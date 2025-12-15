From Elizabethan Tragedy to Urban Beats: HIP HOP HAMLET Opens Teatro YouTube

by Claudio Erlichman. The production runs from December 18th through February 1st at Teatro YouTube.
São Paulo, Brazil — A new stage is coming to life on Avenida Paulista, in São Paulo City. On December 18, the newly inaugurated YouTube Theater — located inside Galeria Magalu at the Conjunto Nacional — will open its doors with the premiere of Hip Hop Hamlet, a bold musical adaptation that blends Shakespeare’s timeless tragedy with the pulse of contemporary hip-hop culture.
The space, formerly Teatro Eva Herz, has undergone a full modernization and now anchors YouTube’s newest initiative: a venue designed to unite live performance with digital content creation. Under the management of Aventura, led by producers Aniela Jordan and Luiz Calainho, the YouTube Theater marks a groundbreaking partnership between YouTube, Magalu, and the company responsible for several major cultural venues across Brazil.
Hip Hop Hamlet brings Shakespeare’s four-century-old classic into the present through an immersive production that mixes lights, video scenography and a musical score shaped by Brazilian and international icons. The soundtrack spans Aretha Franklin, Racionais MC’s, Kanye West, Jorge Ben Jor, Toni Tornado and Tim Maia, weaving their styles into a dramaturgy developed collectively by director Guilherme Leme Garcia, Claudia Shapira and the Núcleo Bartolomeu de Depoimentos — the São Paulo–based group that pioneered “Hip-Hop Theater” and celebrated 25 years of its interdisciplinary research in 2024.
Produced by Aventura, the show reimagines Hamlet with the energy, language and rhythms of today’s urban culture, creating a contemporary lens through which the prince’s internal conflicts and political turmoil resonate with new urgency. As the inaugural production of the YouTube Theater, Hip Hop Hamlet sets the tone for a venue that aims to bridge stage, music, and digital storytelling in the heart of São Paulo.
With the launch of this new space and its groundbreaking debut musical, the city gains not only a theater, but a cultural hub ready to experiment, connect and amplify artistic voices for both live audiences and online viewers.
Teatro YouTube inaugura suas atividades com o musical Hip Hop Hamlet
Instalado na Galeria Magalu, no Conjunto Nacional, o novo espaço em pleno coração da Avenida Paulista reúne teatro, música e produção de conteúdo digital em uma proposta inovadora.
Um novo palco ganha vida na Avenida Paulista. No dia 18 de dezembro, o recém-inaugurado Teatro YouTube — localizado dentro da Galeria Magalu, no Conjunto Nacional — abrirá suas portas com a estreia de Hip Hop Hamlet, uma ousada adaptação musical que mistura a tragédia atemporal de Shakespeare com a pulsação da cultura hip-hop contemporânea. O espaço, que antes abrigava o Teatro Eva Herz, passou por uma modernização completa e agora se torna o centro de uma nova iniciativa do YouTube: um local projetado para unir apresentações ao vivo com a criação de conteúdo digital. Sob gestão da Aventura, dos empresários Aniela Jordan e Luiz Calainho, o Teatro YouTube marca uma parceria inédita entre YouTube, Magalu e a produtora responsável por importantes casas culturais no Brasil.
Hip Hop Hamlet transporta o clássico escrito há mais de quatro séculos para o presente por meio de uma produção imersiva que combina luzes, videocenografia e uma trilha sonora formada por ícones nacionais e internacionais. O repertório reúne Aretha Franklin, Racionais MC’s, Kanye West, Jorge Ben Jor, Toni Tornado e Tim Maia, integrados a uma dramaturgia desenvolvida coletivamente pelo diretor Guilherme Leme Garcia e pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos — grupo paulistano que pioneiramente criou o “Teatro Hip-Hop” e celebrou 25 anos de pesquisa interdisciplinar em 2024.
Produzido pela Aventura, o espetáculo reinventa Hamlet com a energia, a linguagem e os ritmos da cultura urbana, oferecendo um novo olhar para os conflitos internos do príncipe e as tensões políticas da narrativa — agora com ressonância contemporânea. Como a produção inaugural do Teatro YouTube, Hip Hop Hamlet estabelece o tom de um espaço que nasce para conectar palco, música e criação digital no coração de São Paulo.
Com a abertura deste novo teatro e seu musical de estreia, a cidade ganha não apenas uma nova casa de espetáculos, mas um hub cultural preparado para experimentar, conectar e amplificar vozes artísticas — para o público ao vivo e para espectadores online.
HIP HOP HAMLET
Direção Artística: Guilherme Leme Garcia e Núcleo Bartolomeu de Depoimentos
Dramaturgia: Claudia Schapira
Colaboração Dramatúrgica: Lucas Moura
Direção Musical: Eugênio Lima e Daniel Oliva
Elenco:
Dom Capelari (Hamlet), Ayomi Domenica (Ofélia), Jairo Pereira (Rei), Lilian Valeska (Rainha), Dani Nega (MC e Yorick), Luaa Gabanini e Roberta Estrela D’Alva (Coveiros), DJ Eugenio Lima (DJ), Daniel Oliva (Guitarra e Violão) e Paloma Kyssila Pjump (BGirl)
Métricas, Spoken word e Arranjos vocais: Roberta Estrela D'Alva e Dani Nega
Direção de Movimento e Coreografia: Luaa Gabanini e Flip Couto
Direção de Arte e Cenografia: Bjari
Assistente de Direção: Sofia Papo
Figurino: Claudia Schapira
Visagismo: Maxime Webber
Desenho de luz: Wagner Pinto
Desenho de Som: Bruno Pinho
Idealização: Monique Gardenberg
Direção de Produção: Bianca Caruso
Direção Artística Aventura e Produção Geral: Aniela Jordan
Direção de Negócios e Marketing: Luiz Calainho
SERVIÇO
Data: A partir de 18/12/2025
Abertura dos portões: 01h00 antes do horário do evento
Local: Teatro Youtube
Endereço: Av. Paulista, 2073 - Cerqueira César, São Paulo - SP, 01311-940
Classificação etária: 12 anos. Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 0 a 17 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis.
MEIA-ENTRADA E INGRESSOS PROMOCIONAIS
Confira em https://www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.
