA
|GUILLERMO GONZÁLEZ
|FLASHDANCE
|MIQUEL TEJADA
|RENT EL MUSICAL
|DANI CAMPOS
|EL TEMPS QUE NO TINDREM
|PABLO GUARINO
|LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA
|JULIO VAQUERO
|PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL
MEJOR DISEÑO DE CARTEL
|JORDI RINS
|MAREMAR
|SPOTCO
|FUN HOME
|SPOTCO
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|Javier Naval
|WEST SIDE STORY
|Stage Entertainment
|ANASTASIA
|BeON
|EL MÉDICO
|ZUHAITZ SAN BUENAVENTURA
|CARRIE
|SR GOLDWIND
|33 EL MUSICAL
|MANUEL DE LOS GALANES
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|ÀGATA CASANOVAS
|EL TEMPS QUE NO TINDREM
|MARIALACARTELERA
|PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL
MEJOR ESCENOGRAFÍA
|TADEO JONES
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|RAQUEL IBORT, MARC SALICRÚ, MARC UDINA
|FUN HOME
|ENRIC PLANAS
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|RICARDO SÁNCHEZ CUERDA
|WEST SIDE STORY
|LAURA CLOS
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|JOSE NOVOA
|PARIS
|Alexander Dodge
|ANASTASIA
|ALFONS FLORES
|EL MÉDICO
|DAVID PIZARRO Y ROBERTO DEL CAMPO
|33 EL MUSICAL
|VÍCTOR ALGO
|POE
|FELYPE DE LIMA
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|VÍCTOR ALVARO
|CIUTAT DE GESPA
|RAQUEL IBORT, MARC SALICRÚ, MARC UDINA
|RENT EL MUSICAL
|TONI LUQUE
|EL TEMPS QUE NO TINDREM
|CANDILEJA PRODUCCIONES SL
|PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL
MEJOR EVENTO TEATRAL
|SUERTE EN MI VIDA, ORIGIN PRODUCCIONS
|DESDE MI VENTANA
|ONYRIC TEATRE CONDAL
|Kerry Ellis EN CONCIERTO
|ONYRIC TEATRE CONDAL
|CONCIERTOS EN PARAL·LEL
|ONYRIC TEATRE CONDAL
|Roger Berruezo - NATURALMENT
|ONYRIC TEATRE CONDAL
|EVA MARÍA CORTES EN CONCIERTO
|Fondazione Teatro Due
|JOANA ESTEBANELL - I HATE MUSIC
|TOTEM
|AFTERSHOW DE MUSICALES
|ESCENARIO CLECE
|GERÓNIMO RAUCH - PORQUE YO TE AMO
MEJOR ILUMINACIÓN
|DAVID BOFARULL
|MAREMAR
|XAVI COSTAS
|FUN HOME
|ALBERT FAURA
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|CARLOS TORRIJOS, JUAN GÓMEZ-CORNEJO
|WEST SIDE STORY
|DAVID BOFARULL
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|DAVID MUÑIZ
|PARIS
|Donald Holder
|ANASTASIA
|LUIS PERDIGUERO
|EL MÉDICO
|DANIEL GENER
|CARRIE
|CARLOS TORRIJOS
|33 EL MUSICAL
|VÍCTOR ALGO
|POE
|JUANJO LLORENS
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|RODRIGO ORTEGA
|FLASHDANCE
|XAVI COSTAS, DANIEL ANGLÈS
|RENT EL MUSICAL
|ADRIÀ RICO
|EL TEMPS QUE NO TINDREM
|GUADALUPE JIMENEZ
|PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL
MEJOR MUSICAL
|THE STAGE COMPANY, KLEMARK
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|DAGOLL DAGOM
|MAREMAR
|NO DAY BUT TODAY
|FUN HOME
|NOSTROMO LIVE
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|SOM PRODUCE
|WEST SIDE STORY
|TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|Stage Entertainment
|ANASTASIA
