Breaking News: Gustavo Barchilon, the Prince of Musicals in Brazil, Unveils an Ambitious 2026 Season Spanning Classics, Premieres, and a Tribute to Brazilian Icons

Rio de Janeiro, Brazil — Gustavo Barchilon (33), the award-winning director behind acclaimed productions such as Barnum – The Greatest Showman, Something Rotten!, Dreamgils, Titaníque! and Funny Girl, announced exclusively to BroadwayWorld his slate of new titles for the upcoming season. Speaking from the poolside pergola of Rio’s iconic Copacabana Palace — just days before the premiere of Curto-Circuito, the comedy celebrating actor Luiz Fernando Guimarães’ 50-year career — the artist known as “Brazil’s Prince of Musicals” outlined a diverse and culturally resonant lineup for 2026.

The theatrical year begins with the long-awaited reopening of Rio de Janeiro’s historic Teatro Ginástico, which resumes activities with a strong celebration of Brazilian performing arts. The season opens with Fernanda Montenegro — Academy Award nominee and towering figure of national culture — returning to the stage in a new run of A Cerimônia do Adeus, Simone de Beauvoir’s reflective monologue on memory, parting, and the power of language. Soon after, Andréa Beltrão takes the stage with the acclaimed Lady Tempestade, reaffirming her presence among Brazil’s most compelling stage performers. Barchilon then directs a special tribute to Bibi Ferreira, produced by Sesc Rio and Luar de Abril Produções, bringing together four leading voices of Brazilian musical theatre to reinterpret the repertoire of the legendary artist. Born Abigail Izquierdo Ferreira (1922–2019), Bibi reigned for more than seven decades as actress, singer, and director — a true emblem of the national stage. After its Rio engagement, the tribute will travel to São Paulo.

April marks the arrival of the highly anticipated revival of Shrek – The Musical at São Paulo’s Teatro Renault, produced by Ateliê de Cultura in co-production with Instituto Artium. Thiago Abravanel stars as Shrek, with additional cast members to be revealed in December. Based on DreamWorks’ Oscar-winning animated film, the Tony-winning musical brings the beloved characters to the stage with an original score by Jeanine Tesori (Thoroughly Modern Millie) and a witty book by David Lindsay-Abaire, revealing layers of humor, fantasy, and emotional depth.

Gustavo Barchilon at Teatro Copacabana Palace.

photo by Guilherme Logullo.

Barchilon will also helm the first Brazilian staging of Seven Years of Silence (The Seven Year Disappear) by Jordan Seavey, which premiered in New York in 2024 starring Cynthia Nixon — in eight different roles — alongside Taylor Trensch. The play follows Naphtali, a young man whose mother, Miriam, a performance artist, vanishes for seven years. When she returns with few explanations, he is forced to confront repressed memories and a fraught maternal bond. Structured nonlinearly, the work explores family dynamics, identity, and the blurred boundaries between art and life. Produced by Thibe Produções Artísticas, the Brazilian production will tour the CCBB cultural centers in 2026 and 2027, with casting to be announced soon. In partnership with BARHO Produções — co-founded by Barchilon and Thiago Hofman — and Hipocampo Produções Artísticas, the director will also lead the Brazilian premiere of Mother Play — A Play in Five Evictions, a recent Broadway hit nominated for the 2024 Tony Award for Best Play and celebrated for marking Jessica Lange’s return to the stage. Set in the American suburbs of the 1960s, the drama follows a fiercely uncompromising mother and her two teenage children through five successive evictions, using shifting homes as metaphors for emotional rupture, belonging, fragility, and survival.

Barchilon then turns to the work of Stephen Sondheim in Into the Words: Sondheim in Text and Song, a hybrid project that blends dramatic readings and live musical performance. Curated by José Paulo Fiks and Andres Santos Jr., and staged at São Paulo’s new Sala Beatriz Segall, the program offers three intimate sessions exploring the composer’s most renowned works. Each meeting includes selected libretto readings, contextualized narrative summaries, specially arranged musical numbers, and artistic mediation highlighting Sondheim’s aesthetic, psychological, and dramaturgical layers — reinforcing the commitment to thoughtful musical-theatre education and appreciation in Brazil.

