Awards: 8th DID AWARDS Celebrate a Stellar Year for Brazilian Musical Theatre and Announces its Nominees

São Paulo, Brazil — São Paulo’s vibrant musical theatre scene is ready for its biggest night of the year. The 8th edition of the Destaque Imprensa Digital (DID) Awards—the only Brazilian award entirely focused on musical theatre—will take place on December 9th at the Teatro Liberdade, in partnership with Infinitus, part of Grupo IN. Created in 2017 by Joaquim Araújo, with cofounders Grazy Pisacane, Wall Toledo, and the late Pedro de Landa, the DID Awards have become an essential celebration of creativity, diversity, and excellence in São Paulo’s musical theatre. Rather than crowning the “best,” the award honors the “standouts”—recognizing that every production is the product of collective artistry and shared passion.

This year’s competition was fierce: 36 professional productions were eligible, each with at least 12 performances between November 2024 and October 2025. More than 280 artists and technicians were considered during the first round of voting, leading to a dazzling shortlist across 17 categories. And what a shortlist it is. Mean Girls leads with 12 nominations, followed closely by Torto Arado – O Musical (10), João (9), and Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis, Dreamgirls and Mrs. Doubtfire with 8 each. Other acclaimed productions, including Chorus Line, and Jersey Boys, round out a season that proves the genre’s creative pulse has never been stronger. The DID’s two-stage voting process ensures fairness and transparency. In the first phase, jurors independently nominate standout professionals and productions in each category. In acting and revelation categories, six names are shortlisted; in all others, five. The second round determines the winners—revealed only at the ceremony itself, keeping even the jurors in suspense until the big night.

A Popular Vote Award will also let audiences have their say, with online voting opening soon. It’s a chance for fans to cheer on their favorite shows, reaffirming the award’s democratic spirit and its celebration of both critical and popular appreciation. The 2025 jury includes twelve respected digital journalists and theatre commentators: Andy Santana, Arthur Pazin, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Danilo Gobatto, Isabel Branquinha, Joaquim Araújo, Miguel Arcanjo Prado, Priscila Ribeiro, Ubiratan Brasil, Wall Toledo and William Amorim. Together, they represent the diverse digital voices that chronicle and champion Brazil’s ever-growing musical theatre community.

As the curtain prepares to rise on the 8th DID Awards, the mood is one of pride and gratitude. More than a competition, the ceremony is a celebration of a year of artistry, collaboration, and strenght—a joyful finale to São Paulo’s musical theatre calendar.

In a city where the stage never sleeps, the DID Awards remind us that the magic of musical theatre is, above all, a collective act of creation — and this December, it’s time to celebrate everyone who helps keep that magic alive.

Meninas Malvadas e Torto Arado lideram as indicações do único prêmio do país dedicado exclusivamente ao teatro musical

A cerimônia de entrega acontecerá dia 09 de dezembro, no Teatro Liberdade

A vibrante cena do teatro musical paulistano se prepara para sua noite mais aguardada do ano. A 8ª edição do Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID) — o único prêmio brasileiro inteiramente voltado ao teatro musical — acontece no dia 9 de dezembro, no Teatro Liberdade, em parceria com a Infinitus, empresa do Grupo IN. Criado em 2017 por Joaquim Araújo, com Grazy Pisacane, Wall Toledo e o saudoso Pedro de Landa como cofundadores, o Prêmio DID se consolidou como uma celebração essencial da criatividade, da diversidade e da excelência do teatro musical em São Paulo. Em vez de premiar os “melhores”, o DID reconhece os “destaques” — reafirmando que cada produção é fruto de um trabalho coletivo e de uma paixão compartilhada pelo palco.

A disputa deste ano foi acirrada: 36 produções profissionais foram elegíveis, cada uma com pelo menos 12 apresentações realizadas entre novembro de 2024 e outubro de 2025. Mais de 280 artistas e profissionais foram lembrados na primeira etapa de votação, resultando em uma lista de finalistas distribuída em 17 categorias. E que lista! Meninas Malvadas – O Musical lidera com 12 indicações, seguido de Torto Arado – O Musical (10), João (9) e Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis, Dreamgirls – Em Busca de um Sonho e Uma Babá Quase Perfeita – O Musical, com 8 indicações. Outras produções de destaque, como Chorus Line e Jersey Boys completam um retrato vibrante da temporada 2024–2025 dos musicais em São Paulo.

