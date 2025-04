BARE: A POP OPERA Opens in São Paulo With Impactful Narrative and Universal Themes

Get Access To Every Broadway Story



Bare: A Pop Opera opened in São Paulo on April 1st, 2025, at Marte Hall. The production is the first partnership between MoCa Produções and Lumus Produções, and brings the audience a unique experience that combines music, emotion and deep reflections.

With a sensitive approach and a contemporary perspective, Bare brings to light universal themes such as identity, sexuality, faith and the challenges of youth. Created by Damon Intrabartolo (music) and Jon Hartmere (lyrics and book), the show premiered in Los Angeles in 2000 and gained cult status since its first Off-Broadway production in 2004. Now, this powerful story comes to Brazil with a diverse cast and an innovative artistic proposal, packed with a contemporary rock soundtrack and profound lyrics.

This has been a central challenge for the creative team: adapting the story in a way that makes it less marked by North American identity, for a more universal perspective. Although the plot is set in the United States in the 2000s — and is, in a way, a period piece — the intention is to transcend cultural barriers. The play captures a very specific slice of life of a generation in which discussions about sexuality were still little explored, and gender issues were practically nonexistent for most people.

The Brazilian production features a young and talented cast, led by Victor Galisteu (Jason), Andy Cruz (Peter), Belle Carceres (Ivy), Davi Fields (Matt), Patrick Salerno (Zack), Gaspar (Lucas), Rodrigo Monteiro (Alan), Manu Gioielli (Nádia), Camille Dutra (Tanya), Caroll Badon (Rory), Larissa Fujinaga (Diane Lee), Sabrina Lima (Kyra), as well as Malu Coimbra and Enzo Campeão as swings and covers of Ivy and Peter. The production also features three veterans in the adult cast, specially invited for this work: Helga Nemetik (Claire), Marcelo Góes (Father Mike) and Lola Borges (Sister Chantelle).

The direction is by Diego Montez, with Gabi Camisotti signing the choreography. The musical direction is by Jorge de Godoy, while the Brazilian versions of the songs were developed by Rafael Oliveira. The creative team also includes names such as Lu Galvão (costumes and make-up), Pugli (set design), Vinicius Zampieri (light design) and Bruno dos Reis (sound design and operation), ensuring an engaging visual aesthetic for the production.

Left ti right: Andy Cruz (as Peter), Victor Galisteu (as Jason), Belle Cárceres (as Ivy),

​​​​Davi Fields (as Matt) and Manu Gioiele (as Nadia).

photo by Joaquim Araújo.

Trazendo uma abordagem sensível e contemporânea a temas universais como identidade, sexualidade e os desafios da juventude, tudo isso envolto em uma trilha sonora de rock contemporâneo, estreou no último dia 1º de abril, no Marte Hall, em São Paulo, a nova produção do musical Bare - Uma Ópera Pop, marcando a primeira parceria entre a MoCa Produções e a Lumus Produções. Com o nome de na pele - um musical off-Broadway, este grande sucesso da, já havia passado pelo extinto Teatro Augusta em outubro de 2018, em produção que enfrentou contratempos. Não é o que presenciamos nesta ótima montagem, em sua noite de estreia para convidados. Antes de mais nada vale esclarecer que os títulos, um como “musical” e o outro como “ópera pop”, se deve ao fato que desde que estreou em Los Angeles, no ano 2000, Bare teve várias produções diferentes antes de passar por uma revisão até estrear na Off-Broadway como bare: the musical, em 2012. A que temos aqui é a original.

Victor Galisteu (as Jason) and Andy Cruz (as Peter):

You & I (Só Nós Dois) number.

photo by Mare Martin.

Bare é um musical pop-ópera queer sobre amadurecimento escrito originalmente por Damon Intrabartolo e Jon Hartmere, e dirigido aqui por Diego Montez (que fez o papel de Jason/Jonas na outra versão). Inteiramente cantado, ele acompanha os alunos de um internato católico em seu último ano. O conflito principal surge no relacionamento de Peter (Andy Cruz) e Jason (Victor Galisteu). Estando juntos há anos, chegou ao ponto em que Peter quer se assumir como estando em um relacionamento gay. Ele quer parar com "o papel" que ele vem representando a vida toda de ser hétero, de se encaixar na heteronormatividade. Jason, por outro lado, é popular e acostumado à atenção. A persona que ele criou é perfeita, e ele não se sente pronto para se expor ao mundo, especialmente devido aos seus pais distantes e sua educação católica.

Em seu último ano escolar, como canto do cisne, a classe deve fazer uma apresentação de Romeu e Julieta de formatura. Aqui, as alusões entre os dois conflitos são óbvias. Pessoas em lados diferentes da cerca, unidas em suas histórias semelhantes... como amizades e romances podem muitas vezes se tornar sombrios e ter consequências brutais. Juntando-se aos dois personagens principais estão Ivy (Belle Carceres), a garota famosa na escola por ser promíscua; Matt (Patrick Salerno), o aluno piedoso e Nadia McConnell (Manu Gioielli), irmã de Jason.

