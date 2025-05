MENINAS MALVADAS (Mean Girls: The Musical) Opens in São Paulo: A Fun-Filled Show About Friendship, Identity, and High School Drama

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Get ready, São Paulo! The iconic Mean Girls: The Musical is making its debut in Brazil, bringing a fresh, energetic, and hilarious take on the beloved 2000s film. Running from March 13 to June 29 at Teatro Santander in the JK Iguatemi Complex, this production promises to entertain audiences with catchy songs, sharp humor, and relatable themes.

Based on the hit movie written by Tina Fey (Saturday Night Live, 30 Rock and Baby Mama) and inspired by Rosalind Wiseman’s book Queen Bees and Wannabes: Helping Your Daughter Survive Cliques, Gossip, Boyfriends, and Other Realities of Adolescence, Mean Girls: The Musical tells the story of Cady Heron, a teenage girl who moves to the United States after living in Africa with her parents. As she navigates the complex social landscape of high school, she befriends outsiders Janis and Damian, who introduce her to the world of the “Plastics”—a clique led by the manipulative Regina George.

Premiering on Broadway in 2018, Mean Girls was nominated for twelve Tony Awards, including Best Musical, and has captivated audiences worldwide. The show features a talented cast, including Danielle Winits as Mrs. Heron, Mrs. George, and Miss Norbury; Laura Castro as Cady; and Anna Akisue as Regina. Under the direction of Mariano Detry—who previously directed Priscilla, Queen of the Desert—the production combines humor, music, and sharp social commentary.

The story explores themes of friendship, sisterhood, acceptance, and the social pressures faced by teenagers today—all delivered with humor and heart. As Cady gets involved with the popular crowd, she soon realizes their cruelty and manipulations, prompting her to stand up for herself and others in a hilarious and meaningful way.

Mean Girls has already made a significant impact worldwide, with successful tours across the US and a West End production in London. Its catchy soundtrack, penned by Jeff Richmond (Unbreakable Kimmy Schmidt) with lyrics by Nell Benjamin (Legally Blonde), keeps audiences engaged and singing along.

This production is a special Brazilian debut, brought to us by IMM and EGG Entretenimento, is a must-see for fans of musicals, cinema, or anyone who enjoys stories about growing up, finding your voice, and navigating the tricky waters of high school. Don’t miss the chance to experience Mean Girls: The Musical live on stage—an unforgettable show full of laughs, music, and important lessons about being true to yourself.

Book your tickets now and get ready for a fun, energetic, and thought-provoking night at Teatro Santander!

Left to right: Gigi Debei (as), Aline Serra (as Karen Smith),

below: Laura Castro (as Cady Heron), Anna Akisue (as Regina George)

and Danielle Winits (as Mrs. George).

photo by Mare Martin.

Fenômeno pop, Meninas Malvadas - o Musical, estreou em março no Brasil estrelando Danielle Winits, Laura Castro, Anna Akisue e grande elenco.

Produzido pela IMM e EGG Entretenimento, o espetáculo faz temporada no Teatro Santander, localizado dentro do complexo JK Iguatemi, em São Paulo, de 13 de março a 29 de junho.

Ingressos podem ser adquiridos em (www.sympla.com.br) e na bilheteria oficial do teatro.

O filme Meninas Malvadas (Mean Girls, 2004) já faz parte do legado da cultura pop há muito tempo, e o filme recém-lançado em 2024, uma adaptação do bem-sucedido musical da Broadway de 2017, teve uma recepção ok. Já essa adaptação teatral, em cartaz no Teatro Santander em São Paulo, com produção da IMM e EGG Entretenimento, é uma experiência vibrante e cheia de energia, que consegue captar toda a essência do filme icônico de forma ainda mais envolvente. Assim como a versão original do filme, o espetáculo é hilário e inteligente, mas aqui, a narrativa é intensificada pela magia do teatro musical, completa com números chamativos de música e dança e jovens atores entusiasmados que oferecem suas próprias interpretações dos personagens conhecidos da história.

Tão pink quanto ver o filme Barbie (idem, 2023), assistir à versão teatral de Meninas Malvadas é um fenômeno cultural igual. Já no foyer do teatro há toda uma agitação alegre e animada mesmo antes do espetáculo se iniciar. Trajes divertidos, com muito rosa (não apenas meninas), estão por toda parte e os cenários disponibilizados pelos patrocinadores para fotos e selfies são disputadíssimos. Nem é preciso dizer que, quando as luzes se apagam no teatro, o público está animado e é emocionante estar imerso nessa energia.

