VITAL, O MUSICAL DOS PARALAMAS: A Celebration of Friendship and Music Opens in São Paulo

São Paulo, Brazil — The vibrant story of one of Brazil’s most iconic bands comes to life on stage with Vital, The Musical of Paralamas, now playing at Teatro Sabesp Frei Caneca. This heartfelt production celebrates over 40 years of Paralamas do Sucesso, highlighting their musical hits, enduring friendship, and cultural impact. Produced by Turbilhão de Ideias and directed by Pedro Brício, the musical premiered in Rio de Janeiro and and now debuts in São Paulo, opening on May 3rd. The show is a tribute to the band’s journey, from their humble beginnings to their status as a national musical legend.

Vital takes audiences on an emotional ride through four decades of the band’s history, featuring more than 30 hits like “Lanterna dos Afogados”, “Alagados”, and “Óculos”, with musical arrangements created by Daniel Rocha that respect the original essence of Paralamas, while at the same time bringing a theatrical touch, with moments in which all the actors play instruments live, recreating historic shows.The narrative weaves through the band members’ friendship—Herbert Vianna, Bi Ribeiro, and João Barone—and their shared experiences, including their first shows, the historic performance at Rock in Rio, and Herbert’s recovery from a serious accident in 2001. The musical also honors the band’s close relationship with their longtime manager, José Fortes, who is portrayed on stage as a kind of fourth band member. The story is told through a non-linear, memory-driven narrative, blending past and present, emphasizing themes of friendship, resilience, and hope.

The cast features talented actors Rodrigo Salva as Herbert Vianna, Franco Kuster as João Barone, and Gabriel Manita as Bi Ribeiro, with over 600 auditionees from across Brazil competing for these roles. The production received the band’s full support, ensuring an authentic portrayal of their story. Musically, Vital showcases the band’s rich fusion of styles, from rock to Latin rhythms, with arrangements that respect the original sound while adding theatrical flair. The cast also performs live, playing instruments during key scenes, creating a lively, rock concert atmosphere.

The scenic design by André Cortez uses dynamic platforms and multiple scene perspectives, allowing for a vibrant and flexible stage. Costumes by Karen Brusttolin reflect different eras of the band’s career, emphasizing emotional storytelling over strict chronological accuracy.

Vital is more than a musical; it’s a cultural celebration. It highlights the power of music and friendship to transform lives and communities. The show also emphasizes inclusion, featuring Herberth Vital, a PwD actor, in a key role—an important step toward greater diversity in Brazilian musical theater. The production has already garnered four nominations at the prestigious APTR Awards, including Best Musical Production, and is competing for the Shell Award for Best Scenic Design.

As Patrícia Andrade, the playwright, explains, the narrative is intentionally non-linear, blending memories and moments to create a poetic, emotional tapestry. The story also explores Herbert Vianna’s resilience and faith, inspiring audiences with themes of recovery and hope.

Vital, The Musical of Paralamas is a vibrant tribute to Brazil’s musical heritage and the enduring power of friendship. It’s a must-see for fans of the band and anyone who believes in the transformative power of music.

Os Paralamas do Sucesso band themselves.

photo by Divulgação.

Com mais de 30 hits, Vital, o Musical dos Paralamas foca na amizade e celebra os 40 anos de uma das bandas mais icônicas do Brasil!

Produzido pela Turbilhão de Ideias, o espetáculo estreou dia 03 maio no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo.

Se você é fã de rock brasileiro ou simplesmente aprecia histórias que unem amizade, superação e cultura, não pode perder Vital, o Musical dos Paralamas, que estreou no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo. Este espetáculo é uma homenagem vibrante a uma das bandas mais icônicas do Brasil, Os Paralamas do Sucesso, que há mais de 40 anos encanta o público com seus hits e sua trajetória de resistência e inovação.

O musical retrata a jornada de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, o trio que permanece unido há mais de quatro décadas, enfrentando desafios, celebrando conquistas e mantendo viva a essência do rock brasileiro. A narrativa, criada por Patrícia Andrade, é uma mistura de passado e presente, com uma estrutura não cronológica que reflete a memória afetiva e emocional dos personagens. Segundo a autora, o espetáculo é uma verdadeira ode à amizade, à longevidade de uma banda que começou na adolescência e se consolidou como símbolo nacional.

Os Paralamas do Sucesso at stage: Gabriel Manita (as Bi Ribeiro),

Rodrigo Salva (as Herbert Vianna), and Franco Kuster (como João Barone).

photo by Joaquim Araújo.

