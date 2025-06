With Vibrant Production Covered in Poetry and Reflection, Musical JOÃO Closes 25-Year Trilogy of Cia. da Revista

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



São Paulo, Brazil – João Cabral de Melo Neto (1920-1999) was a Brazilian poet and diplomat, considered one of the most influential writers of Brazilian modernism, especially in the final phase of the movement. Melo Neto received important awards, such as the Camões Prize in 1990 and the Neustadt International Prize for Literature in 1992, and to this day, he remains the only Brazilian poet to have received these honors.

His poetic style is quite rigorous and inventive, with a special focus on form. His poetry ranges from surrealist tendencies, present in his early works, to the incorporation of regional elements from northeastern Brazil. One of his most famous works is the play Morte e Vida Severina (The Death and Life of a Severino), which depicts the lives of people affected by poverty and inequality in Pernambuco. Melo Neto is remembered for his unique contribution to Brazilian literature and for his sensitive perspective on social issues.

Now the Cia. da Revista is set to debut their latest original musical, João, on June 13th at their Espaço Cia da Revista. This production marks the grand finale of the group's 25-year celebration and is part of their acclaimed trilogy that explores the rich cultural tapestry of Brazil.

Directed by Kleber Montanheiro, João is a vibrant and inventive show that transforms the entire venue into a dynamic stage. The musical features original songs crafted by talented composers Vitor Rocha (lyrics) and Marco França (music, orchestrations, and musical direction) and book by Marcelo Marcus Fonseca, creating a truly Brazilian sound that resonates with the country's diverse musical heritage.

The story of João is a surrealist fable that intertwines the lives of two characters: João, a man who migrates from Pernambuco to São Paulo seeking work, and the legendary poet João Cabral de Melo Neto. As João navigates the bustling urban landscape, he encounters Gaivota, a talented trans artist who profoundly changes his life. Meanwhile, the poet Melo Neto recounts his own story, evoking themes from his famous work Morte e Vida Severina, which reflects on poverty and inequality in northeastern Brazil.

João is a musical rooted in Brazilian literature and urban life.

photo by Edgar Machado.

Com direção de Kleber Montanheiro, espetáculo tem dramaturgia de Marcelo Marcus Fonseca, canções originais de Vitor Rocha e Marco França, encerrando sua trilogia de 25 anos com uma produção vibrante, que transforma todo o espaço do coletivo em um palco brasileiro cheio de poesia, música e reflexão urbana!

Joao Cabral De Melo Neto himself (1920-1999).

foto by Divulgação.

Preparem-se, amantes do teatro musical! A Cia. da Revista estreou seu mais novo musical inédito, João, no dia 13 de junho, no Espaço Cia. da Revista. Esta produção marca o grande final da comemoração dos 25 anos do grupo e faz parte de sua aclamada trilogia que explora a rica trama cultural do Brasil.

Com direção de Kleber Montanheiro, João é um espetáculo vibrante e inventivo que transforma todo o espaço em um palco dinâmico. Com dramaturgia de Marcelo Marcus Fonseca o musical apresenta canções autorais dos talentosos compositores Vitor Rocha (letras) e Marco França (música, arranjos e direção musical), criando uma sonoridade genuinamente brasileira inspiradas na obra de Gonzaguinha (1945-1991) que ressoa com a diversificada herança musical do país.

A história de João é uma fábula surrealista fazendo uma leitura urbana da questão agrária e à diversidade na vida contemporânea que entrelaça as vidas de dois personagens: João, um homem que migra de Pernambuco para São Paulo em busca de trabalho, e o lendário poeta João Cabral de Melo Neto (1920-1999), um dos escritores mais influentes do Brasil. Enquanto João navega pela movimentada paisagem urbana, ele encontra Gaivota, uma talentosa artista trans que muda profundamente sua vida. Enquanto isso, o poeta João Cabral reconta sua própria história, evocando temas de sua famosa obra Morte e Vida Severina, que reflete sobre a pobreza e a desigualdade no Nordeste do Brasil, refletida no centro urbano.

