Fun and Delightful Musical UMA BABÁ QUASE PERFEITA (Mrs. Doubtfire) Opens in São Paulo

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Considered one of the greatest hits of Brazilian musical theater in 2024, the fun and exciting Broadway musical, Mrs. Doubtfire, which sold out its first season with more than 55 thousand people at Teatro Multiplan, in Rio de Janeiro, now arrives at Teatro Liberdade, in São Paulo, starting on March 12, 2025, where it will run until May. Starring Eduardo Sterblitch in the title role, the São Paulo City audience will be able to embark on a story that addresses timeless themes such as the importance of family, the role of parents in their children's lives and the capacity for change and personal growth.

With music and lyrics by Karey and Wayne Kirkpatrick and book by Karey Kirkpatrick and John O'Farrell, the Brazilian production directed by Tadeu Aguiar is produced by Touché Entretenimento, led by Renata Borges - also responsible for titles such as Rodgers & Hammerstein’s Cinderella, Peter Pan, SpongeBob – The Musical, Something Rotten!, Beetlejuice and Dear Evan Hansen, and by Alchemation, promises to win over new audiences of all ages with the same magic and humor of the original film, based on the novel ​​Madame Doubtfire written by Anne Fine in 1987.

After its success in movie theaters in 1993, with a memorable performance by the late Robin Williams (1951-2014), and recognition in major awards such as the Oscar and Golden Globe, the plot was adapted for the stage in 2019 and arrived on Broadway in 2021, earning nominations for the Tony, Drama Desk and Outer Critics Circle awards. The show, which also toured London and the United States, tells the moving and funny story of Daniel Hillard, a father who, after a difficult divorce, disguises himself as the lovable and eccentric British nanny, Mrs. Doubtfire, in order to be closer to his children.

Despite the atmosphere of enchantment and fun that surrounds this dazzling super production, with energetic musical numbers, grandiose sets, special effects and dozens of costumes, there is an expectation that brings up deeper reflections on the true meaning of being present in another person's life, as well as the redefinition of love and relationships, and the use of humor as a way to deal with emotional issues. Although known for more than three decades, the story remains current as it reflects on the challenges of modern families, showing that love and the effort to be present in the lives of children are fundamental, even in difficult circumstances.

"The Shape of Things to Come" (Mostrar Quem é Você) number.

photo by Beatriz Damy.

Uma Babá Quase Perfeita é um musical baseado no filme de mesmo nome (Mrs. Doubtfire, 1993 – no original), que por sua vez é baseado no romance de 1987 Madame Doubtfire, de Anne Fine. Uma adaptação musical de Mrs. Doubtfire começou a ser feita em 2015, com música de Alan Menken, letras de David Zippel e libreto de Harvey Fierstein (que interpretou Frank Hillard no filme). No entanto, três anos depois, Menken disse que o projeto foi colocado em "hiato criativo", citando mudanças na equipe criativa como o problema. No entanto, em 2018, foi revelado que a adaptação ainda estava visando uma estreia na Broadway, mas com uma equipe criativa totalmente diferente. O vencedor do Tony Award, Jerry Zaks, tornou-se o diretor do show, tendo como compositores/letristas Wayne e Karey Kirkpatrick, e Karey e John O'Farrell como libretistas. Mrs. Doubtfire começou as prévias na Broadway em 9 de março de 2020, no Stephen Sondheim Theatre, com uma noite de estreia planejada para o mês seguinte. Devido à pandemia do COVID-19, todas as produções da Broadway foram suspensas em 12 de março de 2020. Mrs. Doubtfire retomou as prévias em 21 de outubro de 2021, com estreia oficial em 5 de dezembro. A produção entrou em hiato de 10 de janeiro de 2022, até 14 de abril. Um mês após a reabertura, os produtores anunciaram que a produção seria encerrada em 29 de maio de 2022, após 43 prévias e 83 apresentações regulares.

Eduardo Sterblitch as Daniel Hillard / Sra. Doubtfire.

photo by Leo Aversa.