O show promete todo o drama quando os personagens Janis e Damian nos informam que veremos uma história "sobre corrupção e traição... E ser atropelado por um busão!". A partir daí, acompanhamos a história de Cady Heron, de 16 anos, que se muda do Quênia com a família de volta para os EUA. Apesar de ter crescido em meio à vida selvagem africana, Cady se vê agora imersa no cenário mais cruel e selvagem que já conheceu: o ensino médio.

Guiada por seus novos melhores amigos, Janis e Damian, acompanhamos a jornada de Cady enquanto ela percorre seu caminho entre os atletas universitários, playboys chapados, o time de debate e os nerds da banda que pegam todas, para conhecer as "Poderosas”. Compostas pela abelha rainha Regina George, Gretchen Wieners e Karen Smith, as meninas são a realeza da North Shore High School. Quando Cady é inesperadamente convidada para sentar com as Poderosas no almoço, todo o seu mundo muda. Mas ela logo precisa considerar "até onde você iria para ser popular e atraente?”, como Janis e Damian nos alertaram na música de abertura. O que se segue é uma luta implacável na cadeia alimentar adolescente, onde tudo vale para sobreviver, mesmo que alguém precise ser atropelado por um ônibus. E tudo embrulhado em rosa.

Mean Girll's ensemble: Where Do You Belong? (Qual é o seu Lugar?) number.

photo by Mare Martin.

Tina Fey (ex-estrela do Saturday Night Live e 30 Rock - Um Maluco na TV) que escreveu o filme original, inspirada no livro de auto-ajuda Queen Bees and Wannabes: Helping Your Daughter Survive Cliques, Gossip, Boyfriends, and Other Realities of Adolescence, de Rosalind Wiseman, e que também o estrelou no papel da professora de matemática Sra. Norbury, manteve todos os elementos apreciados do filme, incluindo frases de efeito famosas como "Você não pode sentar com a gente" e "Eu não sou uma mãe comum, eu sou uma mãe descolada". Fey também removeu partes que seriam consideradas politicamente incorretas hoje em dia e atualizou a história para incorporar as mídias sociais e abordar temas como a homofobia.

Sem nuances em relação ao filme original, os personagens são mais desenvolvidos na versão para o palco. Por meio de músicas, diálogos e cenas adicionais, Gretchen e Karen ganham mais profundidade. No solo de Gretchen, O Que Há Em Mim?, descobrimos por que ela é tão submissa a Regina, e Karen tem momentos realmente agradáveis ​​que a humanizam. Aliás, há até uma cena tocante no final do espetáculo, em que nos aprofundamos mais em Regina.

Além de tudo isso, o show é um musical espetacular. Dirigido por Mariano Detry e coreografado por Danilo Santana, a encenação é turbinada do início ao fim com danças vibrantes e humor afiado. Mariano se mostra mais uma vez um ótimo diretor nos entregando um grande trabalho com os atores. As coreografias inventivas, jovens e vigorosas de Danilo em seu primeiro grande trabalho – guardem este nome – varia do hip-hop e jazz às clássicas sequências de sapateado da Broadway. Os destaques incluem Sexy, onde Karen lidera um número que zomba de fantasias estereotipadas de Halloween, e Não, onde Damian protagoniza um fantástico número de sapateado que também aborda algumas questões adolescentes relevantes por trás das risadas. A direção musical versátil é de Jorge de Godoy.

Arthur Berges (as Damian Hubbard), Laura Castro (as Cady Heron)

and Lara Suleiman (as Janis Sarkisian).

photo by Mare Martin.

Fazendo o papel de Cady, Laura Castro entrega uma performance impecável, que transbordou autenticidade. No filme original, o público é levado a conhecer os pensamentos de Cady pelas narrações de Lindsay Lohan. No espetáculo, Cady tem momentos em que olha diretamente para o público. Laura é tão sincera nessas sequências que é possível ver as engrenagens girando em sua cabeça, e não é difícil entender por que sua personagem faz as escolhas que faz. Um destaque é Tonta de Amor, onde, por meio da música e dos diálogos, vemos Cady se apaixonar pelo ex-namorado de Regina, Aaron Samuels, interpretado por André Torquato que imbui sua interpretação do interesse amoroso de Cady com inteligência e vulnerabilidade. Como a infame Regina George, Anna Akisue é uma força a ser reconhecida. Armada com um comportamento frio e uma voz explosiva, ela tem a confiança de uma rainha ao máximo. Ela mistura essas qualidades com uma astúcia desavergonhada, mostrando a capacidade perspicaz de persuasão de Regina em Até Machucar e, mais tarde, ameaçando incendiar o palco com seu sensacional O Mundo em Chamas.