A major box-office success in Rio de Janeiro and Belo Horizonte, Laila Garin’s solo musical finally arrives in São Paulo for a weekday-season run. Directed by Barchilon, with text by Garin and Tauã Delmiro and musical direction by Tony Lucchesi, the production is a partnership between BARHO Produções and Garin Produções. In Músicas que Fiz em seu Nome, Garin plays Leide Milene, a bride attempting to erase painful memories through a device called the “Miracle Former” before her wedding. Through 18 Brazilian popular songs, the show explores questions of identity, trauma, societal expectations, and whether it is truly possible to start anew without the marks that shape us. Closing the list of major announcements, Curto-Circuito — after a sold-out Rio run — begins a nationwide Brazilian tour and prepares for performances in Portugal and the United States. The comedy stars Luiz Fernando Guimarães, who embodies multiple characters facing extreme everyday situations, from a patient trapped in an MRI machine to a flight attendant in the midst of turbulence. All action unfolds within the actor’s mind, where his cerebral amygdala is portrayed by an actress, — a sharp, questioning inner voice. Written by Gustavo Pinheiro and directed by Barchilon, the production blends sharp humor, intelligence, social commentary, and a renewed nod to Brazil’s beloved besteirol tradition.

Starring Tiago Abravanel, Shrek – O Musical, opens at Teatro Renault in April.

Gustavo Barchilon (33), diretor premiado de peças como Barnum, Alguma Coisa Podre!, Dreamgirls e Funny Girl, entre outras, anuncia com exclusividade ao BroadwayWorld suas novas produções para 2026.

Dentre elas Shrek - O Musical, um tributo a Bibi Ferreira, celebração a Sondheim e dois recentes sucessos nova-iorquinos.

Diretamente da pérgola da piscina do icônico Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, às vésperas da estreia de sua mais recente direção, a peça Curto-Circuito, que marca os 50 anos de carreira do consagrado ator-humorista brasileiro Luiz Fernando Guimarães, Gustavo Barchilon, o Príncipe dos Musicais no Brasil, recebe com exclusividade o BroadwayWorld.com para anunciar suas novas produções para o ano de 2026.

Director Barchilon delivers a delicate tribute to the iconic Brazilian

actress, singer, and director Bibi Ferreira.

photo by Divulgação.

O ano teatral tem início com vigor na aguardada reabertura do Teatro Ginástico, no Rio de Janeiro, que retoma suas atividades celebrando a força e a memória das artes cênicas brasileiras. Para marcar essa nova fase, o palco recebe Fernanda Montenegro — indicada ao Oscar e figura maior da cultura nacional — em uma nova temporada de A Cerimônia do Adeus, monólogo de Simone de Beauvoir que revisita afetos, despedidas e o poder da palavra. Logo depois, o espaço acolhe Andréa Beltrão com o consagrado Lady Tempestade, reafirmando sua presença luminosa no panorama teatral contemporâneo. Em seguida, sob produção do Sesc Rio e da Luar de Abril Produções, o diretor Barchilon conduz um delicado tributo a Bibi Ferreira, reunindo quatro grandes vozes do teatro musical brasileiro para reinterpretar o repertório e celebrar o legado da artista. Nascida Abigail Izquierdo Ferreira (1922–2019), nossa eterna Bibi, atravessou mais de sete décadas de carreira como atriz, cantora e diretora, tornando-se um símbolo incontornável da cena nacional. Após sua temporada carioca, o espetáculo segue viagem rumo a São Paulo, ampliando essa homenagem à grande dama dos palcos.

Em abril, chega ao Teatro Renault a aguardada remontagem de Shrek – O Musical, com produção do Ateliê de Cultura em coprodução com o Instituto Artium. O elenco conta com Thiago Abravanel no papel título, com novos nomes a serem anunciados em dezembro. Baseado no filme de animação da DreamWorks, vencedor do Oscar, o espetáculo — premiado com o Tony — adapta a aventura do ogro mais famoso do cinema, trazendo para o palco todos os personagens clássicos da história. Com músicas inéditas de Jeanine Tesori (Thoroughly Modern Millie) e libreto cômico de David Lindsay-Abaire, Shrek – O Musical reforça que, por trás do humor e da fantasia, há uma narrativa muito mais rica e surpreendente do que parece.