Dirigido por Pedro Brício, o musical traz uma montagem que combina elementos teatrais e musicais, com cenários dinâmicos de André Cortez e figurinos que representam diferentes épocas da banda, assinados por Karen Brusttolin. O elenco conta com os talentosos atores Rodrigo Salva como Herbert Vianna, Franco Kuster como João Barone e Gabriel Manita como Bi Ribeiro, com mais de 600 candidatos de todo o Brasil concorrendo a esses papéis, enquanto Nando Motta atua como alternante de Herbert Vianna. Além disso, o elenco conta com a participação de atores com PcD, como Herberth Vital, reforçando o compromisso do projeto com a inclusão. A produção contou com o total apoio da banda, garantindo um retrato autêntico da sua história. Musicalmente, Vital destaca a rica fusão de estilos da banda, do rock aos ritmos latinos, com arranjos que respeitam a sonoridade original e adicionam um toque teatral. O elenco também se apresenta ao vivo, tocando instrumentos em cenas-chave, criando uma atmosfera animada de show de rock.

The company: above Os Paralamas;

below (left to right): Maria Vitória Rodrigues,

Hamilton Dias (as José Fortes) and Barbara Ferr.

photo by André Wanderley.

A trilha sonora é um dos pontos altos do espetáculo. Com mais de 30 hits, as canções como Lanterna dos Afogados, Alagados, Óculos e Meu Erro são encaixadas de forma inteligente na narrativa, ajudando a contar a história da banda e de seus integrantes. Os arranjos musicais, criados por Daniel Rocha, respeitam a essência original dos Paralamas, ao mesmo tempo em que trazem uma roupagem teatral, com momentos em que todos os atores tocam instrumentos ao vivo, recriando shows históricos.

O espetáculo também celebra a relação do trio com seu empresário, José Fortes (Hamilton Dias), considerado uma espécie de quarto Paralamas, e aborda momentos marcantes, como o grave acidente sofrido por Herbert Vianna em 2001. A narrativa inclui reflexões sobre fé, recuperação e esperança, destacando a força do artista e a capacidade de superar adversidades.

Vital já conquistou reconhecimento no mercado teatral, com quatro indicações ao Prêmio APTR e uma ao Prêmio Shell, consolidando-se como uma produção de alta qualidade e relevância cultural.

Mais do que um musical, Vital é uma experiência emocional que conecta o público à história de uma banda que é parte da memória afetiva de muitos brasileiros. É uma vibrante homenagem à nossa herança musical e ao poder duradouro da amizade e uma oportunidade de celebrar a música brasileira, a amizade verdadeira e a força de seguir em frente, sempre com esperança e energia. Se você é fã de rock brasileiro ou apenas quer vivenciar uma história de resistência, talento e cultura, não deixe de conferir Vital, o Musical dos Paralamas um espetáculo imperdível para os fãs da banda e para todos que acreditam no poder transformador da música. Uma celebração que promete emocionar e inspirar!

Vital, o Musical dos Paralamas: Vital e Sua Moto / Cinema Mudo number.

photo by Joaquim Araújo.

VITAL - O MUSICAL DOS PARALAMAS

FICHA TÉCNICA

Idealização - Gustavo Nunes e Marcelo Pires

Diretor Artístico - Pedro Brício

Autora - Patrícia Andrade

Colaborador de texto e pesquisa - Marcelo Pires

Diretor Musical e Arranjos - Daniel Rocha

Coreógrafa - Marcia Rubin

Cenógrafo - André Cortez

Iluminador - Paulo Cesar Medeiros

Figurinista - Karen Brusttolin

Designer de Som - João Paulo Pereira

Visagista - Beto Carramanhos

Assistente de Diretor e Diretor Residente - Pedro Rothe

photo by Joaquim Araújo.

ELENCO:

Rodrigo Salva, Gabriel Manita, Franco Kuster, Nando Motta (alternante Herbert Vianna), Barbara Ferr, Hamilton Dias, Herberth Vital, Ivana Domênico, Maria Vitória Rodrigues e Pedro Balu.

MÚSICOS:

Teclado I e Regência - Eveline Garcia, Teclado II - Anne Amberget, Bateria - Rafael Maia, Baixo - Raul d’Oliveira, Guitarra - Raul Colombini, Assistente de Diretor Musical e Pianista Regente - Evelyne Garcia.

SERVIÇO:

Temporada: 3 de maio a 22 de junho de 2025

Local: Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca

R. Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo - SP

Classificação: Livre - 12 anos

Duração: 150 (cento e cinquenta minutos), com intervalo

Pré-Venda Ingressos (on-line com taxa): a partir de 27 de novembro – uhuu.com

Valores de ingressos:

Valores Ingressos /Setores:

Plateia Baixa R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)

Plat. Baixa Obeso R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)

Plateia R$ 180,00 (cento e oitenta reais)

Plateia Alta Pop. R$ 42,00 (quarenta e dois reais)

Plateia Alta PNE R$ 42,00 (quarenta e dois reais)

Plateia Alta PMR R$ 42,00 (quarenta e dois reais)