Gigi Debei interpreta Gretchen com uma dose tão dolorosa de autoconsciência que sua personagem parece estar sempre à beira de um colapso. Aline Serra está deliciosamente peculiar, doce e hilária como Karen. O Damian de Arthur Berges é cheio de personalidade e energia intensa, além de vocais poderosos, tudo isso realçado por sua empolgante música de sapateado Não. E por falar em vocais poderosos Lara Suleiman que interpreta Janis, tem uma voz que ameaça explodir o teto do Complexo JK. Em meio às personagens de adolescentes atrevidas ao longo do musical, a atitude sarcástica e pé no chão de Suleiman equilibra tudo muito bem, e quando ela libera seus vocais explosivos em números como Eu Sou Bem Mais Eu, ela cria uma sensação de liberdade dos limites do mundo teen.



Danielle Winitz looks like Tina Fey as Ms. Norbury.

photo by Mare Martin.

Em todos os papeis adultos temos Isaac Belfort e Danielle Winitz. Belfort além de interpretar o Sr. Heron, pai de Cady, também faz o Diretor Duvall conhecido por sua síndrome do túnel do carpo assim como por suas interações cômicas com os alunos, nos divertindo com tiradas sutis nada convencionais e muito engraçadas. Já Winitz muito bem em cena faz as mães e a professora. Como a mãe de Regina George ela está estupenda, com um physique du rôle perfeito, tendo talvez os momentos mais engraçados do show. Como a professora Norbury tinha horas em que eu via à própria Tina Fey, numa deliciosa homenagem, seja na interpretação, na movimentação corporal, e também graças ao visagismo de Feliciano San Roman (design de perucas) e Carlos Pompeio (design de maquiagem). Winitz mostra versatilidade em dois papeis de personalidades bem opostas. O elenco maravilhosamente talentoso, muito jovem e muito bom é formado por Gabriel Brenner (Kevin Ganatra), Amanda Döring, André Ximenes, Beatrice Miranda, Bel Nobre, Bia Vasconcellos, Esther Arieiv, Carol Roberto, Gabriel Kadowaki, Gui Figueiredo, Guilherme Lopez, Julia Sanchis, Maju Brunelli, Leo Rocha, Rafa Diverse, Rupa Figueira, Yasmin Lifer e Yudchi.

Responsável pela versão brasileira do musical, Victor Mühlethaler ao mesmo tempo em que manteve expressões e bordões consagrados do filme, teve a percepção de atualizar as gírias e piadas, tanto no texto falado quanto nas letras, para os dias de hoje. O cenário de Adam Koch é inteligente e criativo ao usar várias telas de LED de alta resolução para projetar imagens de fundo em perfeita harmonia com os objetos de cena em frente às telas, dando um efeito visual mais completo, o que funciona muito bem. Apesar de aparentemente ser um “simples” figurino contemporâneo repare que Fábio Namatame teve o cuidado de individualizar cada membro do elenco. Os figurinos são tão naturais que parece que cada um veio de casa com sua própria roupa.

O musical nos dá o que os fãs sempre amaram em Meninas Malvadas — seu humor é repleto de impacto, atitude e sagacidade, sempre com elementos de verdade que realmente ressoam e uma mensagem poderosa de autenticidade e autoaceitação. Sejamos francos, a sociedade é obcecada pela cultura do ensino médio. O cerne do musical é sua mensagem de deixar seu verdadeiro eu brilhar, seja no ensino médio ou não — e de preferência sem ter que jogar ninguém debaixo do busão. Seja você fã do filme original ou novato na história, este musical promete uma experiência divertida, energética e emocionante. Não perca a chance de ver Meninas Malvadas ao vivo no palco — é um espetáculo que captura o espírito da juventude com humor e emoção. É um musical que promete arrancar risadas, emocionar e deixar uma mensagem positiva para todos.

Anna Akisue (as Regina George) in World Burn (Mundo em Chamas) number.

photo by Mare Martin.

