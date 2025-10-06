OS OLHOS DE NARA LEÃO (The Eyes of Nara Leão) Brings the Muse of Bossa Nova to the Stage

Get Access To Every Broadway Story



São Paulo, Brazil — Nara Leão (1942 –1989) was a Brazilian Bossa Nova and MPB (popular Brazilian music) singer and occasional actress. As a teenager in the late 1950s, she became friends with a number of singers and composers who took part in Bossa Nova's musical revolution, including Roberto Menescal, Carlos Lyra, Ronaldo Bôscoli, João Gilberto, Vinicius de Moraes, and Antônio Carlos Jobim. There are even voices that claim that it was in her room in her parents' home in Copacabana, Rio de Janeiro, that the new music was born in the fifties. By 1963, after singing as an amateur for a few years, she became a professional and toured with Sérgio Mendes. She was known as "the muse of bossa nova."

On October 10, the Teatro Renaissance will raise its curtain for the open of Os Olhos de Nara Leão (The Eyes of Nara Leão), a solo musical that pays tribute to one of Brazil’s most groundbreaking artists. Arriving in the year that marks the 60th anniversary of the release of the legendary Show Opinião album, the production revisits the life, music, and legacy of Nara Leão, whose voice and vision helped shape the cultural landscape of the 1960s, 70s, and 80s.

The show is led by celebrated actress Zezé Polessa, who has long admired Nara’s artistry and grew up following her career through albums and televised music festivals. During the pandemic, Polessa immersed herself in biographies and interviews about the singer, sparking the idea for her next stage role. A casual conversation with her longtime friend and collaborator Miguel Falabella turned that spark into a play: Falabella penned and directed the show, giving theatrical form to Polessa’s wish of bringing Nara back to life onstage.



Zezé Polessa as Nara Leão.

photo by Priscila Prade.

A atriz Zezé Polessa, dirigida por Miguel Falabella, revive a voz e o legado de Nara Leão em um musical solo que mistura memória, história e canções atemporais como A Banda, Opinião e Corcovado. Estreia dia 10 de outubro no Teatro Renaissance, em São Paulo.

No dia 10 de outubro, o Teatro Renaissance estreia Os Olhos de Nara Leão, um musical solo que presta homenagem a uma das artistas mais revolucionárias do Brasil. Chegando no ano em que se celebram os 60 anos do lançamento do lendário álbum Show Opinião, a montagem revisita a vida, a música e o legado de Nara Leão, cuja voz e visão ajudaram a moldar o cenário cultural das décadas de 1960, 70 e 80. O espetáculo é protagonizado pela consagrada atriz Zezé Polessa, que há muito admira a arte de Nara e cresceu acompanhando sua carreira através de discos e festivais televisivos. Durante a pandemia, Polessa mergulhou em biografias e entrevistas sobre a cantora, acendendo a ideia para seu próximo papel no palco. Uma conversa casual com seu amigo e parceiro de longa data Miguel Falabella transformou essa faísca em peça: Falabella escreveu e dirigiu o espetáculo, dando forma teatral ao desejo de Polessa de trazer Nara de volta à vida no palco.

Nara Leão (1942 –1989) herself.

photo: Reproduction Instagram.

Em vez de seguir uma biografia rígida, Os Olhos de Nara Leão se desenrola como um fluxo de consciência. No palco, Nara surge como se tivesse saído do passado — ou talvez do futuro — para compartilhar lembranças, reflexões e músicas com o público. Fiel ao espírito da própria Nara, o espetáculo evita cronologias rígidas e abraça a liberdade. “Eu não procuro imitar o seu jeito de falar ou cantar”, diz Polessa. “Há um senso de liberdade em todo o processo — não poderia ser diferente com alguém que sempre foi tão livre”. Acompanhada por música ao vivo sob a direção de Josimar Carneiro, Polessa interpreta muitas das canções que marcaram a carreira de Nara e a própria música brasileira: A Banda, Diz que Fui por Aí, Corcovado, Marcha da Quarta-Feira de Cinzas, Opinião, Acender as Velas, entre outras.

