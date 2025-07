RAPSÓDIA – O MUSICAL Opens in São Paulo with a Touch of Humor, Horror, Exaggeration and Sensory Adventure

Get Access To Every Broadway Story



São Paulo, Brazil—The dark comedy musical Rapsódia - O Musical is making its debut in the city after a successful run in Rio de Janeiro. Starting August 2nd, audiences can experience this innovative production at the Sala Experimental do Teatro B32, a contemporary and eco-friendly space located in the Faria Lima neighborhood. Originally premiered 12 years ago in Rio, Rapsódia has been a hit. Now, it arrives in São Paulo with a completely revamped version, featuring new scenery, costumes, music, and an immersive, sensory-rich staging. Produced by Cerejeira Produções, led by Mau Alves and Julia Morganti, in partnership with Rafael Ramirez, this new adaptation promises to surprise both newcomers and those familiar with the show.

Directed by Mau Alves, the musical blends dark humor, exaggerated aesthetics, and expressionist elements to create a unique theatrical experience. São Paulo audiences will enjoy 14 original songs—two of which are brand new—along with a fresh script and innovative set design. The entire production transforms the traditional stage into an immersive environment, engaging all the senses and making viewers feel part of the story.

The story follows Pátrio, played by Felipe Assis Brasil, a young dreamer who, feeling hopeless, accepts an invitation from his distant cousin Jeremias to work at an old soap factory in the mysterious city of Rapsódia. There, he encounters eccentric characters like Tobias (Mau Alves), Coné (Lurryan), Catarina (Jofrancis), Horácio (Igor Miranda), and performers from the cabaret “Palco dos Prazeres”: Gana (Luan Carvalho), Shana (Julia Morganti), and Tamara (Marília Di Lorenço). As Pátrio uncovers a grotesque secret, his journey becomes filled with unexpected twists and turns. What makes this production even more special is its staging. Instead of a traditional front-facing setup, the audience is seated within the scene itself, creating an intimate and sensory-rich experience. The show isn’t interactive but aims to immerse viewers through surprises like soap bubbles, dried leaves, scene objects handed out during the performance, and controlled blood splashes.

The creative team behind Rapsódia includes renowned professionals: besides Mau Alves as director, we also have Andressa Secchin as resident director, Tony Lucchesi and Dan Motta on musical direction, with choreography by Clara da Costa, lighting by Rafael Ramirez, sound design by Anderson Moura, costumes by Ùga agÚ and Fê Faria, and scenery by Lurryan. Tickets are already available, and performances will run from August 2nd to September 7th, with double shows on Saturdays and Sundays. Whether you’re a fan of theatrical innovation or just looking for a captivating night out, Rapsódia - The Musical promises an unforgettable experience that combines humor, horror, and sensory adventure in a sustainable, contemporary setting.

Rapsódia - O Musical is a horror comedy that mixes dark humor,

aesthetic exaggeration and an expressionist touch.

photo by Álefe Ouriques.

Sucesso no Rio de Janeiro, a produção poderá ser vista na Sala Experimental do Teatro B32 a partir de 2 de agosto, com montagem inédita, cenário sustentável, novas músicas e proposta imersiva.

A comédia musical sombria Rapsódia - O Musical estreia na cidade após uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro. A partir de 2 de agosto, o público poderá conferir essa produção inovadora na Sala Experimental do Teatro B32, um espaço contemporâneo e ecológico localizado no bairro da Faria Lima. Originalmente estreada há 12 anos no Rio, Rapsódia foi um sucesso em locais como o Teatro dos Quatro e o Teatro Serrador. Agora, chega a São Paulo com uma versão totalmente reformulada, com novos cenários, figurinos, músicas e uma encenação imersiva, que estimula os sentidos. Produzida pela Cerejeira Produções, liderada por Mau Alves e Julia Morganti, em parceria com Rafael Ramirez, essa nova adaptação promete surpreender tanto quem já conhece quanto quem está conhecendo a peça agora.

The São Paulo production is marked by a commitment ​​​​​​to sustainability,

with scenery developed from recycled materials.

photo by Álefe Ouriques.

