DJAVAN – O MUSICAL: VIDAS PRA CONTAR Opens in São Paulo Celebrating a Brazilian Music Legend

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



São Paulo, Brazil — The acclaimed biographical show Djavan – O Musical: Vidas pra Contar is set to make its opening at the Teatro Sabesp-Frei Caneca in São Paulo, on August 9th. After a successful run in Rio de Janeiro, where it sold out, this vibrant production is now bringing the story of one of Brazil’s most beloved singer-songwriters to a wider audience. The musical pays tribute to Djavan Caetano Viana, born in Maceió in 1949, a true icon of Brazilian music. Known for his unique blend of samba, jazz, pop, and Afro-Brazilian rhythms, Djavan’s career spans decades of hits and collaborations with International Artists like Stevie Wonder. His songs have been recorded by renowned musicians such as Al Jarreau, Carmen McRae and The Manhattan Transfer, solidifying his influence worldwide.

Produced by Turbilhão de Ideias in association with Nove Produções, Vidas pra Contar is a lively, two-hour show that traces Djavan’s journey from his childhood to his rise as a celebrated artist. The production features a talented cast led by Raphael Elias, a 30-year-old candidates, who was chosen from over 250 artists to portray Djavan at different stages of his life. Elias’s background and dedication bring authenticity and depth to the role, highlighting the artist’s inspiring story of perseverance.

Directed by João Fonseca, with artistic vision by Gustavo Nunes and book by Patrícia Andrade and Rodrigo França, the musical blends music, theater, and dance to create an immersive experience. The show’s scenography, costumes, and choreography evoke Djavan’s aesthetic universe, emphasizing his diverse musical influences and the emotional power of his compositions. The musical features classic hits like “Flor de Lis” and lesser-known songs, offering audiences a comprehensive portrait of Djavan’s artistic legacy.

The production is a heartfelt celebration of Djavan’s poetic lyrics, innovative melodies, and cultural significance, emphasizing his role as a symbol of Brazilian identity and resilience. Djavan – Vidas pra Contar is more than a musical; it’s a vibrant homage to a musical genius whose work continues to inspire generations. Don’t miss this opportunity to experience the life and music of Djavan brought to life on stage. The show runs until September 28th at the Teatro Sabesp-Frei Caneca. Come and celebrate the legacy of one of Brazil’s greatest artists!

Lasting approximately two hours, the production covers Djavan's life

from childhood to his establishment as a prominent composer, singer and musician.

photo by Cla'Er.

Protagonizado pelo mineiro Raphael Elias, idealizado por Gustavo Nunes e dirigido por João Fonseca¸ espetáculo que celebra vida e obra do artista alagoano fica em cartaz no Teatro Sabesp-Frei Caneca até o dia 28 de setembro

O aclamado musical biográfico Djavan – O Musical: Vidas pra Contar vai estrear no Teatro Sabesp-Frei Caneca, em São Paulo, no dia 9 de agosto. Depois de uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, onde esgotou os ingressos no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca, essa produção vibrante agora traz a história de um dos artistas mais queridos do Brasil para um público mais amplo. O musical faz uma homenagem a Djavan Caetano Viana, nascido em Maceió em 1949, um verdadeiro ícone da música brasileira. Conhecido por sua mistura única de samba, jazz, pop e ritmos afro-brasileiros, a carreira de Djavan é marcada por décadas de hits e colaborações com artistas internacionais como Stevie Wonder. Suas músicas foram gravadas por músicos renomados como Al Jarreau, Carmen McRae e The Manhattan Transfer, consolidando sua influência mundial.

Djavan himself.

photo by Gabriela Schmidt/divulgação.

Produzido pela Turbilhão de Ideias e com realização da Nove Produções, Vidas pra Contar é um espetáculo animado de duas horas que conta a trajetória de Djavan, desde sua infância em Alagoas até seu reconhecimento como artista celebrado. A produção conta com um elenco talentoso, liderado por Raphael Elias, um ator de 30 anos de Minas Gerais, que foi escolhido entre mais de 250 candidatos para interpretar Djavan em diferentes fases da sua vida. A experiência e dedicação de Elias trazem autenticidade e profundidade ao papel, destacando a história inspiradora de perseverança do artista. Dirigido por João Fonseca, com visão artística de Gustavo Nunes e libreto de Patrícia Andrade e Rodrigo França, o musical combina música, teatro e dança para criar uma experiência imersiva. A cenografia (André Cortez), os figurinos (Karen Brusttolin) e a coreografia (Marcia Rubin) evocam o universo estético de Djavan, ressaltando suas diversas influências musicais e o poder emocional de suas composições. O espetáculo apresenta hits clássicos como Flor de Li” e músicas menos conhecidas, oferecendo ao público um retrato completo do legado artístico do músico.