ELENCO COMPLETO

Laura Castro - Cady Heron

Anna Akisue - Regina George

Giovanna Moreira - Cady Heron/Regina George standby

Danielle Winits - Sra. Heron/Sra. George/Srta. Norbury

Gigi Debei - Gretchen Wieners

Aline Serra - Karen Smith

Lara Suleiman - Janis Sarkisian

Arthur Berges - Damian Hubbard

André Torquato - Aaron Samuels

Gabriel Brener - Kevin Ganatra

Isaac Belfort - Sr. Duvall/Ensemble

Amanda Döring - Ensemble + Janis Sarkisian Cover + Regina George 2ª Cover

André Ximenes - Ensemble + Aaron Samuels Cover

Beatrice Miranda - Ensemble + Cady Heron 2ª Cover

Bel Nobre - Ensemble + Gretchen Wieners Cover

Bia Vasconcellos - Ensemble + Karen Smith Cover

Esther Arieiv - Swing

Carol Roberto - Ensemble

Gabriel Kadowaki - Ensemble + Kevin Ganatra Cover

Gui Figueiredo - Swing

Guilherme Lopez - Ensemble

Julia Sanchis - Swing/Dance Captain

Maju Brunelli - Ensemble

Leo Rocha - Swing

Rafa Diverse - Ensemble + Damian Hubbard Cover

Rupa Figueira - Ensemble + Sr. Duvall Cover

Yasmin Lifer - Ensemble + Sra. Heron/Sra.George/Srta.Norbury Cover

Yudchi - Ensemble

The Burn Book!

photo by Mare Martin.

EQUIPE CRIATIVA COMPLETA

Diretor Artístico – Mariano Detry

Diretor Musical – Jorge de Godoy

Coreógrafo - Danilo Santana

Cenógrafo – Adam Koch

Cenógrafo Associado - Tyler Herald

Figurinista - Fábio Namatame

Designer de Luz - Travis McHale

Designer de Vídeo - Bryce Cutler

Designer de Som - Tocko Michelazzo

Designer de Peruca - Feliciano San Roman

Designer de Maquiagem - Carlos Pompeio

Versão Brasileira - Victor Mühlethaler

Produção Geral - Stephanie Mayorkis

SERVIÇO

MENINAS MALVADAS - O MUSICAL

Dia: A partir de 13 de março até 29 de junho (conferir no site todas as datas disponíveis)

Horários: Quintas-feiras, às 20h;

Sextas-feiras, às 20h;

Sábados, às 16h e 20h;

Domingos, às 15h e 19h

Duração: 160 min, com intervalo de 15 minutos

Local: Teatro Santander

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, São Paulo - Complexo JK Iguatemi

Classificação etária: Livre, menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

QUINTAS, SEXTAS, SÁBADOS ÀS 16H E ÀS 20H E DOMINGO ÀS 15H

*BALCÃO B: de R$ 21,18 meia entrada a R$ 90,00 inteira

*FRISA BALCÃO: de R$ 21,18 meia entrada a R$ 90,00 inteira

BALCÃO A: R$ 95,00 meia entrada e R$ 190,00 inteira

FRISA PLATEIA SUPERIOR: R$ 145,00 meia entrada e R$ 290,00 inteira

PLATEIA SUPERIOR: R$ 145,00 meia entrada e R$ 290,00 inteira

VIP: R$ 200,00 meia entrada e R$ 400,00 inteira

DOMINGO ÀS 19H:

*BALCÃO B: de R$ 21,18 meia entrada a R$ 90,00 inteira

*FRISA BALCÃO: de R$ 21,18 meia entrada a R$ 90,00 inteira

BALCÃO A: R$ 85,00 meia entrada e R$ 170,00 inteira

FRISA PLATEIA SUPERIOR: R$ 130,00 meia entrada e R$ 260,00 inteira

PLATEIA SUPERIOR: R$ 130,00 meia entrada e R$ 260,00 inteira

VIP: R$ 190,00 meia entrada e R$ 380,00 inteira

*Preços podem variar de acordo com a data escolhida e mediante disponibilidade

**Clientes Santander têm 30% de desconto nos ingressos inteiros, limitados a 2 por CPF.

INGRESSOS

Internet (com taxa de conveniência): https://www.sympla.com.br/

Bilheteria física (sem taxa de conveniência): Teatro Santander

Horário de funcionamento: Todos os dias das 12h00 às 18h00. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação. A bilheteria do Teatro Santander possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia.

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041.

Descontos

50% DE DESCONTO | MEIA-ENTRADA: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário.

30% DE DESCONTO | CLIENTE SANTANDER - Na compra de ingressos realizada por clientes Santander, limitado a 20% da lotação do teatro. Não cumulativo com meia­-entrada. Limitados a 02 (dois) ingressos por CPF. Esta compra deverá ser realizada com cartões do Banco Santander, para compras on-line somente o cartão de crédito Santander, compras na bilheteria e totem, o pagamento com o desconto poderá ser realizado em débito ou crédito. Verifique em qual setor o desconto está disponível. De acordo com o art. 38, inciso I, da Instrução Normativa nº 1, de 20/03/2017 e com base na Lei Federal nº 8.313 (Lei Rouanet) e Decreto nº 5.761, é proibido comercializar o produto cultural (ingressos) em condições diferentes para clientes Santander, das praticadas ao público em geral.

Comments