Sob direção de Mau Alves, o musical mistura humor ácido, estética exagerada e elementos expressionistas para criar uma experiência teatral única. Os espectadores de São Paulo poderão curtir 14 músicas originais — duas delas totalmente novas — além de um roteiro renovado e um cenário inovador. Toda a produção transforma o palco tradicional em um ambiente imersivo, envolvendo todos os sentidos e fazendo o público se sentir parte da história. Um destaque importante dessa versão é o compromisso com a sustentabilidade. O cenário é feito com materiais recicláveis fornecidos pelo próprio Teatro B32, que recicla todo o seu lixo. Os figurinos também usam elementos reaproveitados, reforçando uma abordagem ecológica que combina com o espírito moderno e experimental do teatro. Mau Alves comenta: “Estamos construindo tudo com o que normalmente seria descartado. É lindo ver isso ganhando vida no palco, literalmente”.

For São Paulo, the show comes with 14 original songs,

two of which are new.

photo by Álefe Ouriques.

A história acompanha Pátrio, interpretado por Felipe Assis Brasil, um jovem sonhador que, sentindo-se sem esperança, aceita o convite do seu primo Jeremias para trabalhar numa antiga fábrica de sabonetes na misteriosa cidade de Rapsódia. Lá, ele encontra personagens excêntricos como Tobias (Mau Alves), Coné (Lurryan), Catarina (Jofrancis), Horácio (Igor Miranda) e artistas do cabaré “Palco dos Prazeres”: Gana (Luan Carvalho), Shana (Julia Morganti) e Tamara (Marília Di Lorenço). Ao descobrir um segredo grotesco, a jornada de Pátrio se enche de reviravoltas inesperadas. O que torna essa produção ainda mais especial é a sua forma de encenação. Em vez de um palco tradicional de frente para o público, as pessoas ficam sentadas dentro da própria cena, criando uma experiência íntima e sensorial. O espetáculo não é interativo, mas busca envolver o público com surpresas como bolhas de sabão, folhas secas, objetos distribuídos durante a apresentação e respingos de sangue controlados. Mau Alves explica: É um espetáculo para os olhos, ouvidos e tato. Você olha para a esquerda, para a direita. As cenas acontecem ao seu redor. Queríamos criar uma experiência de presença total, onde o público se sinta parte da atmosfera”.

A equipe criativa de Rapsódia conta com profissionais renomados: além de Mau Alves como diretor, temos Andressa Secchin como diretora residente, Tony Lucchesi e Dan Motta na direção musical, coreografia de Clara da Costa, iluminação de Rafael Ramirez, design de som de Anderson Moura, figurinos de Ùga agÚ e Fê Faria, e cenário de Lurryan. Os ingressos já estão à venda e as apresentações ocorrerão de 2 de agosto a 7 de setembro, com espetáculos duplos aos sábados e domingos. Seja você fã de inovação teatral ou apenas em busca de uma noite envolvente, Rapsódia - O Musical promete uma experiência inesquecível que combina humor, terror e aventura sensorial em um ambiente sustentável e contemporâneo.

FICHA TÉCNICA:

Direção: Mau Alves

Direção Residente: Andressa Secchin

Direção Musical: Tony Lucchesi

Direção Musical Residente: Dan Motta

Coreografias: Clara da Costa

Texto: Mau Alves

Letras: Mau Alves e Sarah Benchimol

Músicas: Tony Lucchesi e Sarah Benchimol

Iluminação: Rafael Ramirez

Designer de Som: Anderson Moura

Figurinos: Ùga agÚ e Fê Faria

Cenário: Lurryan

Visagismo Maquiagem: Alisson Rodrigues

Visagismo Perucas: Andre Goes

Foto: Álefe Ouriques

Assessoria de Imprensa: GPress Comunicação

Produção: Cerejeira Produções

Apoio: A Voz Em Cena

Elenco: Julia Morganti, Conrado Helt, Jofrancis, Lurryan, Mau Alves, Igor Miranda, Luan Carvalho, Marília Di Lorenço, Felipe Assis Brasil e Pablo Petronilho

SERVIÇO:

RAPSÓDIA – O MUSICAL

Local: Espaço Experimental do Teatro B32

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732 – Itaim Bibi – São Paulo, SP

Temporada: de 2 de agosto a 7 de setembro de 2025

Sessões: Sábados às 19h e 21h30 | Domingos às 17h e 19h30

Ingressos: R$ 90 (inteira) | R$ 45 (meia-entrada)

Vendas: site Teatro B32 e na bilheteria do teatro

Duração: 70 minutos

Classificação indicativa: 14 anos