Bossa Nova Creator TOM JOBIM is Honored in a Biographical Musical

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim (1927 – 1994), also known as Tom Jobim, was a Brazilian composer, pianist, guitarist, songwriter, arranger, and singer. Considered as one of the great exponents of Brazilian music, Jobim merged samba with cool jazz in the 1960s to create bossa nova, with worldwide success. As a result, he is regarded as one of the fathers of bossa nova, and as one of the most-celebrated songwriters of the 20th century.

Jobim was a primary force behind the creation of the bossa nova style, and his songs have been performed by many singers and instrumentalists internationally since the early 1960s.

In 1965, the album Getz/Gilberto was the first jazz record to win the Grammy Award for Album of the Year. It also won Best Jazz Instrumental Album. The album's single "Garota de Ipanema (The Girl from Ipanema)", composed by Jobim, has become one of the most recorded songs of all time, and the album won the Record of the Year. Jobim composed many songs that are now included in jazz and pop standard repertoires. "Garota de Ipanema" has been recorded over 240 times by other artists. His 1967 album with Frank Sinatra, Francis Albert Sinatra & Antônio Carlos Jobim, was nominated for Album of the Year in 1968.

After enchanting the audience in Rio de Janeiro, Tom Jobim's hometown, one of the highlights of the Rio season arrives in São Paulo, at Teatro VillaLobos, on March 6, to celebrate the life and legacy of one of the greatest names in Brazilian music, presenting iconic songs that move the audience from beginning to end.

The super production, starring Elton Towersey (Tom) and Otávio Müller (Vinicius), is signed by Bonus Track and Bárbaro! Productions, led by Luiz Oscar Niemeyer, Júlio Figueiredo and Bárbara Guerra, bringing together a team of 27 actors and 13 musicians and is the first major musical biography of the brilliant maestro who made the world sing and fall in love with Brazil.

The show features a book by Nelson Motta and Pedro Brício, musical direction by Thiago Gimenes and direction by João Fonseca — known for hits such as musicals by Tim Maia, Cazuza and Cássia Eller.

Tom Jobim (1927 – 1994) himself.

photo by Otto Stupakoff / Acervo IMS.

Superprodução sobre a vida e obra do compositor, TOM JOBIM MUSICAL estreia dia 06 de março no Teatro Villa Lobos em São Paulo.

O elspetáculo assinado por Nelson Motta e Pedro Brício emociona ao levar para o palco a história de um dos maiores gênios da música brasileira

Quando as águas de março fecharem o verão, Tom Jobim Musical já terá inundado os corações paulistanos com a obra e a vida de um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. O espetáculo transporta o público para uma jornada que começa na icônica praia de Ipanema dos anos 1950 e segue até suas conquistas internacionais em Nova York, quando a Bossa Nova encantou o mundo.

Elton Towersey as Tom Jobim.

photo by Jairo Goldflus.

Em São Paulo o espetáculo fica em cartaz no Teatro VillaLobos do dia 6 de março a 15 de junho, e os ingressos já estão à venda na internet (www.sympla.com.br) presencialmente, nos pontos de venda nos totens no Shopping VillaLobos (4º piso) ou ainda na bilheteria do Teatro VillaLobos (nos dias do espetáculo, 2h antes do horário do espetáculo até o início da apresentação).

Junto a Vinicius de Moraes e João Gilberto, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim liderou um dos movimentos musicais mais influentes do século XX, que redefiniu a música brasileira e a projetou para o mundo. Canções como “Garota de Ipanema”, ” Desafinado”, “Corcovado”, “Águas de Março” e “Wave” exemplificam sua genialidade, ecoando até hoje como símbolos da cultura nacional.

Após encantar o público no Rio de Janeiro, cidade natal de Tom Jobim, um dos grandes destaques da temporada carioca chega a São Paulo para celebrar a vida e o legado de um dos maiores nomes da música brasileira, apresentando canções icônicas que emocionam o público do princípio ao fim.

A superprodução, estrelada por Elton Towersey (Tom) e Otávio Müller (Vinicius), reúne um time de 27 atores e 13 músicos e é a primeira grande biografia musical do maestro genial que fez o mundo cantar e se encantar com o Brasil.

O espetáculo conta com texto de Nelson Motta e Pedro Brício, direção musical de Thiago Gimenes e direção de João Fonseca — conhecido por sucessos como os musicais de Tim Maia, Cazuza e Cássia Eller.