Uma diversão escapista de teatro musical é o que nos trazem agora em montagem inédita no Brasil as produtoras Alchemation e Touché Entretenimento, esta capitaneada pela sempre obstinada Renata Borges Pimenta, que já nos encantou com superproduções como Beetlejuice, Querido Evan Hansen, Bob Esponja – O Musical e Peter Pan - O Musical da Broadway. A montagem estreia no Teatro Liberdade, em São Paulo, após grande sucesso no Rio.

Os mesmos autores já citados de Alguma Coisa Podre! (Something Rotten!), também produzida pela Touché, se reuniram para criar este musical. Embora Uma Babá Quase Perfeita nunca alcance as alturas criativas ou memoráveis ​​daquele show originalíssimo, fiquei muito mais encantado e entretido do que esperava. E mesmo as letras e a trilha sonora não sendo tão memoráveis, a equipe criativa acerta a estrutura clássica da comédia de teatro musical — e pontua o libreto e as letras com algumas piadas genuinamente engraçadas. Precisamos de outra adaptação musical baseada em um filme que depende de um homem se disfarçando de mulher para conseguir o que quer (como por exemplo Tootsie que assisti na Broadway, em 2019, e não gostei nem um pouco)? A resposta é não, mas Uma Babá Quase Perfeita honestamente proporciona muita diversão sem fazer mal. Requer imensa suspensão da descrença, mas, novamente, qual musical não? Afinal, não há outra forma de arte em que os personagens espontaneamente comecem a cantar para comunicar seus sentimentos.



Sob a direção habilidosa de Tadeu Aguiar, coreografias inventivas de Sueli Guerra, direção musical adequada de Liliane Secco e com a brilhante performance de Eduardo Sterblitch no papel de Daniel Hillard / Sra. Doubtfire, o espetáculo se destaca pela sua capacidade de entreter e emocionar. Sterblitch, um verdadeiro camaleão da comédia, não apenas honra o legado de Robin Williams (1951-2014), protagonista do filme de 1993, mas também traz sua própria essência ao personagem, fazendo com que o público se conecte com a luta de um pai que deseja ser mais presente na vida de seus filhos. Como conferimos no ano passado com o musical Beetlejuice, Sterblitch se revelou um surpreedente comediante de teatro musical e homem das mil caras e vozes, com grande talento para o improviso.

O enredo é praticamente o mesmo do filme: o ator desempregado Daniel Hillard perde a custódia de seus três filhos após um divórcio conturbado de sua esposa, Miranda. Desesperado para se conectar com seus filhos, ele cria o alter ego de Eugênia Doubtfire, a babá escocesa perfeita. Sem saber da verdadeira identidade da Sra. Doubtfire, Miranda a contrata para cuidar das crianças. À medida que seu alter ego começa a ganhar vida própria, Daniel aprende mais do que esperava sobre paternidade com a babá por ele criada. Assim como no filme, o musical se passa na cidade de São Francisco, Califórnia. No entanto, o período foi atualizado para o século XXI. O musical faz referências à tecnologia e à cultura pop que não existiam em 1993, quando a película foi lançada.

Mrs. Doubtfire and Miranda (Thais Piza) in Let Go (Deixar para Trás) number.

photo by Mare Martin.