O que se destacou para mim sobre esse projeto foi a quantidade absoluta de devoção e excitação que foi tecida em cada palavra cantada, cada peça alinhada de coreografia a cargo de Gabi Camisotti que complementa perfeitamente a energia do espetáculo. Também a direção criativa e dinâmica de Diego Montez que fez um ótimo uso do espaço do Marte Hall em termos de encenação e movimento nas cenas e em suas transições de forma praticamente impecável, num cenário minimalista e bem eficiente de Pugli, com destaque para o design de luz resplandecente de Vinicius Zampieri. Aliás toda a criação do espetáculo se destaca por sua concepção muito moderna e inventiva, dialogando diretamente com o seu público alvo. O mesmo podemos dizer da versão brasileira de Rafael Oliveira. Aqui mais uma vez notamos a naturalidade com a qual ele versiona, sem “forçar a barra”. Ele não coloca nem rimas nem versos à toa, não quer mostrar erudição onde não existe. Ele trabalha de um jeito as letras em português que chegamos a esquecer que o musical foi composto em inglês. E isto ele faz com as 36 músicas, onde praticamente não temos diálogos por justamente se tratar de uma ópera-pop.

Helga Nemetik (as Claire) receives emotional applause for

See Me (Não Foi Minha Culpa).

photo by Mare Martin.

Desde o primeiro ato, fica evidente a dedicação e o talento do elenco que entrega performances cheias de nuances, trazendo à vida personagens complexos e emocionantes. A habilidade dos atores em transmitir a vulnerabilidade e a luta interna de seus personagens é verdadeiramente tocante, um veículo perfeito para uma história que rapidamente se tornou profunda e de cortar o coração. Destacamos a dupla principal Andy Cruz e Victor Galisteu, que se evidenciam em suas performances, mostrando uma química notável que torna palpável a intensidade de seu relacionamento. As vozes harmonizam-se de maneira admirável, mostrando o relacionamento entre seus personagens que alça a narrativa a um intenso patamar emocional. Eles estão tão à vontade em suas atuações que você dificilmente acreditaria estarem pela primeira vez em papeis de protagonistas numa grande produção.

Os personagens secundários também são bem desenvolvidos, com performances memoráveis que adicionam camadas à história. Helga Nemetik recebe aplausos emocionados por Não Foi Minha Culpa e Aviso, seu solo como Claire, a mãe de Peter, depois que ela se recusa a deixar seu filho se assumir para ela. O entrosamento de Matt (interpretado por Davi Fields) com Peter fazem de Pode Ouvir um dos bons duetos do show, e a voz de Camille Dutra (como Tanya) é versátil e notável. A performance de Belle Carceres (como Ivy) é muito boa, assumindo total propriedade de suas cenas. Marcelo Góes, como Padre Mike emprega genuína emoção em seu personagem. Essas performances todas adicionam profundidade onde a escrita está faltando. O que falta nas discussões às vezes paternalistas e cheias de jargões sobre negatividade corporal é um acerto de contas com o quão consumidoras as fixações se tornam. Mas aqui, a interpretação de Nadia por Manu Gioielli, "a garota gorda que não consegue interpretar Julieta", é a graça salvadora. Sua Nadia é honesta e amarga. Ela começa o musical como uma garota atrevida e cheia de humor, especialmente em Olha a Gorda, onde vemos um pouco de dor, mas muita confiança. Mas quando chegamos em músicas como A Noite Vai Chegar, vimos o quão magoada ela realmente estava. Um grande destaque vai para Lola Borges nos papeis de Irmã Chantelle e da Virgem Maria. No primeiro ela foge do estereótipo fazendo uma freira nada tradicional, sem paciência e cheia de atitude, mostrando um humor apurado. No segundo, em uma cena onírica, dá um show de dança e canto no número Emergência 193, numa ótima coreografia que lembra aquelas do TikTok que bem poderia estar virilizando nas redes! Lola Borges arrasa!

Lola Borges (center) rocks in 911! Emergency! (Emergência 193) number.

photo by Mare Martin.

E a emoção do musical só aumenta. (spoiller) Um turbilhão de eventos culmina com Jason traindo Peter com Ivy, o relacionamento infeliz dos dois garotos refletindo suas performances como Romeu e Julieta na peça da escola; Ivy engravidando como resultado; Peter insistindo para que Jason torne público seu relacionamento; Jason afastando Peter; falta de comunicação; medo de crescer; as dificuldades de ser sincero com os pais... e, finalmente, Jason sofre uma overdose de drogas e desmaia no palco da última apresentação da escola, morrendo nos braços de Peter. (fim do spoiller) Na pausa entre a performance climática e o rescaldo, a escuridão do palco que se movia para a próxima cena foi quebrada apenas pelos fungados contidos da plateia. Ouvi muitas pessoas chorando abertamente no final de um show. A tempestade se acalma, a performance termina e você é arrancado das vidas desses personagens que você tanto amou. Tudo o que resta a fazer é caminhar para casa (e talvez até procurar as músicas no Spotify...).