Tom Jobim was a Brazilian composer, pianist, guitarist, songwriter, arranger, and singer

considered as one of the great exponents of Brazilian music.

photo by Caio Gallucci.

Cada cena do musical transporta o público para momentos marcantes da trajetória de Tom Jobim, conduzindo-o por uma jornada leve, bem-humorada e emocionante, que celebra o legado de um artista inesquecível. A experiência é uma verdadeira viagem no tempo, onde todos acabam cantando as canções que ajudaram a formar a identidade do Brasil e ficaram gravadas na memória de várias gerações.

O espetáculo também celebra as figuras que fizeram parte de sua história e da música brasileira. Falar de Tom é, inevitavelmente, rememorar nomes como Elis Regina, Elza Soares, Dolores Duran, Jair Rodrigues, João Gilberto, Frank Sinatra e, claro, o “poetinha” Vinicius de Moraes, que compartilham com ele os holofotes dessa grandiosa trajetória.

“A parte mais difícil de transformar sua vida e obra em um musical de teatro foi lidar com a qualidade de suas músicas: como escolher apenas 30? O certo é que nenhum musical da Broadway teve, tem ou terá um score musical à altura do maestro soberano Tom Jobim”, revela Nelson Motta, coautor do espetáculo.

A realização é assinada pelas produtoras Bonus Track e Bárbaro! Produções, lideradas por Luiz Oscar Niemeyer, Júlio Figueiredo e Bárbara Guerra.



Jobim merged samba with cool jazz in the 1960s to create bossa nova,

with worldwide success. As a result, he is regarded as one of the fathers of bossa nova,

and as one of the most-celebrated songwriters of the 20th century.

photo by Caio Gallucci.

Antônio Carlos Brasileiro Jobim, por Nelson Motta

Nunca houve, nem haverá novamente, um compositor como Tom Jobim, que associou sua música de forma única e inesquecível a um símbolo do Brasil, representando nossa riqueza, diversidade, natureza e povo. Estilo, inspiração e muito trabalho duro o levaram ao panteão dos grandes mestres da canção popular do século XX, ao lado de nomes como Cole Porter, George Gershwin, Irving Berlin, Duke Ellington, Richard Rodgers e Lorenz Hart, Bob Dylan, Stevie Wonder, John Lennon e Paul McCartney, Keith Richards e Mick Jagger.

Tom Jobim mudou o rumo e o ritmo da música mundial, tornando-a mais leve, solar e melodiosa. 'Garota de Ipanema' e 'Águas de Março' estão entre os maiores sucessos globais de todos os tempos, gravados por alguns dos maiores intérpretes de nossa era.

Descendente musical de Dorival Caymmi e Ary Barroso, com influências de Debussy, Ravel e Cole Porter, não há um só entre os gigantes da música brasileira — Chico, Caetano, Gil, Milton, Edu Lobo, Paulinho da Viola, João Bosco — que não tenha bebido de sua generosa fonte.

“Uma peça sobre Tom só pode ser uma celebração sobre a música, o amor, a natureza e sobre o Brasil!! Narrado pelo grande parceiro e amigo Vinicius de Moraes, a música de Tom é a protagonista do espetáculo, mas o homem bonito e charmoso também está lá, aquele que era popular e erudito, maestro e boêmio, carioca e universal! Essa mistura única também é a marca desse musical original sobre este brasileiro muitas vezes apontado como um dos melhores compositores de música popular do mundo!” comenta o diretor João Fonseca.

O maestro Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, Tom Jobim, ao lado de Vinícius de Moraes e João Gilberto, foi um dos pilares da Bossa Nova, desde sua definição até sua consagração mundial pela qualidade e genialidade de suas composições. Mestre em valorizar tanto o som quanto o silêncio, Tom trouxe a composição e os arranjos para o protagonismo em uma época dominada pelas vozes dos cantores. Celebrar Tom Jobim é celebrar a música brasileira como referência global, um legado que inspira gerações … “se todos fossem no mundo iguais a você, que maravilha viver!” completa o diretor musical Thiago Gimenes.

Jobim's songs have been performed by many singers and instrumentalists

internationally since the early 1960s.

photo by Caio Gallucci.

Serviço:

TOM JOBIM MUSICAL

SÃO PAULO

Local: Teatro Villa Lobos

Endereço: Av. Drª Ruth Cardoso, 4777 - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo/SP

Temporada: De 6 de março a 15 de junho (conferir no site todas as datas disponíveis).

