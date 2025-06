New Musical Celebrates a Century of Brazilian Media Legend: CHATÔ E OS DIÁRIOS ASSOCIADOS – 100 ANOS DE PAIXÃO Opens in São Paulo

Enter Your Email to Unlock This Article



São Paulo, Brazil – On June 27th, the vibrant stage of Teatro Liberdade in São Paulo will come alive with the opening of the exciting new musical, Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de Paixão (Chatô and the Diários Associados – 100 Years of Passion). This original production takes audiences on a captivating journey through the life of one of Brazil’s most influential media pioneers, Assis Chateaubriand (1892-1968), and the remarkable history of the Diários Associados, a media empire that transformed Brazilian communication.

Assis Chateaubriand, affectionately known as Chatô, was a multifaceted personality—lawyer, journalist, politician, diplomat, and arts patron. Born in 1892, he founded the Diários Associados in the 1920s, which grew into one of Latin America’s largest media conglomerates, including newspapers, radio stations, television channels, magazines, and a news agency. His innovative spirit helped shape the Brazilian media landscape, with milestones like the creation of the first television station in Brazil, TV Tupi, and the founding of MASP (São Paulo Museum of Art).

Throughout the 1940s and 1950s, Chatô’s influence extended beyond journalism. He served as Brazil’s ambassador to the United Kingdom and was a member of the Brazilian Academy of Letters. His legacy is a testament to his vision and impact on Brazilian culture and communication.

Directed by Tadeu Aguiar, the new musical, produced by Voglia Produções Artísticas celebrates the centenary of the Diários Associados. After successful runs in Rio de Janeiro, Belo Horizonte, and Brasília, it arrives in São Paulo with a star-studded cast and a compelling story.

The plot weaves between past and present, following Fabiano, a journalist who, after losing his job, encounters a statue of Chatô in Recife. This encounter transports him back in time, revisiting iconic moments like the launch of O Cruzeiro magazine and the inauguration of TV Tupi. Meanwhile, Fabiano’s relationship with Juliana, a fellow journalist, unfolds, exploring personal and professional conflicts that mirror the challenges faced by journalists today. The musical combines history, romance, and music to highlight the enduring cultural legacy of Chatô.

In São Paulo, the cast features Stepan Nercessian as Chatô, Claudio Lins as Fabiano, Sylvia Massari as Dona Janete, and Aline Serra as Juliana. Special guest Patricia França, who played Juliana in previous seasons, will make a weekend appearance during the opening shows on June 27-29. The production also brings to life legendary Brazilian personalities like Carmen Miranda, Mário Lago, Hebe Camargo, and Lolita Rodrigues through talented performers.

The musical’s creative team includes renowned names like Fernando Morais and Eduardo Bakr, who adapted the script from Morais’s biography Chatô – The King of Brazil with a soundtrack featuring hits by Caetano Veloso, Gal Costa, and Ivan Lins, under musical direction by Thalyson Rodrigues.

Choreography is by Carlinhos de Jesus—his first work in musical theater—while the technical team includes Paulo Cesar Medeiros (lighting), Gabriel D’Angelo (sound), Natália Lana (scenography), and designers Dani Vidal and Ney Madeira (costumes). The production is managed by Valéria Macedo and Naura Schneider.

This musical is more than entertainment; it’s a tribute to a visionary who changed the face of Brazilian media and culture.

From left to right: Claudio Lins (as Fabiano), Aline Serra (as Juliana),

Stepan Nercessian (as Chatô) and Sylvia Massari (as Dona Janete).

photo by Andre Wanderley.

A trajetória profissional de Assis Chateaubriand e o impacto dos Diários Associados na história da imprensa brasileira ganham vida nos palcos em um espetáculo inédito e original.

No dia 27 de junho, o vibrante palco do Teatro Liberdade, em São Paulo, ganhará vida com a estreia do novo e emocionante musical Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de Paixão. Esta produção inédita leva o público a uma jornada cativante pela vida de um dos pioneiros da mídia mais influentes do Brasil, Assis Chateaubriand (1892-1968), e pela notável história dos Diários Associados, um império midiático que transformou a comunicação brasileira.

Assis Chateaubriand, aka Chatô, himself (1892-1968), a legendary figure in Brazilian history.

photo by divulgação.

Assis Chateaubriand, carinhosamente conhecido como Chatô, foi uma personalidade multifacetada — advogado, jornalista, político, diplomata e mecenas das artes. Nascido em 1892, fundou os Diários Associados na década de 1920, que se tornou um dos maiores conglomerados de mídia da América Latina, incluindo jornais, rádios, canais de televisão, revistas e uma agência de notícias. Seu espírito inovador ajudou a moldar o cenário midiático brasileiro, com marcos como a criação da primeira emissora de televisão do Brasil, a TV Tupi, e a fundação do MASP (Museu de Arte de São Paulo).