Barchilon assumirá a direção da primeira montagem brasileira de Sete Anos de Silêncio (The Seven Year Disappear), texto de Jordan Seavey que estreou em Nova York em 2024, com Cynthia Nixon no elenco dando vida a oito personagens, ao lado de Taylor Trensch. A peça narra a história de Naphtali, um jovem cuja mãe, Miriam — uma artista performática — desaparece por sete anos. Ao retornar, oferecendo poucas explicações, ela obriga o filho a confrontar memórias reprimidas e a complexa relação entre ambos. Com estrutura não linear, o espetáculo aborda temas como dinâmica familiar, arte e identidade. O elenco brasileiro será divulgado em breve. A montagem nacional, produzida pela Thibe Produções Artísticas, fará turnê pelos CCBBs em 2026/2027.

Com produção da BARHO Produções — parceria de Barchilon e Thiago Hofman — e da Hipocampo Produções Artísticas, Gustavo dirigirá a primeira versão brasileira de Mãe – Uma Peça em Cinco Ordens de Despejos (Mother Play — A Play in Five Evictions), atualmente com elenco em definição. Sucesso recente na Broadway e inédita no Brasil, a peça foi indicada ao Tony Awards de Melhor Drama (2024) e marcou o retorno de Jessica Lange aos palcos como protagonista. Ambientada nos subúrbios norte-americanos dos anos 1960, a obra acompanha uma mãe rígida e seus dois filhos adolescentes ao longo de cinco despejos, transformando cada mudança de casa em metáfora para ruptura, pertencimento, fragilidade emocional e sobrevivência afetiva.

Into the Words: Sondheim in Words and Songs is a project that will

celebrate the work of Stephen Sondheim.

photo by Divulgação.

Into the Words: Sondheim em Palavras e Canções é um projeto de leitura dramática e performance musical que celebra a obra de Stephen Sondheim por meio de uma combinação de texto, narrativa e música ao vivo. Com curadoria de José Paulo Fiks e Andres Santos Jr., e direção de Barchilon, a iniciativa propõe três encontros especiais que conduzem o público pelos musicais mais consagrados do compositor, oferecendo uma experiência íntima, acessível e envolvente. As apresentações serão realizadas na nova Sala Beatriz Segall, em São Paulo, com um elenco de atores e cantores brasileiros especializados em teatro musical. Cada encontro reúne leitura de trechos selecionados do libreto, um resumo comentado da trama com contexto e interpretação, e números musicais ao vivo em arranjos especialmente criados, além de mediação artística que destaca aspectos estéticos, psicológicos e narrativos da obra de Sondheim. Idealizado como uma ponte entre teatro, música e reflexão, Into the Words reafirma o compromisso com a difusão qualificada do teatro musical no Brasil e com a criação de espaços que valorizam a narrativa, a inteligência e o encontro artístico.

Fenômeno de público no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, o solo musical de Laila Garin chega finalmente a São Paulo no primeiro semestre, em temporada realizada em dias úteis. Com direção geral de Gustavo Barchilon, texto assinado por Garin e Tauã Delmiro e direção musical de Tony Lucchesi, o espetáculo é uma produção da BARHO Produções em parceria com a Garin Produções. Em Músicas Que Fiz Em Seu Nome, Garin interpreta Leide Milene, uma noiva que tenta apagar memórias dolorosas por meio do dispositivo “Miracle Former” antes de se casar. A montagem utiliza 18 canções populares brasileiras para investigar, com humor, se é possível recomeçar sem as marcas que moldam cada indivíduo, levantando reflexões sobre identidade, sofrimento, pressões sociais e o verdadeiro significado de viver sem as cicatrizes do passado.

Após uma temporada de ingressos esgotados no Rio de Janeiro, o espetáculo Curto-Circuito inicia turnê pelo Brasil e prepara apresentações em Portugal e nos Estados Unidos. A comédia apresenta múltiplas personas interpretadas por Luiz Fernando Guimarães, que encarna personagens em situações-limite do cotidiano — de um paciente submetido a uma ressonância magnética a um comissário de bordo em plena turbulência. Toda a ação se passa dentro da mente do ator, onde a sua amígdala cerebral é interpretada por uma atriz, uma figura que funciona como a voz interna que o provoca e questiona. Com texto de Gustavo Pinheiro e direção de Gustavo Barchilon, o espetáculo revisita o espírito do besteirol ao combinar humor ácido, inteligência e crítica social.