O processo de votação do DID é dividido em duas etapas, garantindo transparência e imparcialidade. Na primeira, os jurados indicam de forma independente os profissionais e produções que mais se destacaram em cada categoria. Nas categorias de atuação e revelação, são selecionados seis nomes; nas demais, cinco. Na segunda etapa, cada jurado escolhe um único destaque por categoria — e os vencedores só são revelados durante a cerimônia, mantendo o suspense até o momento do anúncio. O prêmio conta ainda com a categoria Destaque Musical – Voto Popular, que permite ao público participar diretamente da escolha. A votação será aberta em breve, de forma online, reforçando o caráter democrático e participativo do prêmio, que valoriza tanto o olhar da crítica especializada quanto o carinho e o engajamento do público com os espetáculos. O júri de 2025 reúne doze jornalistas e comunicadores da imprensa digital que acompanham e divulgam o gênero em diferentes plataformas: Andy Santana, Arthur Pazin, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Danilo Gobatto, Isabel Branquinha, Joaquim Araújo, Miguel Arcanjo Prado, Priscila Ribeiro, Ubiratan Brasil, Wall Toledo e William Amorim. Juntos, eles representam as diversas vozes digitais que impulsionam e celebram o teatro musical brasileiro.



À medida que se aproxima a noite do 8º Prêmio DID, o clima é de orgulho e celebração. Mais do que uma premiação, o evento é uma homenagem a um ano inteiro de arte, colaboração e superação — um grand finale para o calendário do teatro musical paulistano. Em uma cidade onde o palco nunca dorme, o Prêmio DID reafirma que a magia do teatro musical é, acima de tudo, um ato coletivo de criação — e, neste dezembro, é hora de celebrar todos os que mantêm essa magia viva.

Confira a lista completa de indicados:



. Veja a lista completa dos shows pelo número de indicações:

12 - Meninas Malvadas | IMM e EGG Entretenimento

10 - Torto Arado - O Musical | Maré Produções Culturais

09 - João | Cia da Revista e MoviCena Associação Cultural

08 - Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis | A Casa Que

Fala e Tomate Produções

08 - Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho | Atual Produções e Barho Produções

08 - Uma Babá Quase Perfeita - O Musical | Touché Entretenimento e Alchemation

05 - Chorus Line | DanCaldini e Atual Produções

05 - Ray - Você Não Me Conhece | Tema Eventos Culturais e Sevenx Produções Artísticas

04 - Jersey Boys - A História de Frankie Valli & A Banda Four Seasons | IMM, EGG Entretenimento e Dinamo Realizações

03 - Tom Jobim Musical | Atual Produções, Bonus Track e Barbaro! Produções

02 - Chatô & Os Diários Associados - 100 Anos de Paixão | Voglia Produções

02 - Djavan - O Musical: Vidas Pra Contar | Turbilhão de Ideias

02 - Os Olhos de Nara Leão | Brica Braque Producoes e Polessa Producoes

02 - Rapsódia - Uma Comédia Musical | Cerejeira Produções

02 - Rio Uphill - Um Musical de Amor, União e Esperança | BARHO Produções e JMP Produções

02 - Território do Amor - O Musical | Domínio Público, Ice Cream e Drama Produções

02 - Titaníque - Uma Comédia Com os Hits de Céline Dion | Barho Produções e Uma Boa Produção

02 - Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum - Uma Comédia Musical | Atual Produções e Aveia Cômica

02 - Vital - O Musical dos Paralamas | Turbilhão de Ideias

01 - Alice de Cor e Salteado | BARHO Produções e MoCa Produções

01 - Bare - Uma Ópera Pop | MoCa Produções e Lumus Produções

01 - Benjamim, O Palhaço Negro | Belfort Produções