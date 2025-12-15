São Paulo’s Municipal Theatre presents BERNSTEIN'S MASS, with Paulo Szot and the operatic stage debut of Beto Sargentelli

by Claudio Erlichman. The recitals run from December 19th through 20th, at São Paulo’s Theatro Municipal.
On Friday, December 19 at 8 p.m., and Saturday, December 20 at 5 p.m., the Sala de Espetáculos of Theatro Municipal de São Paulo will host a rare presentation of Mass, Leonard Bernstein’s monumental and provocative work. Performed by the São Paulo Municipal Symphony Orchestra under the baton of Roberto Minczuk, the production brings together the Coral Paulistano and the Lírico Choir, with acclaimed baritone and Tony Award winner Paulo Szot as the Celebrant. Tickets range from R$11 to R$70. Composed in 1971 at the request of the Kennedy family for the inauguration of the John F. Kennedy Center in Washington, Mass stands as one of Bernstein’s boldest creations. Free in genre, instrumentation and structure, the work merges elements of traditional Catholic liturgy in Latin with English texts that echo the social unrest, protest movements and spiritual questioning of the early 1970s. Rock, jazz, musical theatre and choral writing coexist in a score that challenges conventions and invites reflection. While initially controversial, Mass has gained recognition over the decades as a visionary and deeply human work. Rather than attacking organized religion, Bernstein transforms the liturgy into a space for dialogue — and at times confrontation — with the injustices and oppressions of the contemporary world. Its themes of doubt, belief, freedom and collective responsibility remain strikingly relevant today.
The São Paulo performances bring together large artistic forces, underscoring the work’s epic scale. Alongside the Municipal Symphony Orchestra and the two main choirs, the production also features additional choral ensembles, reinforcing the sense of a communal ritual that lies at the heart of Mass. Under Minczuk’s direction, the score’s emotional contrasts — from solemn prayer to explosive protest — are given full symphonic weight. One of the highlights of this production is the meeting of two major Brazilian stage artists. Beto Sargentelli, one of the most awarded and celebrated figures of his generation in Brazilian musical theatre, makes his debut on the stage of Theatro Municipal alongside Paulo Szot. For Sargentelli, the project also marks a return to Bernstein’s universe: he recently starred as a leading performer in West Side Story, the composer’s most famous musical.
Sargentelli’s participation in Mass crowns a remarkable year in his career. In addition to his first appearance at Brazil’s most prestigious opera house, he continues to lead the hit original musical O Rei do Rock, in which he has portrayed Elvis Presley since 2024. The production has become both a critical and popular phenomenon, earning more than 30 awards and nominations and attracting audiences of over 90,000 across cities such as São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília and Belo Horizonte. Known for his dramatic intensity and vocal strength, Sargentelli now expands his artistic range by stepping into Bernstein’s hybrid work, which sits at the intersection of concert, theatre and ritual. Sharing the stage with Paulo Szot — one of Brazil’s most respected international voices — further elevates the encounter. Szot’s interpretation of the Celebrant anchors the performance, guiding audiences through the work’s spiritual journey, from faith to crisis and, ultimately, to renewal. The collaboration between the two artists bridges musical theatre and the operatic tradition, drawing together diverse audiences within São Paulo’s cultural scene. Beyond its artistic significance, the end of 2025 also holds personal meaning for Sargentelli. On December 1, he celebrated the birth of his first child, Bento, with actress and singer Eline Porto. The coincidence of personal fulfillment and professional achievement adds emotional weight to his long-awaited debut at Theatro Municipal.
Grand in scale yet intimate in its questions, Mass remains one of Leonard Bernstein’s most daring statements. Its return to the São Paulo stage offers audiences a chance to experience a work that refuses easy answers, embracing contradiction as a path to understanding. With two performances only, the Municipal Theatre’s presentation promises to be a memorable encounter with a piece that continues to resonate — musically, spiritually and politically — more than five decades after its creation.
A obra-prima ousada e sem rótulos de Leonard Bernstein chega ao Theatro Municipal de São Paulo nos dias 19 e 20 de dezembro, reunindo orquestra, coros e vozes teatrais em uma poderosa reflexão sobre fé e liberdade.
Na sexta-feira, 19 de dezembro, às 20h, e no sábado, 20 de dezembro, às 17h, a Sala de Espetáculos do Theatro Municipal de São Paulo recebe uma rara apresentação de Missa, obra monumental e provocadora de Leonard Bernstein. Interpretada pela Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo sob regência de Roberto Minczuk, a montagem reúne o Coral Paulistano e o Coro Lírico, com participação do consagrado barítono e vencedor do Prêmio Tony, Paulo Szot, no papel do Celebrante. Os ingressos custam entre R$ 11 e R$ 70.+
Composta em 1971 a pedido da família Kennedy para a inauguração do John F. Kennedy Center, em Washington, Missa é uma das criações mais ousadas de Bernstein. Livre em gênero, instrumentação e estrutura, a obra combina elementos da liturgia católica tradicional, em latim, com textos em inglês que ecoam os conflitos sociais, os movimentos de protesto e as inquietações espirituais do início dos anos 1970. Rock, jazz, teatro musical e escrita coral coexistem em uma partitura que rompe convenções e convida à reflexão. Inicialmente recebida com controvérsia, Missa conquistou reconhecimento ao longo das décadas como uma obra visionária e profundamente humana. Longe de atacar a religião institucional, Bernstein transforma a liturgia em um espaço de diálogo — e, por vezes, de confronto — com as injustiças e opressões do mundo contemporâneo. Seus temas de dúvida, fé, liberdade e responsabilidade coletiva permanecem intensamente atuais. As apresentações em São Paulo reúnem grandes forças artísticas, evidenciando a escala épica da obra. Além da Orquestra Sinfônica Municipal e dos dois coros principais, a produção conta ainda com outros conjuntos vocais, reforçando a ideia de um ritual coletivo que está no cerne de Missa. Sob a direção de Minczuk, os contrastes emocionais da partitura — da oração solene ao protesto explosivo — ganham pleno peso sinfônico.