Chosen from more than 250 artists, 30-year-old actor

Raphael Elias was selected to play Djavan

at different stages of his life.

photo by Andre Wanderley.

O elenco também inclui talentosos intérpretes que representam figuras importantes na vida de Djavan, como Marcela Rodrigues que vive Dona Virgínia, mãe de Djavan; Ester Freitas interpretando Djanira, sua irmã; e Alexandre Mitre dando vida a Djacir, seu irmão mais velho. Eline Porto assume o papel de Aparecida, ex‑mulher do artista. Aline Deluna é Maria Bethânia, Erika Affonso vive Alcione, Gab Lara interpreta Chico Buarque, Tom Karabachian dá voz a Caetano Veloso, Walerie Gondim é Gal Costa e Rafaella, atual esposa de Djavan, e Milton Filho representa Elegbara, entidade afro‑brasileira simbólica na narrativa. Douglas Netto, ator substituto de Raphael, também interpreta diversos personagens ao longo da trama — assim como todo o elenco, que se desdobra em múltiplos papéis para compor a rede afetiva e artística do homenageado, simbolizando as relações pessoais e profissionais que moldaram a vida e a música do artista. A direção musical fica por conta de João Viana, filho de Djavan, junto com Fernando Nunes, com arranjos e preparação vocal de Jules Vandystadt garantindo que os arranjos permaneçam fiéis ao som original do artista. A produção que ainda conta com iluminação de Daniela Sanchez, design de som de João Paulo Pereira, visagismo de Sidnei Oliveira e produção de elenco de Ciça Castello é uma celebração emocionante das letras poéticas, melodias inovadoras e do significado cultural de Djavan, destacando seu papel como símbolo da identidade e resiliência brasileiras.

Djavan – Vidas pra Contar é mais do que um musical; é uma homenagem vibrante a um gênio da música cuja obra continua a inspirar gerações. Não perca essa oportunidade de vivenciar a vida e a música de Djavan ganhando vida no palco. O espetáculo fica em cartaz até 28 de setembro no Teatro Sabesp-Frei Caneca. Venha celebrar o legado de um dos maiores artistas do Brasil!

Djavan – O Musical: Vidas pra Contar cast & crew.

photo by Andre Wanderley.

SERVIÇO – SÃO PAULO

DJAVAN - O MUSICAL: VIDAS PRA CONTAR



Local: Teatro Sabesp Frei Caneca, Consolação, São Paulo

Estreia: 9 de agosto de 2025

Temporada: 9 de agosto a 28 de setembro de 2025

Duração: aproximadamente 2h

Classificação indicativa: 12 anos

Horários: sábado, às 16h e 20h; domingo, às 15h e 19h

Ingressos:

Plateia Baixa: inteira R$ 250, meia R$ 125

Plateia Baixa Obeso: inteira R$ 250, meia R$ 125

Plateia (demais setores): inteira R$ 180, meia R$ 90

Plateia Alta Pop (até 20% da capacidade): inteira R$ 42, meia R$ 21

Plateia Alta PNE: inteira R$ 42, meia R$ 21

Plateia Alta PMR: inteira R$ 42, meia R$ 21

Capacidade total: 592 lugares

The cast brings together performers who play different characters

throughout the production, representing figures from the singer's

personal life and big names in Brazilian music.

photo by Andre Wanderley.

Ficha Técnica

Idealização: Gustavo Nunes

Texto: Patricia Andrade e Rodrigo França

Direção Artística: João Fonseca

Direção Musical: João Viana e Fernando Nunes

Coreografia e Direção de Movimento: Marcia Rubin

Iluminação: Daniela Sanchez

Cenografia: André Cortez

Figurino: Karen Brusttolin

Arranjos e Preparação Vocal: Jules Vandystadt

Designer de Som: João Paulo Pereira

Visagismo: Sidnei Oliveira

Produção de Elenco: Ciça Castello

Produção: Turbilhão de Ideias

Realização: Nove Produções

ELENCO

Aline Deluna – Maria Bethânia e múltiplos papéis

Alexandre Mitre – Djacir (irmão mais velho de Djavan) e múltiplos papéis

Douglas Netto – substituto de Djavan e múltiplos papéis

Eline Porto – Aparecida e múltiplos papéis

Ester Freitas – Djanira (irmã de Djavan) e múltiplos papéis

Erika Affonso – Alcione e múltiplos papéis

Gab Lara – Chico Buarque e múltiplos papéis

Marcela Rodrigues – Dona Virgínia (mãe de Djavan) e múltiplos papéis

Milton Filho – Elegbara e múltiplos papéis

Raphael Elias – Djavan

Tom Karabachian – Caetano Veloso e múltiplos papéis

Walerie Gondim – Gal Costa, Rafaella e múltiplos papéis

Canal oficial: Instagram @djavanomusical