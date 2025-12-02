MORTE E VIDA SEVERINA Returns to the Stage: A Landmark Brazilian Musical Opens at Sesc Pinheiros

🎭 NEW! Brazil Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Brazil & beyond. ✨ Sign Up

São Paulo, Brazil — One of Brazil’s most powerful and enduring works is returning to the stage. Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto’s landmark 1955 poem about a migrant’s harsh journey through the Northeast, will open a new season at Teatro Paulo Autran – Sesc Pinheiros on December 5, 2025, presented by Companhia Ensaio Aberto. Performances run until December 21, and resume January 8–18, 2026, with shows Thursday to Saturday at 8 p.m., Sundays at 6 p.m., plus an additional 4 p.m. matinee on January 17.

A cornerstone of modern Brazilian literature, Morte e Vida Severina follows Severino—one of the countless “retirantes” fleeing drought, poverty and violence—as he travels toward Recife in search of dignity and survival. The text, a dramatic poem framed by stark imagery and rhythmic precision, has inspired numerous stage, film and television adaptations. Its most celebrated musical version emerged in 1965, when a young Chico Buarque was invited by director Roberto Freire to compose songs for a university production at TUCA–PUC São Paulo. The staging became a sensation, winning acclaim abroad at the Fourth Festival Mondial du Théâtre Universitaire in Nancy, France, and garnering praise in Le Figaro and Le Monde. The soundtrack was later released on LP by Philips in 1966, securing its place in Brazilian cultural memory.

The new Sesc Pinheiros production, directed by Luiz Fernando Lobo with musical direction by Itamar Assiere, builds on the acclaimed staging first presented 20 years ago by Companhia Ensaio Aberto. For Lobo, revisiting the piece today is an urgent act: “When we mounted this show for the first time, Brazil had just left the Hunger Map. Since then, not only has poverty returned, but the dark stains of hunger have spread into major cities — Rio, São Paulo, New York, Paris, Berlin,” he notes. “The figure of Severino now reflects a global reality.” This current version premiered at Castelo de São Jorge in Lisbon and features a large ensemble: 25 actors and 4 musicians, with Gilberto Miranda once again portraying Severino, as he did in Portugal. The creative team includes set designer J.C. Serroni, lighting designer Cesar de Ramires, and costume designers Beth Filipecki and Renaldo Machado. The production has already earned critical recognition, receiving three Shell Award nominations in 2022—winning for Music—and six APTR Award nominations, winning for Lighting.

With its combination of poetry, music by Chico Buarque, and a story that remains painfully relevant, Morte e Vida Severina, through Severino’s journey, brings to the stage “the Severinos who are sons of so many Marias”—a reminder that this deeply Brazilian story echoes far beyond the sertão, speaking to migration, inequality and resilience across the world.

The many Severinos return: a poetic epic resonates anew.

photo by Thiago Gouveia.

Uma das obras mais potentes e duradouras da cultura brasileira está de volta aos palcos. Morte e Vida Severina, o poema seminal de 1955 em que João Cabral de Melo Neto narra a dura jornada de um retirante pelo Nordeste, estreia nova temporada no Teatro Paulo Autran – Sesc Pinheiros no dia 5 de dezembro de 2025, apresentada pela Companhia Ensaio Aberto. As apresentações seguem até 21 de dezembro e retornam de 8 a 18 de janeiro de 2026, com sessões de quinta a sábado às 20h, domingos às 18h, além de uma sessão extra às 16h no dia 17 de janeiro.

Marco da literatura brasileira moderna, Morte e Vida Severina acompanha Severino — um entre tantos retirantes que fogem da seca, da pobreza e da violência — em direção ao Recife, em busca de dignidade e sobrevivência. O texto, um poema dramático marcado por imagens contundentes e ritmo preciso, inspirou diversas montagens para teatro, cinema e televisão. Sua versão musical mais célebre surgiu em 1965, quando um jovem Chico Buarque foi convidado pelo diretor Roberto Freire para compor as canções de uma produção universitária no TUCA–PUC São Paulo. O espetáculo tornou-se um fenômeno, conquistando reconhecimento internacional no Quarto Festival Mondial du Théâtre Universitaire, em Nancy, na França, e recebendo elogios em Le Figaro e Le Monde. A trilha foi lançada em LP pela Philips em 1966, consolidando seu lugar na memória cultural do país.

Where poetry meets survival:

a Ccassic finds new urgency on stage.

photo by Thiago Gouveia.

A nova montagem do Sesc Pinheiros, dirigida por Luiz Fernando Lobo e com direção musical de Itamar Assiere, parte da encenação aclamada apresentada pela primeira vez há 20 anos pela Companhia Ensaio Aberto. Para Lobo, revisitar a obra hoje é um gesto urgente: “Quando montamos o espetáculo pela primeira vez, o Brasil tinha acabado de sair do Mapa da Fome. Desde então, a pobreza não apenas voltou como as manchas escuras da fome se espalharam pelas grandes cidades — Rio, São Paulo, Nova York, Paris, Berlim”, afirma. “A figura de Severino agora espelha uma realidade global”.