Nara Leão foi mais do que uma cantora — foi a voz de sua geração. Do nascimento da Bossa Nova às canções de protesto dos anos de ditadura, de sua relação com o Tropicalismo ao protagonismo no histórico Show Opinião (quando ela mesma escolheu a jovem Maria Bethânia para substituí-la), Nara reinventava-se constantemente. Recusava rótulos, transitando com naturalidade entre samba-canção, rock, Jovem Guarda e compositores tradicionais brasileiros. O musical destaca não apenas sua trajetória artística, mas também o conturbado contexto em que viveu: a censura da ditadura militar, o exílio, a ascensão do feminismo e as revoluções culturais das décadas de 1960 e 70.

Para Polessa e Falabella, o projeto também representa a continuidade de uma amizade e parceria artística que começou nos anos 1970. Os dois já trabalharam juntos em diversas produções — de Mephisto e O Submarino a Os Monólogos da Vagina, Florbela Espanca – A Bela do Alentejo e mais recentemente em A Mentira — e essa sintonia criativa transparece neste novo trabalho. Não é a primeira vez que Zeze vai cantar em cena. Noel Rosa de Domingos de Oliveira, Receita de Vinicius, e uma montagem inovadora de A Noviça Rebelde, da qual foi a protagonista, marcaram a sua carreira. Com cenário de Marco Lima e iluminação de Cesar Pivetti, Os Olhos de Nara Leão oferece não apenas um concerto de canções inesquecíveis, mas um retrato íntimo de uma mulher que encarnava liberdade, coragem e inovação artística.

Mais de três décadas após sua partida, a música de Nara continua a inspirar e provocar. Ao revisitar sua história, Polessa e Falabella convidam o público a enxergar o mundo através de seus olhos — olhos que testemunharam tanto a opressão quanto a libertação, e que sempre buscaram a autenticidade. Os Olhos de Nara Leão não é apenas uma homenagem, mas também um lembrete: de como uma artista, com sua voz e visão, ajudou a definir a trilha sonora do Brasil.



Os Olhos de Nara Leão: a life intertwined with Brazil’s history.

photo by Priscila Prade.

Ficha técnica:

OS OLHOS DE NARA LEÃO

com Zeze Polessa

de Miguel Falabella

assistente de direção: Erica Montanheiro

direção musical, arranjos e produção musical: Josimar Carneiro

cenografia: Marco Lima

desenho de luz: Cesar Pivetti

desenho de som: Arthur Ferreira e João Gabriel Mattos

figurino: Nathália Duran

visagismo: Marcelo Dias

músicos (estúdio)

bateria e percussão: André Boxexa

piano e acordeon: Antônio Guerra

violão: Josimar Carneiro

contrabaixo: Pedro Aune

saxofone, clarinete e clarone: Rui Alvim

preparadora vocal: Mariana Baltar

camareira: Maninha Xica

operador de luz: Lucas Leicam

operação de som: João Gabriel Mattos

diretor de palco e microfonista: Douglas Fernandes

Comunicação

gerente de comunicação, design e mídias digitais: Gigi Prade

performance e pesquisa de conteúdo: Leila Guimarães

concepção visual: Kelson Spalato

fotógrafa: Priscila Prade

audiovisuais: Gatu Filmes

assessoria de imprensa: Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho

Brica Braque Produções e MJC Polessa:

direção de produção: Priscila Prade

produção executiva: Fernando Trauer

produção: Dani Agarelli

assessoria jurídica: Andrea Francez

administração: Kelly Marietto

idealização: Zeze Polessa

realização: Brica Braque Produções e Polessa Produções

Serviço:

Os Olhos de Nara Leão

Local: Teatro Renaissance

Alameda Santos, nº 2.233, Jardim Paulista, São Paulo – SP, 01419-002

Bilheteria: (11) 3069-2286 | Funcionamento de sexta a domingo, das 14h até o horário do espetáculo.

WhatsApp: (11) 99738-1234

Temporada: de 10 de outubro a 21 de dezembro de 2025

Horários:

• Sextas às 21h

• Sábados às 19h

• Domingos às 17h

Ingressos: à venda pela bilheteria do Teatro ou

Online pela Sampa Ingressos | www.sampaingressos.com.br

Plateia: R$150 (inteira) | R$75 (meia)

Classificação etária: Livre

Duração: 80 minutos

Redes Sociais: @osolhosdenaraleao