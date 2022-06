VICKIKRISTINABARCELONA Comes to Sala Carmen Dolores in September

Rachelle Garniez, Amanda Homi e Terry Radigan compõem a aclamada banda Nova Iorquina que, através dos seus instrumentos, transforma as canções de Tom Waits , apresentando-as com arranjos surpreendentes. Três estilos distintos, que formam uma mistura original cativante.

Ficha artística

Terry Radigan Voz, Guitarra eléctrica e Banjo

Rachelle Garniez Acordeão, Guitarra e Banjo

Amanda Homi Voz, Harmónio, Bateria e percussões

The performance is on 27 September. Learn more at https://teatrotrindade.inatel.pt/espetaculo/vickikristinabarcelona/