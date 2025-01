After Successful World Premiere in Rio de Janeiro RIO UPHILL Opens in Sao Paulo

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Directed by Gustavo Barchilon, the first completely original Brazilian musical created in New York arrives in São Paulo from January 18th, at Teatro VillaLobos, after a successful season in Rio de Janeiro.

The musical features a concept by Juliana Pedroso, book by Juliana Pedroso and Matthew Gurrenm music by Nanny Assis and Matthew Gurren, and lyrics by Matthew Gurren.

Rio Uphill mixes the Brazilian styles of samba, forró, funk, rap and rock with a contemporary Broadway spin. The show was developed at The York Theatre Company, ASCAP Musical Theatre Workshop with Stephen Schwartz and was a finalist for the Richard Rodgers Award in 2020.

Rio Uphill takes audiences to the heart of Rio de Janeiro. An unexpected encounter on New Year's Eve brings together Miguel (Bhener) and Daniel (Cadu Libonati), two young men from vastly different worlds. Daniel falls in love with Miguel's sister, Julia (Carol Botelho). Problems escalate when a video goes viral on the internet, putting Miguel, Julia and Daniel's personal challenges and obstacles to the test in the face of a divided society.

The creative team includes Carlos Bauzys (Music Direction/Arrangements/Orchestrations), Talita Real (Lyric Adaptation), Gabriel Malo and Nyandra Fernandes (Choreography), Deborah Medeiros (Dramaturgy), Natália Lana (Set Design), Victor Aragão (Assistant Set Design), Wanderley Gomes (Costume Design), Maneco Quinderé (Lighting Design), Paulo Altafim (Sound Design), Feliciano San Roman (Wig Design), and Isabel Castello Branco is Assistant Director. Thiago Hofman is Production Director.

Rio UpHill is the first completely original Brazilian musical created in New York.

photo by Caio Gallucci.

Dirigido por Gustavo Barchilon, primeiro musical brasileiro totalmente original criado em Nova York chega em São Paulo a partir de 18 de janeiro, no Teatro VillaLobos, depois de temporada de sucesso no Rio de Janeiro.



Rio UpHill – O Musical chega no início de 2025 a São Paulo para curta temporada, de 18 de janeiro a 16 de fevereiro, no Teatro VillaLobos, depois da bem-sucedida estreia no Rio de Janeiro. Com direção de Gustavo Barchilon, Rio Uphill – O Musical tem coprodução da Barho Produções e JMP Produções Artísticas.

An unexpected encounter on New Year's Eve brings together

Miguel (Bhener), Daniel (Cadu Libonati) and Julia (Carol Botelho).

photo by Caio Gallucci.

Radicada há dez anos nos Estados Unidos, para onde foi estudar teatro musical, a autora Juliana Pedroso alimentava a ideia de fazer uma obra original que levasse a cultura brasileira ao público da Broadway. Em parceria com o escritor e compositor premiado Matthew Gurren e do músico brasileiro de carreira internacional Nanny Assis, Juliana criou Rio Uphill – O Musical, para contar a história do encontro de dois jovens cariocas de realidades bem distintas e seus desafios. O espetáculo estava pronto para iniciar carreira quando veio a pandemia. Sem poder ganhar os palcos, foi registrado como filme independente, o que lhe rendeu 22 indicações e 15 prêmios internacionais, em especial por sua música, composta por Matthew Gurren e Nanny Assis. Antes disso, o musical já havia sido indicado ao prestigioso Richard Rogers Awards (2020), destinado a musicais em desenvolvimento em Nova York.

“É uma temática nunca vista em musicais desse porte e um certo atrevimento nosso contar uma história original, com elenco predominantemente desconhecido e músicas originais”, destaca Juliana Pedroso. “O espetáculo retrata de perto a vida nas comunidades e procuramos uma visão autêntica, divertida e sensível das histórias que nascem ali, com as complexidades e a riqueza da cultura local, com cenários vibrantes e músicas poderosas, que contagiaram a plateia no Rio. O romance entre o jovem de classe média alta Daniel, e Julia, cria do Morro do Sol, tem conectado o público em uma experiência poderosa e emocionante para todos. Tivemos uma resposta muito forte do público carioca, que veio de diferentes partes da cidade, inclusive gente que nunca tinha ido ao teatro, e deixaram depoimentos emocionados porque pela primeira vez se sentiram representados em um espetáculo musical desse porte”, vibra.

