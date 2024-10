The Life and Legacy of Ray Charles are Told in the Musical RAY – VOCÊ NÃO ME CONHECE (You Don't Know Me)

Enter Your Email to Unlock This Article



A part of the career of American singer and composer Ray Charles (1930-2004) will be told on stage in the show Ray – Você Não Me Conhece, with text and direction by Rodrigo Portella. Based on the book of the same name by Ray Charles Júnior, the musical play delves into the life and work of musician Ray Charles, exploring not only the challenges and achievements of his career, but above all the complex relationship between father and son.

Created by Felipe Heráclito Lima, the show is a tribute to the artist who helped redefine the direction of music by integrating R&B, soul, jazz and gospel. The cast is made up of César Mello, Sidney Santiago Kuanza, Abrahão Costa, Luiz Otávio, Flávio Bauraqui, Leticia Soares, Luci Salutes, Lu Vieira, Roberta Ribeiro, and the children Caio Santos and Victor Morais.

The play opens on November 1st at Teatro B32, in São Paulo.

Inspirada no livro homônimo de Ray Charles Júnior, o espetáculo é uma homenagem ao artista norte-americano que ajudou a redefinir os rumos da música ao integrar R&B, soul, jazz e gospel. A montagem pretende mostrar uma visão íntima da vida de Ray Charles sob o olhar de seu filho primogênito.

Deficiente visual, negro, artista e ativista, parte da trajetória de Ray Charles (1930-2004) será contada nos palcos no espetáculo Ray – Você Não Me Conhece, com texto e direção de Rodrigo Portella. O espetáculo idealizado por Felipe Heráclito Lima estreia no dia 1º de novembro, sexta-feira, às 20h, no Teatro B32. A temporada segue até dia 14 de dezembro, com sessões sextas e sábados, às 16h e 20h; e domingos, às 17h.

O elenco é formado por César Mello, Sidney Santiago Kuanza, Abrahão Costa, Luiz Otávio, Flávio Bauraqui, Leticia Soares, Luci Salutes, Lu Vieira, Roberta Ribeiro, e pelas crianças Caio Santos e Victor Morais. Com direção musical de Claudia Elizeu e André Muato, a montagem traz uma banda ao vivo, composta por piano, baixo, bateria e sopros, que interpretará os grandes sucessos de Ray Charles. A produção é assinada pela Tema Eventos Culturais e Sevenx.

Baseada no livro homônimo de Ray Charles Júnior, a peça musicada mergulha na vida e obra do músico Ray Charles, explorando não apenas os desafios e conquistas de sua carreira, mas sobretudo a complexa relação entre pai e filho. O diretor e dramaturgo Rodrigo Portella explica sua visão sobre a obra como um acerto de contas entre ambos.

“O livro é a tentativa de resgate da memória do pai a partir de uma lembrança profundamente pessoal. Então, me deparei com um filho apaixonado, mas que também vivia uma relação de grande distanciamento, apesar de carregar o mesmo nome. Ele viveu com o pai e tentou seguir o caminho da música, mas há uma diferença imensa entre eles: o pai veio de uma origem humilde e pobre e precisou lutar para chegar onde chegou, enquanto o filho não. Com 5 anos, já era rico, algo muito diferente do que Ray Charles viveu nessa idade. A grande questão para esse menino é de que modo ele vai corresponder às expectativas criadas sobre ele, sendo filho desse grande músico”, explica Portella.

A narrativa tem início no dia seguinte ao enterro de Ray. Em casa, enquanto dorme, Ray Charles Júnior começa a se ver como criança e se depara com o fantasma do pai. "O filho está sozinho na casa da família, em Los Angeles. Ele acorda de madrugada e começa a alucinar. Na verdade, a peça trata de um grande delírio", explica o diretor.

O espetáculo retrata a trajetória artística de Ray Charles, desde seus primeiros passos no universo musical até sua consagração como um dos maiores ícones da música. Embora a obra tenha uma atmosfera tensa, também incorpora músicas e momentos de humor. “A ideia desde o início era tentar o máximo de integração entre música e narrativa, de modo que o espectador percebesse o mínimo possível o limite entre uma coisa e outra. As 20 canções interpretadas na peça foram mantidas na língua original, o inglês. A participação quase que integral de um coro feminino (inspirado nas Raelettes) potencializa a relação entre música e texto” ressalta Portella.

A dramaturgia também ressalta sua luta pelos direitos civis, evidenciando seu papel como uma voz ativa contra as injustiças sociais, o que contribuiu para consolidar ainda mais seu legado.

O pioneiro da soul music Ray Charles foi um músico e compositor norte-americano que transformou a música ao integrar R&B, soul, jazz e gospel. Ele perdeu a visão na infância, mas se destacou como pianista e cantor, criando sucessos como I Got a Woman. Com 17 Grammys e uma inclusão no Rock and Roll Hall of Fame, Ray Charles se tornou um dos artistas mais influentes do século 20, conhecido como "o gênio". Ele faleceu em 2004, mas seu legado musical e seu compromisso com causas sociais continuam a inspirar artistas e fãs ao redor do mundo.

“Existe um aspecto que chama ainda mais a atenção na trajetória do Ray que é a capacidade de transformar coisas simples em obras de importância colossal. Isso se deu porque Ray sabia, como poucos, usar suas raízes para dialogar com outros mundos. Ele misturou o gospel, o country, e outros gêneros da música sulista, com o Pop, o Jazz e acabou por criar sons e ritmos ainda nunca ouvidos naquele país. Ele fez homens e mulheres brancas dançarem música de preto, quando os Estados Unidos viviam o auge da segregação racial. Isso é, no meu entender, o seu maior feito” conclui Portella.

Ficha Técnica:

Elenco adulto:

Cesar Mello, Sidney Santiago Kuanza, Abrahão Costa, Luiz Otavio, Flávio Bauraqui, Leticia Soares, Luci Salutes, Lu Vieira, Roberta Ribeiro.

Elenco infantil:

Caio Santos e Victor Morais.

Músicos:

Luiz Otavio, Dan Motta, Jonas Ricarte, Johny Capler; Ramon Medina e Rafael Gomes

Idealização e Direção Artística: Felipe Heráclito Lima

Dramaturgia e Direção: Rodrigo Portella

Direção Musical e Arranjos: Claudia Elizeu e André Muato

Cenografia e Direção de arte: Gustavo Greco

Figurinos: Karen Brusttolin

Preparação corporal: Carmen Luz

Visagismo: Fabiane Monteiro

Tecladista e músico ensaiador: Dan Motta

Diretora Assistente: Glaucia da Fonseca

Programação Visual: Beto Martins

Consultoria de Dramaturgia: Luh Mazza

Colaboração de Dramaturgia: Milla Fernandez

Sound design: André Breda

Coordenação geral: Maria Angela Menezes

Direção de produção: Amanda Menezes

Produção executiva: Juliana Domingos

Assistente de produção: Carolina Camelo

Assessoria de imprensa: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes

Manutenção de Mídias Sociais: Jéssica Christina

Gestão de Tráfego: Lead Tráfego

Captação de apoios: Gerardo Franco

Operador de som: Bob Reis

Camareira: Rosa

Gestão de projeto e prestação de contas: Felipe Valle e Mariana Sobreira (Fomenta Soluções Culturais)

Supervisora de projeto: Juliana Trimer

Analista de projetos incentivados: Thiago Monte

Assistente de projetos: Bayron Alencar

Patrocínios: Chilli Beans e Hospital de Olhos.

Apoios: Oncoclínicas, EAI?! e Casa Almeida.

Apoio Institucional: Fundação Dorina Nowill para Cegos.

Serviço:

RAY – VOCÊ NÃO ME CONHECE

Estreia dia 1º de novembro de 2024, sexta-feira, às 20h, no Teatro B32.

Temporada: De 1º de novembro até 14 de dezembro.

Horários: Sextas e sábados, às 16h e às 20h; e domingos, às 17h.

Classificação: 12 anos.

Ingressos: Plateias 1 e 2: R$ 250. Plateia 3: R$ 180. Balcão 1: R$ 120. Balcão 2: 100.

Balcões laterais: R$ 42

Vendas: https://teatrob32.com.br/

Comments