A montagem se destaca não apenas pela qualidade artística, mas também pela sua relevância social. Bare provoca reflexões profundas sobre a aceitação e a busca por identidade em um mundo que muitas vezes é hostil. A forma como a peça aborda questões delicadas com humanidade e empatia é um dos seus maiores trunfos, fazendo com que o público se sinta acolhido e representado. Sendo assim Bare - Uma Ópera Pop é uma experiência teatral imperdível que combina música, emoção e reflexões profundas. É um convite para que todos nós, independentemente de nossa identidade, possamos nos enxergar nas histórias contadas. Com uma produção bem executada e um elenco talentoso, não há dúvida de que este musical se tornará um favorito entre não só o público a que se destina como aqueles de mente e coração abertos também. Não perca a oportunidade de vivenciar essa obra poderosa e transformadora!

Bare: A Pop Opera (Bare - A Pop Ópera) cast & crew.

photo by Mare Martin.

FICHA TÉCNICA:

Música e Libretto: Damon Intrabartolo e Jon Hartmere

Letra original: Jon Hartmere

Versões: Rafael Oliveira

Revisão de texto: Lia Bittencourt

Direção Artística: Diego Montez

Assistente de Direção: Lara Mendes

Preparação de atores: Mafê Alcântara

Coreografia: Gabi Camisotti

Assistentes de Coreografia: Julia Varga e Marcela Pires

Dance Captain: Giulia Zerbinato

Direção Musical: Jorge de Godoy

Assistente de direção musical: Laura Loup

Diretor de Produção: Luís Rodrigues

Assistente de produção: Giulia Zerbinato

Figurino e Visagismo: Luísa Galvão

Assistente de figurino: Acrides

Cenografia: Pugli

Assistente de cenografia: Lara Mendes

Design e operação de som: Bruno dos Reis

Design de luz: Vinicius Zampieri

Roadie: Breno Rangel

Microfonista: Káthia Akemi

Operador de sonoplastia: João Lucas Martins

Locação de equipamentos de som: Transasom

Locação Equipamentos de luz: RP Lighting

Produção de elenco: Moca Produções

Assistente de produção de elenco: Lyv Ziese

Identidade Visual e Redes Sociais: Xodó Comunicação e Design

Assessoria de Imprensa: GPress Comunicação

Produção e realização: MoCa Produções e Lumus Produções

ELENCO:

Victor Galisteu (Jason), Andy Cruz (Peter), Belle Carceres (Ivy), Davi Fields (Matt), Patrick Salerno (Zack), Gaspar (Lucas), Rodrigo Monteiro (Alan), Manu Gioielli (Nádia), Camille Dutra (Tanya), Caroll Badon (Rory), Larissa Fujinaga (Diane Lee), Sabrina Lima (Kyra), Malu Coimbra e Enzo Campeão como swings e covers de Ivy e Peter. Atores especialmente convidados: Helga Nemetik (Claire), Marcelo Góes (Padre Mike) e Lola Borges (Irmã Chantelle).–

SERVIÇO:

BARE - UMA ÓPERA POP



Local: Marte Hall

Rua Domingos de Morais, 348, Vila Mariana, São Paulo/SP

Temporada: 1º de abril a 7 de maio de 2025

Sessões: Terças e Quartas, às 19h30

Classificação: 16 anos

Duração: 135 minutos (com intervalo)

Ingressos: Olha o Ingresso (com taxa de serviço) e Bilheteria local (sem taxa).

Valores:

LATERAL: R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia)

R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia) CENTRAL: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)

R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia) LATERAL PREMIUM: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia)

R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia) CENTRAL PREMIUM: R$ 120,00 (inteira) | R$ 60,00 (meia)

R$ 120,00 (inteira) | R$ 60,00 (meia) LATERAL VIP: R$ 140,00 (inteira) | R$ 70,00 (meia)

R$ 140,00 (inteira) | R$ 70,00 (meia) CENTRAL VIP: R$ 160,00 (inteira) | R$ 80,00 (meia)

R$ 160,00 (inteira) | R$ 80,00 (meia) MESA (Cadeira Individual): R$ 180,00 (inteira) | R$ 90,00 (meia)

Descontos

Funcionários e Parceiros: 50% de desconto para compras de ingressos, mediante comprovação.

50% de desconto para compras de ingressos, mediante comprovação. Meia-entrada: Destinada a idosos, estudantes, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência. É necessário apresentar documentação comprobatória. Mais informações: www.documentodoestudante.com.br

Acompanhe as novidades pelo Instagram oficial: @bareapopoperabrasil