|VERSUS CREATIVE, WEEKEST LIVE, BEON WORLDWIDE, ESCRITO EN LAS ESTRELLAS
|EL MÉDICO
|WHITE KITE PRODUCCIONES
|33 EL MUSICAL
|LETSGO COMPANY
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|Selladoor Worldwide
|FLASHDANCE
|FOCUS, NO DAY BUT TODAY
|RENT EL MUSICAL
MEJOR MUSICAL EN GIRA
|DAGOLL DAGOM
|MAREMAR
|SOM PRODUCE
|WEST SIDE STORY
MEJOR MUSICAL INFANTIL
|LA TOMASA TEATRO
|DISNELOCOS
|ESPHERA TEATRO
|LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA
|CANDILEJA PRODUCCIONES
|PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL
MEJOR MUSICAL ORIGINAL
|ALICE PENN, EMILIO GIMÉNEZ ZAPIOLA, CARLA CALABREE, JAVIER GIMÉNEZ ZAPIOLA
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|JOFRE BORRÀS, JOAN LLUÍS BOZZO, Anna Rosa Cisquella, ANDREU GALLÉN, MIQUEL PERIEL, ARIADNA PEYA
|MAREMAR
|JORDI PRAT I COLL
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|PAUL BERRONDO, LES COT, ÓSCAR PEÑARROYA, CÈSAR APARÍCIO, MARÍA VIÑAS
|PARIS
|FÉLIX AMADOR E IVÁN MACÍAS
|EL MÉDICO
|TOÑO CASADO
|33 EL MUSICAL
|VÍCTOR ALVARO, JOAN VÁZQUEZ, VÍCTOR ALVARO
|CIUTAT DE GESPA
|YANN CHARPENTIER, EMILIO MARTÍNEZ VERDEJO
|DISNELOCOS
|JUAN CORPAS Y PABLO GUARINO
|LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA
|JESÚS SANZ-SEBASTIÁN Y JULIO VAQUERO
|PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL
MEJOR MUSICAL PEQUEÑO FORMATO
|LES COT
|PARIS
|ELEVEN O'CLOCK PRODUCCIONS
|CARRIE
|GATARO
|POE
|TEATRE GAUDÍ
|LES DONES DE FRANK
|uVe TEATRE
|CIUTAT DE GESPA
|AULES
|EL TEMPS QUE NO TINDREM
MEJOR SONIDO
|JORDI BALLBÉ
|FUN HOME
|ROC MATEU
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|GASTÓN BRISKI
|WEST SIDE STORY
|LUCAS ARIEL VALLEJOS
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|DAVID MUÑIZ
|PARIS
|Peter Hylenski
|ANASTASIA
|Olly Steel
|EL MÉDICO
|RAI SEGURA
|CARRIE
|JAVIER ISEQUILLA
|33 EL MUSICAL
|JUANTXI FERNÁNDEZ
|POE
|JAVIER ISEQUILLA
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|GASTÓN BRISKI
|FLASHDANCE
|JORDI BALLBÉ, ALBERT BALLBÉ
|RENT EL MUSICAL
|TOMAS PEREZ
|PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL
MEJOR VESTUARIO
|ALICE PENN, MELANIA BOCCHIA, SILVANA MORINI
|SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
|ALEJANDRO ANDÚJAR
|MAREMAR
|RAQUEL IBORT, MARC SALICRÚ, MARC UDINA
|FUN HOME
|MÍRIAM COMPTE
|LA JAULA DE LAS LOCAS
|ANTONIO BELART
|WEST SIDE STORY
|MONTSE AMENÓS
|ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
|JOSE NOVOA
|PARIS
|Linda Cho
|ANASTASIA
|LORENZO CAPRILE
|EL MÉDICO
|JUAN SEBASTIÁN
|33 EL MUSICAL
|FELYPE DE LIMA
|EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
|NÚRIA LLUNELL
|CIUTAT DE GESPA
|ANDREA PANDA
|FLASHDANCE
|RAQUEL IBORT, MARC SALICRÚ, MARC UDINA
|RENT EL MUSICAL
|RAQUEL IBORT, MARC UDINA
|EL TEMPS QUE NO TINDREM
|CYBERGOBLIN Y MERCEDES SEBASTIAN
|PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL