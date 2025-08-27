JERSEY BOYS: A Brilliant Musical that Revives the Phenomenon Four Seasons with Freshness and Style

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



São Paulo, Brazil — Jersey Boys at 033 Rooftop, is a triumphant homecoming for one of Broadway’s most enduring crowd-pleasers. This Brazilian production, brought to life with precision by IMM, EGG Entretenimento, and Dinamo Realizações, captures the authentic magic of the Four Seasons saga while giving it a fresh, intimate edge suited to the venue’s vibrant rooftop atmosphere.

The musical tells the story of the Four Seasons, the phenomenon 1960s band that achieved massive success with hits such as "Beggin'," "Big Girls Don't Cry," "Can't Take My Eyes Off You," "Sherry," and "Walk Like a Man." The iconic quartet will be performed by Henrique Moretzsohn as Frankie Valli, Velson D'Souza as Tommy DeVito, Artur Volpi as Bob Gaudio, and Bruno Narchi as Nick Massi.

The Brazilian version features artistic direction by Fred Hanson, musical direction by Jorge de Godoy, choreography and movement direction by Kátia Barros, set design by Bruno Anselmo, costume design by Karen Brusttolin, lighting design by Melissa Guimarães, sound design by Tocko Michelazzo, wig design by Feliciano San Roman, makeup design by Carlos Pompeio, Brazilian version by Victor Mühlethaler, general production by Stephanie Mayorkis.

With performances from Friday to Sunday, tickets are available online (www.sympla.com.br) and at the official box office (Teatro Santander).

From the opening number, the ensemble exudes a rare chemistry

that makes their onstage camaraderie feel like

a long-standing vocal group you’ve known forever.

photo by Mare Martin.

Jersey Boys conta a história do grupo Four Seasons, grande fenômeno dos anos 60

A montagem na Broadway ganhou 4 Tony Awards, incluindo o de melhor musical e ficou em cartaz entre 2005 e 2017

O musical faz curta temporada no 033 Rooftop, localizado dentro do Complexo JK Iguatemi, em São Paulo, de 1 de agosto a 28 de setembro de 2025

Com apresentações de sexta a domingo os ingressos poderão ser adquiridos pelo Sympla e na bilheteria oficial do Teatro Santander.

Eu nasci em 07 de dezembro, de 1963. Portanto a canção December, 1963 (Oh, What a Night), composta em 1975, e gravada pelo grupo vocal Four Seasons, meio que foi uma das trilhas sonoras da minha vida (e quem diria que com o título de Ces soirées-là, voltaria fazer sucesso nos anos 2000 após ser gravada pelo rapper francês Yannick!). Assim, quando o musical Jersey Boys estreou na Broadway, no final de 2005, já estava familiarizado com a história retratada. Com o vasto catálogo de canções populares do grupo pop dos anos 60 como base, Jersey Boys é um musical de jukebox. O libreto de Marshall Brickman e Rick Elice elaborou uma abordagem sobre os bastidores e as origens de uma banda sobre jovens talentosos tocando em casamentos e salões, se envolvendo com a máfia, perseverando através das adversidades e, em seguida, uma grande oportunidade, e então mais confrontos e conflitos, tudo isso se desenrolando ao som de músicas que se tornariam muito conhecidas.

Jersey Boys at 033 Rooftop: precision, passion, and nostalgia wrapped in

a Brazilian Broadway production.

photo by Mare Martin.

Após adotarem nomes como Four Lovers, Variatones, Village Voices e uma meia dúzia de outros mais, foi quase que por acaso que os quatro rapazes de Nova Jersey, depois de uma audição para se apresentar em um boliche teve o curso de sua história mudado. O nome do estabelecimento era Four Sasons, e mesmo que o grupo não tenha conseguido impressionar os donos, o quarteto, ainda assim, achou que tinha encontrado o nome ideal para o conjunto. Canções como Sherry, Walk Like a Man, Rag Doll e Big Girls Don’t Cry foram, é claro, as responsáveis por consolidar seu sucesso no início dos anos 60. Com a combinação vocal única e essas músicas sólidas e pulsantes, os Four Seasons sem dúvida teriam tido sucesso até se tivessem se chamado The Andrew Sisters. The Four Sesons, ou seja, as quatro estações, também servem de estrutura narrativa, que parece não apenas engenhosa, mas profundamente musical, para dividir o libreto do musical nas estações do ano, refletindo o arco da carreira do grupo: primavera, quando os rapazes estão apenas iniciando; verão, quando eles começam a brilhar; outono porque aqui o grupo tem uma decaída, como as folhas; e inverno, que mostra seus vários estados de descontentamento. E assim como a verdade não é um conceito monolítico, mas sim uma construção complexa que envolve múltiplos pontos de vista e experiências, temos os vários lados de uma mesma história, que como naquele provérbio chines, ‘o lado de um, o lado do outro e a verdade’, é contado. Usando este princípio os autores nos dão o lado de cada um em Jersey Boys. O malandro e bad-boy Tommy De Vito (Velson D’Souza) narra a primavera; o encantadoramente ingênuo Bob Gaudio (Artur Volpi) nos cobre com o verão; o sempre impassível Nick Massi (Bruno Narchi) fica com o outono, enquanto o melhor é reservado para o final: Frankie Valli (Henrique Moretzsohn) vem com o inverno. Começos humildes, fama crescente, tensões pessoais e profissionais, e um capítulo final triunfante, ainda que humano. Os quatro atores estão encantadores em seus papeis nos oferecendo uma química em cena incrível, como se já formassem um grupo vocal há anos. O Tommy DeVito, de Velson D’Souza, é um anti-herói magnético — carismático, falho e absolutamente cativante — conduzindo a narrativa com uma energia acelerada que nunca vira caricatura. Artur Volpi, como Bob Gaudio, traz uma sensibilidade de gênio musical, seu canto corta com clareza pela sala e atinge o coração da plateia. Bruno Narchi, como Nick Massi, oferece uma força silenciosa e anseio que adiciona profundidade emocional, enquanto Henrique Moretzsohn, encarnando Frankie Valli, entrega frases em falsete com controle impressionante e clareza dramática. Sua performance arrebatadora e destreza vocal em Can't Take My Eyes Off You já é um daqueles números inesquecíveis do teatro musical brasileiro. Cada ator interpreta não apenas um personagem, mas uma faceta viva da história da banda, e a harmonia de quartetos deles é um centro dramático forte da produção. Também vale destacar o fato inédito dos atores Renato Caetano, Willian Sancar e Rupa Figueira, atores pretos, respectivamente nos papeis do mafioso Gyp DeCarlo, Bob Crewe (inteligente e extravagante produtor musical), e o disc jockey Barry Belson, num elenco por via de regra branco, que conta história de pessoas brancas, representarem com muito comprometimento papéis de homens brancos, sendo que Rupa interpreta também o primeiro Four Season negro da história numa montagem, o que é um feito! O notável elenco com produção de Lior Berlovich também conta com Arthur Berges, Nathan Leitão, Diego Luri, Gigi Debei, Lara Suleiman, Giovanna Moreira, Amanda Bamonte, Paulinho Ocanha, e Fabio Galvão.

Henrique Moretzsohn, as Frankie Valli,

delivers a breathtaking performance in the number Can't Take My Eyes Off You.

photo by Mare Martin.

Elementos técnicos brilham tanto quanto as performances vocais. O design de cenário de Bruno Anselmo transporta o público para uma ambientação de clube retrô, com o grande espaço do 033 Rooftop habilmente reaproveitado para um salão social de final dos anos 60, com mesinhas no centro e arquibancadas ao redor, nos fazendo sentir dentro da ação. A direção precisa e de ritmo afiado de Fred Hanson mantém esta saga documental do show business em movimento ao longo de décadas, e desenrola-se não só em todo o palco, mas também avança pelos corredores e cadeiras, por entre as mesas, por onde eventualmente os atores também atuarão e até se sentarão interagindo com a plateia. A direção musical de Jorge de Godoy respeita os arranjos originais enquanto atende às necessidades dramáticas de um público brasileiro nos fornecendo interlúdios de performance em estilo de concerto, com destaque para o ótimo som da banda e desenho de som de Tocko Michelazzo, garantindo que cada nota chegue com clareza e efeito. Nos fazendo entrar no clima, a iluminação de Melissa Guimarães banha o palco com tons adequados ao humor das cenas, que se elevam nos números de alto impacto e se suavizam nos momentos mais intimistas. As coreografias e direção de movimento de Kátia Barros capturam fielmente a energia daquela época sem ofuscar as linhas vocais, permitindo que juntamente com as músicas carreguem o peso emocional do espetáculo. Os figurinos de Karen Brusttolin são tão perfeitos para o período, que parecem ter saído diretamente de um filme de Martin Scorsese — cada calça cigarrette e cada suit jacket é um aceno à moda daquela era, colaborando para isso o visagismo de Feliciano San Roman, na perucaria e Carlos Pompeio na maquiagem. A fluída versão do texto é de Victor Mühlethaler.

The storytelling approach, organizing the musical around the “Four Seasons”

—Spring, Summer, Autumn, Winter—

feels not only clever but profoundly musical.

photo by Mare Martin.

Nos dez primeiros minutos do musical, Brickman e Elice nos mostram um dos futuros Seasons indo para a cadeia, assim como um outro cometendo um crime de arrombamento e invasão. Como os escritores enfatizam a vida e os crimes de Tommy DeVito e o encarceramento de pelo menos dois indivíduos, o público tem a impressão de que eles estão contando a verdade nua e crua. Jersey Boys pode não ser 100% honesto; poucas biografias o são. O que realmente aconteceu na vida dos quatro rapazes pode ser muito mais sórdido. O que torna o musical particularmente cativante é sua integridade. Jersey Boys não foge aos pontos mais ásperos do grupo nem às complexidades da fama, mas nunca deixa de celebrar a música que definiu uma geração. Os autores certamente não estavam tentando esconder os erros e as infrações dos garotos. Isso nos deu total confiança de que estavam nos contando a história por dentro, e não oferecendo uma versão suavizada ou uma hagiografia. O libreto de Brickman e Elice permanece candidamente envolvente, equilibrando verdades duras com nostalgia irresistível. É um testemunho da habilidade dos autores que nos importemos com esses homens — mesmo quando suas escolhas complicam o caminho rumo ao estrelato.

Quando anunciaram a produção brasileira de Jersey Boys, no 033 Rooftop, confesso que fiquei um pouco cético se aquele espaço seria o mais adequado. Nada mais acertado. Quase duas décadas após sua estreia na Broadway, Jersey Boys com os sucessos já citados dos Four Seasons, é uma trilha sonora na vida de muitos e ainda parece atual. Sua história envolvente, pautada em relacionamentos humanos reais, torna a noite, ou a matinê, excepcionalmente divertida, nostálgica e sentimental. Sim, o musical é um jukebox, mas o que o distingue de seus equivalentes não é apenas sua música conhecida ou estrutura narrativa inventiva, mas sua capacidade de servir como uma lente cultural, refletindo as mudanças, os sonhos e os momentos decisivos de uma época. O musical explora temas como lealdade, identidade e o sonho americano, capturando a essência dos anos 1960 com crueza e refinamento. A produção de Stephanie Mayorkis é um banquete visual e auditivo, e o show em si uma verdadeira aula na criação de um musical com um arco dramático enxuto, brilho do elenco e um repertório de canções atemporais interpretadas com clareza e coração. Não é apenas uma homenagem; é uma confirmação vívida de que a música dos Four Seasons continua a ressoar, aqui, agora, neste vibrante espaço em São Paulo.

Jersey Boys won four Tony Awards, including Best Musical,

an Olivier Award for Best New Musical, two Drama Desk Awards,

and a Grammy Award for Best New Musical Show Album.

photo by Mare Martin.

ELENCO BRASILEIRO COMPLETO

Henrique Moretzsohn - Frankie Valli

Velson D'Souza - Tommy DeVito

Artur Volpi - Bob Gaudio

Bruno Narchi - Nick Massi

Renato Caetano - Gyp DeCarlo

Willian Sancar - Bob Crewe

Rupa Figueira - Barry Belson

Arthur Berges - Joey Pesci + Barry Belson Cover

Nathan Leitão - Norm Waxman + Tommy DeVito Cover

Diego Luri - Hank Majewski + Nick Massi Cover + Gyp DeCarlo Cover

Gigi Debei - Mary Delgado

Lara Suleiman - Lorraine

Giovanna Moreira - Francine

Amanda Bamonte - Swing/Dance Captain

Paulinho Ocanha - Swing + Frankie Valli Cover

Fabio Galvão - Swing + Bob Gaudio Cover

SERVIÇO

JERSEY BOYS - A HISTÓRIA DE FRANKIE VALLI E OS FOUR SEASONS

photo by Mare Martin.

Dia: De 02 de agosto a 28 de setembro (conferir datas e sessões disponíveis para vendas)

Horários: Sextas-feiras, às 20h30; Sábados, às 15h30 e 19h30; Domingos, às 15h30 e 19h30 Duração: 150 min, com intervalo de 15 minutos

Local: 033 Rooftop

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, São Paulo - Complexo JK Iguatemi

Classificação etária: Livre, menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

INGRESSOS: Pelo Sympla e na bilheteria oficial do Teatro Santander.

SETORES/VALORES MESA VIP: de R$175,00 (meia entrada) a R$350,00 (inteira)

MESA: de R$160,00 (meia entrada) a R$320,00 (inteira)

PLATEIA: R$125,00 (meia entrada) e R$250,00 (inteira)

*POPULAR : R$25,00 (meia entrada) e R$50,00 (inteira)

*sujeito à disponibilidade - Clientes Santander têm 30% de desconto nos ingressos inteiros, limitados a 2 por CPF.