Com cenários grandiosos a cargo de Rogério Falcão a produção é um deleite visual, que captura o espírito da história. A trilha sonora, embora não seja repleta de hits memoráveis, apresenta momentos cativantes que refletem a jornada emocional de Daniel. Destaque para a música Eu Quero Estar Lá, que expressa de forma sincera o desejo de um pai de se reconectar com seus filhos, e Me Transformem, que é um espetáculo à parte, repleto de humor e criatividade. Aqui Sterblitch também demonstra o desejo de Daniel de fazer grandes esforços para se reunir com seus filhos — é a grande música de transição em que seu irmão, o estilista Frank (Fabrizio Gorziza), e seu marido Andre (William Sancar) o transformam em Sra. Doubtfire. A música é um momento divertido de metamorfose — especialmente porque é uma vitrine para os trajes vibrantes de Dani Vidal e Ney Madeira e visagismo excelente de Anderson Bueno e Feliciano San Roman, reproduzindo perfeitamente a criação original de Ligh Cranston e Robert Smith, o que é fundamental para este musical. Também é neste número, para pegarmos um só exemplo, que podemos sentir o acertado trabalho de versionista de Victor Mühlethaler. No original, em Me Transformem, na receita para transformar Daniel em Sra. Doubtfire, são citadas Jacqueline Kennedy, Lady Di, Cher, Grace Kelly, Donna Summer, Eleanor Roosevelt, Julia Child e Margaret Thatcher como inspiração de mulheres icônicas e talentosas, em um dos momentos mais visualmente eletrizantes da produção. Aqui, com sagacidade, Mühlethaler mencionou a Rainha Elizabeth II, Palmirinha, Clodovil, Fernanda Montenegro e Dona Hermínia, trazendo as piadas, o humor camp, citações e referências para mais perto da realidade e compreensão brasileiras.

Make Me A Woman (Me Transformem) number.

photo by Mare Martin.

Também fiquei particularmente impressionado com o fato de que Uma Babá Quase Perfeita é uma das poucas peças onde o desejo sincero e sério de um homem em ser um pai melhor e mais envolvido é mostrado. Isso é reforçado no score com a música daquilo que os americanos chamam de "I want ou I wish song" aqui literalmente chamada de Eu Quero Estar Lá. A letra vai direto no ponto, e a interpretação de Sterblitch faz o sentimento parecer honesto.

Além de Sterblitch, o elenco é composto por talentos que se destacam, como Thais Piza, que traz profundidade à sua personagem Miranda, e Gabriella Di Grecco, que encanta como Lydia, a filha mais velha. Thais Piza é adorável como Miranda Hillard. É imensamente fácil entender a frustração de Miranda com Daniel — no começo do show, ele é um crianção incompetente — mas o show não oferece muita dimensão além disso. A única música solo de Miranda é a balada sincera Deixar Para Trás, na qual ela lamenta o fim de seu casamento. Piza dá à música uma profundidade de sentimentos, mas eu gostaria que ela tivesse um número maior e mais forte. Gabriella Di Grecco é uma delícia como a primogênita dos Hillards. Di Grecco tem um ritmo agradável e puro e ela anda na linha entre uma adolescente atrevida e uma criança de coração partido. Também fiquei impressionado com a energia e o carisma de Guilherme Ribeiro e Bibi Valverde como os filhos caçulas Christopher e Natalie Hillard (eles se alternam com Bernardo Destri / Matheus Dantas e Malu Miranda / Yasmin Soares, respectivamente), principalmente no divertido número PQP. Sterblitch está em boa companhia com seus colegas de elenco. Gorziza e Sancar são extremamente divertidos e envolventes de assistir — mesmo que sua trama paralela sobre querer adotar uma criança pareça jogada fora. Sancar faz um trabalho particularmente delicioso da propensão de Gorziza de começar a falar MUITO ALTO quando está nervoso. Também a destacar Diego Becker que como Mr. Jolly criou um apresentador de programa infantil fracassado, excêntrico, mal-humorado e desiquilibrado nos proporcionando cenas divertidas e de humor sutil e apurado. Completam o elenco Rafael Aragão (como Stuart Dunmire), Simone Centurione (como a Sra. Wanda Sellner) e Giovanna Sassi (como Janet Lundy), além de Rhuan Santos, Dino Fernandes, Julie Duarte, Fabi Figueiredo, Duda Carvalho, Natasha Villar, Pietro Borba, Bruna Lemberg, Fábio Brazile, Madson de Paula e Mari Marques. As interações entre os personagens são repletas de humor e emoção, criando uma dinâmica que mantém o público envolvido do início ao fim.