João is the third play in the "Conexão São Paulo-Pernambuco" trilogy, which

celebrates Brazilian culture.

photo by Edgar Machado.

João é a terceira peça da trilogia Conexão São Paulo-Pernambuco, que começou em 2021 com Nossos Ossos, baseado no romance de Marcelino Freire, e continuou com Tatuagem, uma adaptação do filme de Hilton Lacerda que cativou o público em São Paulo. Essas produções exploram as conexões entre São Paulo e Pernambuco, destacando identidades regionais e questões sociais por meio de narrativas inovadoras.

O musical conta com um elenco talentoso, que inclui Vitor Vieira, Dudu Galvão, Marina Mathey, Bia Rezi, Zé Guilherme Bueno, Gabriel Natividade, Neto Vilar, Pedro Ulee, Pedro Bignelli, Vithor Zanatta e Josinaldo Filho, dando vida a essa vibrante história. A produção é da Movicena Produções, prometendo uma experiência teatral cativante.

João acontece de 13 de junho a 3 de agosto, com apresentações de sexta a domingo, às 20h. Não perca a chance de vivenciar um musical inédito, feito no Brasil, que combina narrativa poética, música vibrante e reflexão urbana.

Seja você fã de literatura brasileira, teatro moderno ou apenas em busca de um espetáculo envolvente, João certamente deixará uma impressão duradoura.

photo by Edgar Machado.

Ficha Técnica:

Dramaturgia: Marcelo Marcus Fonseca

Direção e cenários: Kleber Montanheiro

Figurinos: Marcos Valadão

Direção musical e arranjos: Marco França

Músicas: Vitor Rocha (letras) e Marco França (músicas)

Iluminação: Gabriele Souza

Visagismo: Louise Heléne

Preparação Vocal e assistência: Natália Quadros

Assistente de direção: Ana Elisa Mattos

Assistente de figurinos: Acrides

Modelagem e costura: Ana Cristina Driscoll, Mariluce da Costa, Salomé Abdala e Sônia Maria Mendonça

Equipe de figurino: Nilo. e Rebeca Oliveira

Sapatos: Calçados Porto Free

Cenotecnia: Evas Carretero

Equipe de cenografia: Sergio Murilo, Marcus Caselato, Sara Mynai.

Elenco: Vitor Vieira, Dudu Galvão, Marina Mathey, Bia Rezi, Zé Guilherme Bueno, Gabriel Natividade, Neto Vilar, Pedro Ulee, Pedro Bignelli, Vithor Zanatta e Josinaldo Filho.

Músico ensaiador: Gabriel Hernandes

Músicos: Cassio Percussa, Gabriel Hernandes, Juliano Veríssimo e Wagner Passos

Fotos do elenco: Cleber Correa

Microfonista: Brenda Umbelino

Desenho de som: Zelão Martins

Direção de produção: Jota Rafaelli

Produção Financeira: Rafael Petri

Produção: Movicena Produções

Realização: Cia. da Revista

Assessoria de imprensa: Pombo Correio

João is a vibrant and inventive show

that transforms the entire venue into a dynamic stage.

photo by Edgar Machado.



Serviço:

JOÃO, da Cia da Revista

Temporada: de 13 de junho a 3 de agosto de 2025

De sexta-feira a domingo, às 20h

Espaço Cia. da Revista - Al. Nothmann, Santa Cecília - São Paulo.

Ingressos: R$ 40 (Inteira) e R$ 20 (meia-entrada)*

Vendas online em sympla e na bilheteria 1h antes do início do espetáculo

*Têm direito à meia-entrada estudantes, idosos, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência

Classificação: 16 anos

Duração: 120 minutos, com 15 minutos de intervalo

Acessibilidade: banheiro adaptado e rampas para cadeirantes



A stellar cast and creative team.

photo by Edgar Machado.

Comments