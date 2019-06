33 EL MUSICAL anuncia su segunda temporada

El próximo 10 de octubre vuelve a Madrid 33 EL MUSICAL con una segunda temporada tras el éxito cosechado en su primera estancia.

Más de 120.000 espectadores han disfrutado ya de este musical completamente original sobre el primer influencerde la historia, que ha ofrecido en su primera temporada más de 100 funciones y ha grabado un cast recording.

33 EL MUSICAL es un espectáculo con el que la nueva productora 33 Producciones Diferentes ha irrumpido en el panorama musical contando con grandes profesionales como Julio Awad (Dirección Musical en LA BELLA Y LA BESTIA, ANNIE o MY FAIR LADY) José Félix Romero (Director Adjunto y residente, además de Coreógrafo, que ha trabajado en espectáculos como CABARET, HOY NO ME PUEDO LEVANTAR o 40 EL MUSICAL), Javier Isequilla(Diseñador de Sonido que ha participado en CHICAGO, WE WILL ROCK YOU o LA FAMILIA ADDAMS), Carlos Torrijos (Diseñador de Iluminación en BILLY ELLIOT, LOS MISERABLES u HOY NO ME PUEDO LEVANTAR) o David Pizarro y Roberto del Campo (Diseñadores de Escenografía), que fueron galardonados con el PTM a la Mejor Escenografia, por su trabajo en este musical.

Todos ellos, entre otros, volverán a formar parte del equipo creativo de este show escrito y compuesto por Toño Casado.

Las entradas para la segunda temporada ya pueden conseguirse en la página web del musical.