Um dos destaques da montagem é o encontro de dois grandes nomes brasileiros dos palcos. Beto Sargentelli, um dos artistas mais premiados e celebrados de sua geração no teatro musical brasileiro, faz sua estreia no palco do Theatro Municipal ao lado de Paulo Szot. Para Sargentelli, o projeto também marca um reencontro com o universo de Bernstein: recentemente, o ator brilhou como protagonista em West Side Story, o musical mais conhecido do compositor. A participação de Sargentelli em Missa coroa um ano especialmente significativo em sua trajetória. Além da estreia na principal casa lírica do país, ele segue à frente do sucesso O Rei do Rock, espetáculo original no qual interpreta Elvis Presley desde 2024. A produção tornou-se um fenômeno artístico e popular, acumulando mais de 30 prêmios, indicações e honrarias, e atraindo mais de 90 mil espectadores em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Reconhecido pela intensidade dramática e força vocal, Sargentelli amplia agora seu repertório ao mergulhar nesta obra híbrida de Bernstein, situada entre o concerto, o teatro e o rito. Dividir o palco com Paulo Szot — um dos intérpretes brasileiros de maior prestígio internacional — eleva ainda mais o encontro. A interpretação de Szot como Celebrante conduz o público pela jornada espiritual da obra, do exercício da fé à crise e, por fim, à renovação. A parceria entre os dois artistas cria uma ponte entre o teatro musical e a tradição operística, aproximando diferentes públicos da cena cultural paulistana. Para além de sua relevância artística, o fim de 2025 também marca um momento especial na vida pessoal de Sargentelli. No dia 1º de dezembro, o ator celebrou o nascimento de seu primeiro filho, Bento, fruto de seu relacionamento com a atriz e cantora Eline Porto. A coincidência entre realização pessoal e consagração profissional confere ainda mais significado à sua aguardada estreia no Theatro Municipal.
Grandiosa em escala e íntima em suas questões, Missa permanece como uma das declarações mais corajosas de Leonard Bernstein. Seu retorno ao palco paulistano oferece ao público a oportunidade de vivenciar uma obra que recusa respostas fáceis e abraça a contradição como caminho para a compreensão. Em apenas duas apresentações, a produção do Theatro Municipal promete um encontro memorável com uma criação que segue ressoando — musical, espiritual e politicamente — mais de cinco décadas após sua estreia.
SERVIÇO:
MISSA, de Leonard Bernstein.
Libreto da liturgia da Missa Romana, com textos adicionais de Stephen Schwartz e do compositor.
Por acordo com a Boosey & Hawkes, Inc., agente exclusivo da Leonard Bernstein Music Publishing Company LLC, editora e detentora dos direitos autorais.
ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL
CORAL PAULISTANO
CORO LÍRICO MUNICIPAL
CORO INFANTOJUVENIL DA ESCOLA DE MÚSICA DE SÃO PAULO
STREET CHOIR
Roberto Minczuk, direção musical
João Malatian, direção cênica
Mirella Brandi, design de luz
Caio Bichaff, assistente de direção cênica
Nicolas Marchi, assistente de iluminação
Priscila Bomfim, regente do Street Choir*
Hernán Sánchez Arteaga, regente do Coro Lírico Municipal
Maíra Ferreira, regente do Coral Paulistano
Regina Kinjo, regente do Coro Infantojuvenil
SOLISTAS
Paulo Szot, celebrante
STREET CHOIR
Aymée Wentz, Carolina Morel, Débora Neves, Fernanda Nagashima e Ludmilla Thompson, sopranos
Ivy Szot, Hello Junqueira, Laiana Oliveira e Tati Christine, contraltos
Mikael Coutinho, Renato Tenreiro, Thiago Montenegro e Walter Fawcett, tenores
Beto Sargentelli, Guilherme Aquino e Julián Lisnichuk, barítonos
Adamo Oliveira e Yuri Souza, baixos
*Artista gentilmente cedida pelo Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Local de realização: Sala de Espetáculos
Praça Ramos de Azevedo, s/nº – Sé – São Paulo, SP
Telefone - 11 3367 7200
Récitas: Sexta-feira, 19 de dezembro, às 20h, e no sábado, 20 de dezembro, às 17h
Horário de Atendimento: Segunda à sexta das 10h às 19h
Sábado, domingo e feriado das 10h às 17h
Ingresso: Ingressos de R$11,00 a R$70,00 (inteira).
Atendimento Presencial: Bilheteria
Ingressos Internet: https://theatromunicipal.org.br/eventos/concerto-missa-bernstein-2/
Recursos de Acessibilidade: Acesso para cadeirantes