The sons: Guilherme Ribeiro (as Christopher), Gabriella Di Grecco (as Lydia)

and Bibi Valverde (as Natalie) in What the Hell (PQP) number.

photo by Mare Martin.

Uma Babá Quase Perfeita tem alguns outros momentos espetaculares para Sterblitch. Vapt-Vupt, em que Daniel tenta em vão fazer um jantar perfeito com base em vídeos do TikTok, é uma divertida sátira da era dos influenciadores (mesmo que seja contrariada mais tarde na abertura do segundo ato, em Mostrar Quem É Você, um número propositadamente camp que apresenta a nova linha de roupas fitness da ex-esposa de Daniel, que parece justamente defender a cultura dos influenciadores). Talvez o momento em cena mais incrível para Sterblitch seja Máquina de Loop. Para sustentar seus filhos, Daniel deve aceitar um segundo emprego (sério) como zelador em uma estação de televisão que exibe o MR. JOLLY SHOW, um programa infantil desatualizado. Em um momento furtivo, sozinho, Daniel sobe ao palco do Mr. Jolly e imagina uma versão mais envolvente e moderna do formato educacional do programa — acompanhando-se com uma máquina de looping ao vivo. É um momento de tour de force para Sterblitch, que parece genuinamente se deliciar com as brincadeiras rápidas da música.



Se você está em busca de uma experiência teatral que combine risadas, emoção e uma pitada de nostalgia, Uma Babá Quase Perfeita é o musical que você não pode perder, sendo ideal para fãs de musicais da Broadway, com um enredo fácil de seguir nos oferecendo fartas e reais gargalhadas! Em cartaz no Teatro Liberdade, em São Paulo, esta montagem traz uma nova vida ao clássico filme de 1993, com uma abordagem moderna que ressoa com o público do século XXI. Uma Babá Quase Perfeita não é apenas uma comédia leve; é uma reflexão sobre o amor, a paternidade e a importância de estar presente na vida dos que amamos. A montagem consegue equilibrar momentos de riso com mensagens profundas, tornando-a uma experiência completa e gratificante. O show é, sem dúvida, uma produção que excede expectativas e promete deixar uma marca positiva no coração de todos que assistem... Então diga “Ooooooolá Pimpolhos!” e confira a performance cômica desta estrela que é Eduardo Sterblitch que já vale cada centavo do ingresso!

Mrs. Doubtfire's (Uma Babá Quase Perfeita) cast and creatives.

photo by Mare Martin.

Touché Entretenimento e Alchemation apresentam:

UMA BABÁ QUASE PERFEITA

photo by Léo Aversa.

ELENCO:

Eduardo Sterblitch (Daniel Hillard / Sra. Doubtfire)

Thais Piza (Miranda Hillard)

Gabriella Di Grecco (Lydia Hillard),

Guilherme Ribeiro (Christopher Hillard)

Bibi Valverde (Natalie Hillard)

Bernardo Destri e Matheus Dantas (Christopher Hillard)

Yasmin Soares e Malu Miranda (Natalie Hillard)

Fabrizio Gorziza (Frank Hillard)

Rafael Aragão (Stuart Dunmire)

Willian Sancar (André Mayem

Diego Becker (Mr. Jolly)

Simone Centurione (Sra. Wanda Sellner)

Giovanna Sassi (Janet Lundy)

Rhuan Santos (Ensemble)

Dino Fernandes (Ensemble)

Julie Duarte (Ensemble)

Fabi Figueiredo (Ensemble)

Duda Carvalho (Ensemble)

Natasha Villar (Ensemble)

Pietro Borba (Ensemble)

Bruna Lemberg (Ensemble)

Fábio Brazile (Ensemble)

Madson de Paula (Ensemble)

Mari Marques (Ensemble)

CRIATIVOS:

Renata Borges Pimenta (Produção), Tadeu Aguiar (direção), Marcelo Vasquez (direção residente), Liliane Secco (direção musical), Sueli Guerra (coreografia), Rogério Falcão (cenografia), Ney Madeira e Dani Vidal (figurinos), Gabriel D’Angelo (design de som), Paulo César Medeiros (design de luz), Anderson Bueno e Feliciano San Roman (visagismo), Leigh Cranston (técnica da prótese cênica), Rob Smith (maquiagem de prótese cênica) e Victor Mühlethaler (versão brasileira).