The show portrays life in the favelas up close with an authentic,

fun and sensitive view of the stories that are born there.

photo by Caio Gallucci.

Gustavo Barchilon, que esteve à frente de sucessos como Alguma Coisa Podre, Barnum – O Rei do Show, Bob Esponja e Funny Girl, celebra o fato de ter a chance de fazer seu primeiro musical original brasileiro: “Meu objetivo foi criar um espetáculo que representasse a favela de formas inovadoras, com a intenção de popularizar essas visões e ideais pelo mundo. Quero transmitir mensagens reais, desconstruindo a visão estereotipada de homens negros periféricos como perigosos e mulheres como objetos sexuais. Rompendo com narrativas já conhecidas e óbvias, pretendo sempre avançar com nossa arte e mudar a forma como o Brasil e os brasileiros são vistos pelo mundo”, explica o diretor. O musical tem também uma parceria com a Spectaculu Escola de Arte e Tecnologia, para que parte da equipe técnica contratada sejam em sua maioria jovens periféricos ex-alunos do projeto.

A psicóloga Deborah Medeiros fez a consultoria de representações raciais e de gênero, além da análise crítica de narrativa e letramento racial, atuando em todas as áreas do musical: “Não existem decisões que sejam apolíticas e elas sempre vão reforçar o que está estabelecido ou vão avançar para uma mudança. Por isso foi importante trabalhar com os autores, a direção, o elenco, cenografia, figurino, coreografia, iluminação, até sobre a peça gráfica de divulgação, enfim todas as instâncias, para identificar se o discurso estava coerente com as questões que eles queriam tratar no musical”, explica Deborah.

SINOPSE

Uma reviravolta inesperada na véspera do Ano Novo reúne Miguel, cria do Morro do Sol, e Daniel, um jovem de classe media alta do Rio de Janeiro. Daniel se encanta por Júlia, irmã de Miguel, e eles mergulham em um romance cheio de paixão, quando todos se veem envolvidos em uma situação surpreendente. Juntos eles terão que enfrentar os obstáculos e desafios de uma sociedade parcial.

Rio Uphill mixes the Brazilian styles of samba, forró, funk, rap and rock

with a contemporary Broadway spin.

photo by Caio Gallucci.

FICHA TÉCNICA:

Diretor Artístico: Gustavo Barchilon

Concepção: Juliana Pedroso

Diretor de Produção: Thiago Hofman

Autores: Juliana Pedroso e Matthew Gurren

Compositores: Nanny Assis e Matthew Gurren

Arranjos: Nanny Assis, Matt Gurren e Carlos Bauzys

Letras: Matthew Gurren

Diretor Musical e Orquestrador: Carlos Bauzys

Assistente de Direção Musical: Marcelo Farias

Cenógrafa: Natália Lana

Cenógrafo Assistente: Victor Aragão

Versionista: Talita Real

Coreógrafos: Gabriel Malo e Nyandra Fernandes

Assistente de Coreografia: Paty Athayde

Figurinista: Ana Elisa Schumacher

Designer de Som: Paulo Altafim

Desenho de Luz: Maneco Quinderé

Visagista: Feliciano San Roman

Produtora de Elenco: Giselle Lima

Consultora de Representações Raciais e de Gênero: Deborah Medeiros

Assistente de Direção: Isabel Castello Branco

ELENCO:

Cadu Libonati - Daniel

Carol Botelho - Julia

Bhener - Miguel

Andrea Marquee - Dona Lúcia

Priscila Araújo - Bonita

Osmar Silveira - Bruno / Cover Daniel

Ana Elisa Schumacher - Larissa

Kaue Penna - Carlito / Cover Miguel

VN Rodrigues - Bolade

Bruno Sankofá - Álvaro

Rafael de Castro - Hugo e Sérgio

Julia Perré – Gabi / Cover Julia

Carol Donato - Mari e Ensemble / Cover Larissa

Jessica Santos – Ensemble / Cover Dona Lucia e Bonita

Vicenthe Oliveira – Ensemble / Cover Bruno e Bolade

Peter - Ensemble / Cover Carlito

Léo Aruom – Bailarino

Lucas Alfred – Bailarino

SERVIÇO:

RIO UPHILL – O Musical

Local: Teatro Villa-Lobos – Shopping Villa-Lobos

Endereço: Av. Drª Ruth Cardoso, 4777 - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo – SP

Temporada: 18 de janeiro a 16 de fevereiro de 2025

Dias: Sextas às 20h / Sábados às 17h e 20h / Domingos às 15h e 18h

Duração: 100 minutos

Capacidade: 720 pessoas

INGRESSOS:

Plateia Premium: Meia Entrada R$80,00 / Inteira R$160,00

Plateia Gold: Meia Entrada R$65,00 / Inteira R$130,00

Plateia Silver: Meia Entrada R$50,00 / Inteira R$100,00

Plateia Popular: Ingresso Popular Meia R$20,00 / Ingresso Popular Inteira R$40,00

Balcão: Ingresso Popular Meia R$20,00 / Ingresso Popular Inteira R$40,00

Vendas pela internet (https://bileto.sympla.com.br/event/100653/d/288762?_gl=1*1rdp4r8*_gcl_au*NjUyMjA2MTE1LjE3MzY3NzgwODM.*_ga*ODQzNDI4OTk2LjE2NzM5OTUwMTk.*_ga_KXH10SQTZF*MTczNjc4MTU0Ni4xMDIuMC4xNzM2NzgxNTU4LjQ4LjAuMTkwMDM0NDEzMw..) ou presencialmente, nos pontos de venda por meio dos totens no Shopping, localizado no 4º andar - ao lado da bilheteria, ou ainda na bilheteria do Teatro Villa Lobos (nos dias do espetáculo, 3h antes do horário do espetáculo até o início da apresentação).

Ingressos sem taxa de conveniência:

Bilheteria do Teatro Villa Lobos (nos dias de espetáculos, 3h antes do horário do espetáculo até o início da apresentação) Totem de vendas no Shopping Villa Lobos, localizado no 4º andar - ao lado da bilheteria.

Com taxa de conveniência: www.sympla.com.br

DESCONTOS:

50% DE DESCONTO | MEIA-ENTRADA - Disponíveis para os seguintes beneficiários:

ATENÇÃO - Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da 1/2 entrada no ato da compra e no acesso ao evento. Para vendas pela Internet e Telefone é necessária a comprovação do direito ao benefício da 1/2 entrada no acesso ao evento. Caso o benefício não seja comprovado, o portador deverá complementar o valor do ingresso adquirido para o valor do ingresso integral, caso contrário o acesso ao evento não será permitido.

CRIANÇAS: Crianças de 02 a 12 anos pagam Meia-Entrada

ESTUDANTES - Lei Federal 12.933/13, Decreto Federal 8.537/15 e Medida Cautelar Provisória concedida pelo STF em 29/12/2015 – Carteira de Identificação Estudantil (CIE), emitida pela ANPG, UNE, Ubes, entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, conforme modelo único nacionalmente padronizado. Os elementos indispensáveis da CIE são: I nome completo e data de nascimento do estudante; II foto recente do estudante; III nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado; IV grau de escolaridade; e V data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição.

IDOSOS (PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS) - Lei Federal 10.741/03 e Decreto Federal 8.537/15 – Documento de identidade oficial com foto.

JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, COM IDADES DE 15 A 29 ANOS - Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 - Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTE QUANDO NECESSÁRIO - Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 - Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento da apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE CARGOS DO QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS - Lei Estadual n° 15.298/14 - Carteira funcional emitida pela Secretaria de Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO - Lei Estadual n° 14.729/12 - Carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

DESCONTO 50% - PETROBRAS

- Bilheteria: Compra de até dois ingressos (beneficiário + acompanhante), mediante apresentação do crachá Petrobras

- Online: Compra de até dois ingressos (beneficiário + acompanhante) selecionando a opção “desconto 50% - Petrobras”, comprovação deve ser feita presencialmente, mediante a apresentação do crachá Petrobras na entrada do evento.

Mais informações em: http://www.teatrovillalobos.com.br/

** O ELENCO DESTE ESPETÁCULO PODE SER ALTERADO SEM PRÉVIO AVISO **

Comments