Esta versão estreou no Castelo de São Jorge, em Lisboa, e reúne um grande elenco: 25 atores e 4 músicos, com Gilberto Miranda novamente no papel de Severino, como na temporada portuguesa. Assinam a criação cenográfica J.C. Serroni; a iluminação, Cesar de Ramires; e os figurinos, Beth Filipecki e Renaldo Machado. O espetáculo já recebeu reconhecimento da crítica, com três indicações ao Prêmio Shell em 2022 — vencendo a categoria Música — e seis indicações ao Prêmio APTR, com vitória em Iluminação.

Com a força da poesia de João Cabral, músicas de Chico Buarque e uma história que segue dolorosamente atual, Morte e Vida Severina, através da jornada de Severino, traz ao palco “os Severinos que são filhos de tantas Marias” — lembrando que essa narrativa profundamente brasileira ecoa muito além do sertão, dialogando com temas de migração, desigualdade e resistência em todo o mundo.

Beyond borders and generations, the classic Morte e Vida Severina

by João Cabral de Melo Neto and Chico Buarque walks again.

photo by Thiago Gouveia.

FICHA TÉCNICA

Trabalhadores do Espetáculo

Texto João Cabral de Melo Neto

Músicas Chico Buarque

Direção Geral Luiz Fernando Lobo

Direção Musical e Arranjos Itamar Assiere

Direção de Produção Tuca Moraes

Cenografia J. C. Serroni

Iluminação Cesar de Ramires

Figurino Beth Filipecki e Renaldo Machado

Programação Visual Jorge Falsfein e Marcos Apóstolo

Produção Aninha Barros

Severinos

Gilberto Miranda – Severino

Anderson Primo – Irmão das Almas, Funeral de um lavrador

Ana Clara Assunção – Mulher da Janela

Bibi Dullens

Carla Muzag – Funeral de um lavrador, Cigana 3

Eduardo Cardoso

Grégori Eckert

Iris Ferreira

José Guerra

Kyara Zenga

Leonardo Hinckel

Luciano Veneu – Irmão das Almas

Luiz Fernando Lobo – Mestre Carpina

Mariana Pompeu – Nanã, Anunciação, Cigana 2

Mateus Pitanga

Matheus França

Mika Makino

Pedro Fernando – Irmão das Almas

Rafael Telles

Rossana Russia – Maria

Thaise Oliveira

Tomás Santa Rosa

Tuca Moraes – Cigana 1

Victor Hugo

Victor Seixas

Músicos

Acordeon - Itamar Assiere e Matheus Queiroz

Cello - Saulo Vignoli

Percussão - Mingo Araújo

Violão e Viola - Marcílio Figueiró

Assistente de Direção Octavio Vargas e Paola de Paula

Assistentes de Produção Laura Gonna

Produção de Set Fellipe Rodrigues

Preparação Vocal Ana Calvente

Preparação Corporal Luiza Moraes e Mika Makino

Músicas Adicionais Itamar Assiere, Carlinhos Antunes, Airton Barbosa

Design de sonorização Branco Ferreira

Sonorização Gramophone

Operação de som Branco Ferreira

Operação de luz Pedro Passini

Microfonista Ana Bittencourt

Assessoria de Imprensa Armazém Comunicação | Christina Martins

Coordenação Ciência do Novo Público Clarice Tenório Barretto

Ciência do Novo Público Andreza Dias, Gilberto Miranda, Grégory Eckert, Júlia Freiman, Mateus Pitanga, Maura Santiago e Thaise Oliveira

Fotos e Imagens de Divulgação Thiago Gouveia

Fotos do Programa Thiago Gouveia, Renam Brandão e Leon Diniz

Vídeos Maria Flor Brazil, Claudio Tammela | Banda Filmes

Ilustrações Carybé

Gerente de Projeto Gráfico Priscilla Fernandes

Produção Gráfica Marcello Pignataro

Assistente de cenografia Débora Ferreira

Pintura de arte Biby Martins, Beatriz Leandro, Danubria Martins e Andréia Amorim

Estagiária em cenografia Nick Cavalcanti

Cenotécnicos Wagner de Almeida e José Alves

Maquinista Sidney Viana

Técnicos Valdeir Baiano e Pedro Passini



SERVIÇO

“Morte e Vida Severina”

Companhia Ensaio Aberto

Datas: 5 a 21 de dezembro de 2025 e 8 a 18 de janeiro de 2026

No sábado 17/01 acontecem duas sessões: às 16h e às 20h.

Nos dias 18, 19, 20 e 21/12 e 15, 16, 17 e 18/01 haverá tradução em LIBRAS

Local: Sesc Pinheiros – Teatro Paulo Autran

Ingressos: R$ 21,00 (credencial plena), R$ 35,00 (meia) e R$ 70,00 (inteira) - Venda online pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site https://centralrelacionamento.sescsp.org.br/ (a partir de 25/11) e presencial (a partir de 26/11) em todas as bilheterias da rede Sesc SP.

Duração: 90 minutos

Classificação Etária Indicativa: 12 anos

Sesc Pinheiros

Rua Paes Leme, 195, Pinheiros - São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: Terça a sexta: 10h às 22h. Sábados: 10h às 21h. Domingos e feriados: 10h às 18h30

Estacionamento com manobrista