SERVIÇO:

Local: Teatro Liberdade

Rua São Joaquim 129 – Bairro: Liberdade/SP (70m do metrô São Joaquim)

Temporada: 12 de março a 11 de maio

Sessões: De quarta a domingo (Não haverá sessão dia 15/03/25)

Horários:

Quartas, Quintas e Sextas: 20h

Sábados: 16h e 20h30

Domingos: 16h e 20h30

Preços:

Plateia Premium: R$ 380,00 (inteira) / R$ 190,00 (meia)

Plateia: R$300,00 (inteira) /R$150,00 (meia)

Balcão A Visão Prejudicada: R$ 170,00 (inteira) / R$85,00 (meia)

Balcão A: R$240,00 (inteira)/ R$120,00 (meia)

Balcão B: R$190,00 (inteira) / R$95,00 (meia)

Vendas: Site Sympla (com taxa de conveniência) ou Bilheteria local oficial

https://bileto.sympla.com.br/event/96805

Duração: 2h30min (com intervalo de 15min)

Classificação etária: Livre

*O elenco da sessão pode sofrer alterações sem prévio aviso.

Vantagens para clientes do BB Seguros e Colaboradores:

*BB Seguros: Clientes BB Seguros e Colaboradores possuem condição especial com desconto de 50% na compra do ingresso, mediante a utilização do cupom enviado pela empresa. A ação é limitada a 4 ingressos por CPF.

* Ingresso Popular: R$39,60 (inteira)/ R$19,80 (meia) *Ingressos Populares mediante à disponibilidade

*Glesp: Clientes Glesp tem 25% de desconto nos ingressos inteiros mediante a aplicação do cupom, limitado a 4 ingressos por cupom. Válido para todos os setores.

DESCONTOS:

50% DE DESCONTO | MEIA-ENTRADA - De acordo com a Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933 de 2013 têm direito a compra de até 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento os seguintes beneficiários:

ATENÇÃO - Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da 1/2 entrada no ato da compra e no acesso ao evento. Para vendas pela Internet e Telefone é necessária a comprovação do direito ao benefício da 1/2 entrada no acesso ao evento. Caso o benefício não seja comprovado, o portador deverá complementar o valor do ingresso adquirido para o valor do ingresso integral, caso contrário o acesso ao evento não será permitido.

CRIANÇAS: Crianças de 02 a 12 anos pagam Meia-Entrada.

ESTUDANTES - Lei Federal 12.933/13, Decreto Federal 8.537/15 e Medida Cautelar Provisória concedida pelo STF em 29/12/2015 – Carteira de Identificação Estudantil (CIE), emitida pela ANPG, UNE, Ubes, entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, conforme modelo único nacionalmente padronizado. Os elementos indispensáveis da CIE são: I ­ nome completo e data de nascimento do estudante; II ­ foto recente do estudante; III ­ nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado; IV ­ grau de escolaridade; e V ­ data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição.

IDOSOS (PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS) - Lei Federal 10.741/03 e Decreto Federal 8.537/15 – Documento de identidade oficial com foto.

JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, COM IDADES DE 15 A 29 ANOS - Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 ­- Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTE QUANDO NECESSÁRIO - Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 -­ Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social ­ INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE CARGOS DO QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS - Lei Estadual n° 15.298/14 ­- Carteira funcional emitida pela Secretaria de Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO - Lei Estadual n° 14.729/12 ­- Carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

INGRESSOS:

Internet (com taxa de conveniência): https://bileto.sympla.com.br/event/96805

Bilheteria física (sem taxa de conveniência): Atendimento presencial de terça à sábado das 13h00 à 19h00. Domingos e feriados apenas em dias de espetáculos até o início da apresentação.

Comments