Ao longo das décadas de 1940 e 1950, a influência de Chatô se estendeu para além do jornalismo. Ele serviu como embaixador do Brasil no Reino Unido e foi membro da Academia Brasileira de Letras. Seu legado é um testemunho de sua visão e impacto na cultura e na comunicação brasileiras.

Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de Paixão:​​

a journey through a media empire.

photo by Carlos Costa.

Com direção de Tadeu Aguiar e coreografia de Carlinhos de Jesus, o novo musical, produzido pela Voglia Produções Artísticas, celebra o centenário dos Diários Associados. Após temporadas de sucesso no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, chega a São Paulo com um elenco repleto de estrelas e uma história envolvente. A trama se entrelaça entre o passado e o presente, acompanhando Fabiano, um jornalista que, após perder o emprego, encontra uma estátua de Chatô em Recife. Este encontro o transporta de volta no tempo, revisitando momentos icônicos como o lançamento da revista O Cruzeiro e a inauguração da TV Tupi. Enquanto isso, o relacionamento de Fabiano com Juliana, uma colega jornalista, se desenrola, explorando conflitos pessoais e profissionais que refletem os desafios enfrentados pelos jornalistas hoje. O musical combina história, romance e música para destacar o legado cultural duradouro de Chatô.

photo by Carlos Costa.

Em São Paulo, o elenco conta com Stepan Nercessian como Chatô, Claudio Lins como Fabiano, Sylvia Massari como Dona Janete e Aline Serra como Juliana. A convidada especial Patricia França, que interpretou Juliana em temporadas anteriores, fará uma participação especial durante os shows de abertura, de 27 a 29 de junho. A produção também dá vida a lendárias personalidades brasileiras como Carmen Miranda, Mário Lago, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues por meio de talentosos intérpretes como Anna Priscilla, Caio Giovani, Carol Futuro, Cristiana Pompeo, Dino Fernandes, Fernanda Misailidis, Flávio Moraes, Giselle Prattes, José Mauro Brant, Marcelo Alvim, Tati Christine, Thiago Marinho, Thuca Soares e Valentina Schmidt.

A equipe criativa do musical inclui nomes renomados como Fernando Morais e Eduardo Bakr, que adaptaram o roteiro da biografia de Morais, Chatô – O Rei do Brasil, com trilha sonora que inclui sucessos de Caetano Veloso, Gal Costa e Ivan Lins, sob direção musical de Thalyson Rodrigues.

A coreografia é de Carlinhos de Jesus — seu primeiro trabalho no teatro musical —, enquanto a equipe técnica conta com Paulo Cesar Medeiros (iluminação), Gabriel D’Angelo (som), Natália Lana (cenografia) e os designers Dani Vidal e Ney Madeira (figurinos). A produção é comandada por Valéria Macedo e Naura Schneider.

Este musical é mais do que entretenimento; é uma homenagem a um visionário que mudou a face da mídia e da cultura brasileiras.

In a story that transcends time the musical celebrates a century of impact

on Brazilian culture and communication.

photo by Carlos Costa.



Ficha Técnica:

Texto – Fernando Morais e Eduardo Bakr

Direção – Tadeu Aguiar

Assistente Direção – Carol Vilanova e Michelle Barreto

Supervisão Musical – Guto Graça Mello

Direção Musical – Thalyson Rodrigues

Arranjos Vocais e Instrumentais – Thalyson Rodrigues e Diógenes de Souza

Assistente de Direção Musical - Helô Tenório

Assistente de Direção Musical e Preparadora Vocal – Anna Priscilla Lacerda

Direção de Coreografia e Movimento – Carlinhos de Jesus

Assistentes Coreografia – Carol Vilanova e Michelle Barreto

Iluminação – Paulo Cesar Medeiros

Design de Som – Gabriel D'Angelo

Cenografia – Natália Lana

Direção de Cenografia - Mari Scott

Assistentes Cenário e Adereços – Alessandra Rodrigues e Mari Scott

Figurino – Dani Vidal e Ney Madeira

Assistentes Figurino – Bruna Nattrodt e Manu Lacerda

Visagismo – Fernando Ocazione

Cenotécnico – André Sales

Produção Executiva – Andrea Macedo e Keila Chimite

Direção de Produção – Valéria Macedo

Produção – Naura Schneider

Fotos de estúdio - André Wanderley

Fotos de cena - Carlos Costa

Vídeos – Dudu Chamon

Marketing – Inova Brand

Assessoria de Imprensa – GPress Comunicação

Artes Gráficas e Redes Sociais – Alexandre Furtado

Realização – Voglia Produções

Colaboração do Presidente do condomínio acionário dos Diários Associados, Josemar Gimenez