Horários: Quintas, às 20h / sextas, às 20h / sábados, às 16h e 20h e domingos 15h e 19h

Capacidade: 700 lugares

Classificação: 10 anos

Duração: 2h30 com 15 minutos de intervalo

PREÇOS

Quintas, às 20h, e domingos, às 19h

PLATEIA VIP: R$160,00 (meia-entrada); R$320,00 (inteira)

PLATEIA: R$130,00 (meia-entrada); R$260,00 (inteira)

PLATEIA POPULAR: R$21,00 (ingresso popular meia-entrada); R$42,00 (ingresso popular inteira)

BALCÃO: R$21,00 (ingresso popular meia-entrada); R$42,00 (ingresso popular inteira)

Sextas, às 20h / sábados, às 16h e 20h / domingos, às 15h

PLATEIA VIP: R$ 175,00 (meia-entrada) e R$ 350,00 (inteira)

PLATEIA: R$ 140,00 (meia-entrada) e R$ 280,00 (inteira)

PLATEIA POPULAR: R$21,00 (ingresso popular meia-entrada); R$42,00 (ingresso popular inteira)

BALCÃO: R$21,00 (ingresso popular meia-entrada); R$42,00 (ingresso popular inteira)

Todas as sessões possuem audiodescrição e libras

*Clientes BB Seguros têm 30% de desconto nos ingressos inteiros, limitados a 4 ingressos por CPF.

Confira as informações:

Instagram: @tomjobimmusical

Facebook: https://www.facebook.com/tomjobimmusical

Sem taxa de conveniência:

Atendimento presencial: Toten de vendas no Shopping Villa Lobos (4º piso ao lado da bilheteria), ou na bilheteria do Teatro Villa Lobos (nos dias do espetáculo, 2h antes do horário do espetáculo até o início da apresentação)

Com taxa de conveniência: www.sympla.com.br

Otávio Müller as Vinicius de Moraes.

photo by Jairo Goldflus.

FICHA TÉCNICA

Texto: Nelson Motta e Pedro Brício

Arranjos musicais e orquestração: Thiago Gimenes, Ivan de Andrade e Tiago Saul Direção: João Fonseca

Direção musical: Thiago Gimenes

Coreografia: Gabriel Malo

Cenografia: Natália Lana

Cenografia Adjunta: Nello Marrese

Direção Videográfica: Batman Zavarese

Design de som: Tocko Michellazo

Iluminação: Caetano Vilela

Figurino: Theodoro Cochrane

Visagismo: Anderson Bueno e Simone Momo



ELENCO:

Tom Jobim – Elton Towersey

Vinicius de Moraes – Otávio Müller

João Gilberto – Jean Amorim

Frank Sinatra e Tom Jobim Alternante – Marcel Octavio

Ana Jobim – Estrela Blanco

Thereza – Bela Quadros

Elis Regina – Thainá Gallo

Jair Rodrigues – Lucas da Purificação

Elza Soares e Dolores Duran – Analu Pimenta

Eurídice – Ayana Amorim

Orfeu – Gabriel Vicente

Ary Barroso, Ensemble e Cover 2 de Tom Jobim – Tiago Herz

Johnny Alf e Ensemble – Felipe Adetokunbo

Billy Blanco, Ensemble e Cover de João Gilberto – Vinicius Loyola

César Camargo Mariano, Toquinho e Ensemble – Pablo Áscoli

Newton Mendonça e Ensemble – Will Anderson

Villa Lobos, Ensemble e Cover 2 de Vinicius de Moraes – Lucas Corsino

Helô Pinheiro e Ensemble – Carolina Amaral

Agostinho dos Santos e Ensemble – Jow Black

Astrud e Ensemble – Moira Osório

Raimunda, Ensemble e Cover de Eurídice – Mariana Gomes

Miúcha, Ensemble e Cover de Elza – Joyce Cosmo

Dora Vasconcelos, Ensemble e Dance Captain – Débora Polistchuck

Cole Porter, Garçom e Ensemble – Saulo Segreto

Swing masculino e Cover de Frank Sinatra – Pedro Arrais

Swing feminino – Giselle Lima

Swing feminino – Mirella Guida



Produção Geral:

Luiz Oscar Niemeyer, Júlio Figueiredo e Bárbara Guerra

Realização – Bonus Track e Barbaro! Produções

Produzido através de um acordo especial com a Jobim Music.

Comments