Elenco: Aline Serra (a partir de 4 de julho), Anna Priscilla, Caio Giovani, Carol Futuro, Claudio Lins, Cristiana Pompeo, Dino Fernandes, Fernanda Misailidis, Flávio Moraes, Giselle Prattes, José Mauro Brant, Marcelo Alvim, Patrícia França (em participação especial nos dias 27, 28 e 29 de junho), Stepan Nercessian, Sylvia Massari, Tati Christine, Thiago Marinho, Thuca Soares e Valentina Schmidt.

Banda:

Piano e regência: Thalyson Rodrigues e Helô Tenório

Músicos gravados:

Violão, cavaquinho e guitarra baiana: João Callado e Luis Barcelos

Clarinete, sax e flauta: Marco Moreira (Chiquinho)

Trompete e flugel: Nailson Simões

Trombone: Jonas Hocherman

Baixo elétrico/acústico e trompa: Diógenes de Souza

Bateria e percussão: Tiago Calderano

Equipe Técnica:

Administração – Andréa Macedo

Técnico de Som – Beatriz Martins

Microfonista – Beatriz Passeti

Operador de Luz – Felipe Miranda

Canhoneiros – Nayra Nunes e Camila Bueno

Chefe de Palco – Davi Pimentel Lopes

Contra-regras – Luis Mussum e Carlos Elias

Camareiros – Paty Ripoll e Marcelo Gomes

Peruqueiras – Glaucia e Glauce

–

SERVIÇO SÃO PAULO:

Local: Teatro Liberdade

Rua São Joaquim, 129 - Liberdade | São Paulo

Temporada: 27 de junho a 17 de agosto

Sexta às 20h00, Sábado às 16h00 e 20h30, Domingo às 18h

Valores: Plateia Premium - R$ 125,00 e R$ 250,00 | Plateia - R$ 110,00 e R$ 220 | Balcão A - Visão Parcial - R$ 25,00 e R$ 125,00 | Balcão A - R$ 25,00 e R$ 180,00 | Balcão B - R$ 25,00 e R$ 150,00



Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/104042

Duração: 2h20 - 15 minutos de intervalo

Classificação Indicativa: 10 anos

*Petrobras 50%: Desconto válido mediante a apresentação do crachá funcional de colaborador, limitado a 2 ingressos por CPF. Válido para todos os setores. Válido para toda temporada.

*CEMIG 50%: Desconto válido mediante a apresentação do crachá funcional de colaborador, limitado a 2 ingressos por CPF. Válido para todos os setores. Válido para toda temporada.

*Clientes Glesp tem 25% de desconto nos ingressos inteiros mediante a aplicação do cupom, limitado a 4 ingressos por cupom. Válido para todos os setores.

*Ingresso Popular: Sujeito à disponibilidade

DESCONTOS

50% DE DESCONTO | MEIA-ENTRADA - De acordo com a Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933 de 2013 têm direito a compra de até 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento os seguintes beneficiários:

ATENÇÃO - Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da 1/2 entrada no ato da compra e no acesso ao evento. Para vendas pela Internet e Telefone é necessária a comprovação do direito ao benefício da 1/2 entrada no acesso ao evento. Caso o benefício não seja comprovado, o portador deverá complementar o valor do ingresso adquirido para o valor do ingresso integral, caso contrário o acesso ao evento não será permitido.

ESTUDANTES - Lei Federal 12.933/13, Decreto Federal 8.537/15 e Medida Cautelar Provisória concedida pelo STF em 29/12/2015 – Carteira de Identificação Estudantil (CIE), emitida pela ANPG, UNE, Ubes, entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, conforme modelo único nacionalmente padronizado. Os elementos indispensáveis da CIE são: I ­ nome completo e data de nascimento do estudante; II ­ foto recente do estudante; III ­ nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado; IV ­ grau de escolaridade; e V ­ data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição.

IDOSOS (PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS) - Lei Federal 10.741/03 e Decreto Federal 8.537/15 – Documento de identidade oficial com foto.

JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, COM IDADES DE 15 A 29 ANOS - Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 ­- Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTE QUANDO NECESSÁRIO - Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 -­ Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social ­ INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento da apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE CARGOS DO QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS - Lei Estadual n° 15.298/14 ­- Carteira funcional emitida pela Secretaria de Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO - Lei Estadual n° 14.729/12 ­- Carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

Comments

