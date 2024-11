Inspired by Itamar Vieira Junior's bestseller TORTO ARADO – O MUSICAL (Crooked Plow – The Musical) Opens in São Paulo

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Torto Arado (Crooked Plow in English) is a novel by Brazilian author Itamar Vieira Junior. It tells the story of two Afro-Brazilian sisters, Bibiana and Belonísia, who experience a life-altering tragedy in childhood. The sisters live as tenant farmers with their family in Chapada Diamantina in the Brazilian state of Bahia. The novel won numerous literary awards.

After two months of season with sold out shows in Salvador - more than 14 thousand spectators -, theatrical adaptation of the book winner of Jabuti Award (considered the main literary award in Brazil), opens on november 20 at Teatro Raul Cortez at Sesc 14 Bis.

Torto Arado – O Musical brings an epic and lyrical text that reveals, beyond its plot, a story of life and death in the depths of the Bahian backlands, a powerful element of social insubordination, combat and redemption. Delicate and difficult issues such as labor analogous to slavery, racism, resistance, survival, land disputes, as well as the universe of faith, magic, poetry and religiosity are addressed in both the book and the musical. A project that promotes an unprecedented dialogue between the artistic creations of Itamar Vieira Junior and Elisio Lopes Junior, both from Bahia who share with the audience of the show new visions of Brazil and its diversity.

Directed by Elísio Lopes Júnior, the show has 22 professionals on stage, including six musicians and 16 actors, all with extensive experience in their fields. In a running time of two hours and twenty minutes, Torto Arado – O Musical delves into Brazilian popular culture as told by Itamar Vieira Júnior and tells the story of two sisters, Bibiana and Belonísia, scarred by a childhood accident, who live in conditions of work analogous to slavery on a farm in the backlands of Chapada Diamantina, in Bahia. In the theatrical adaptation, a new character also stars in the scene, in relation to the original story, the granny Donana.

The main cast includes three professionals in the music and theater fields: singer and presenter Larissa Luz plays Bibiana, one of the heroines of the plot. Alongside her, actress, singer, composer and playwright Bárbara Sut plays her sister, Belonisia. And together, they will play the granddaughters of Donana, played by Lilian Valeska.

Actresses Lilian Valeska (Granny Donana), Larissa Luz (Bibiana)

and Bárbara Sut (Belonisia) in a scene.

photo by Caio Lírio.

Após dois meses de temporada com sessões esgotadas em salvador - mais de 14 mil espectadores -, adaptação teatral do livro vencedor do Prêmio Jabuti estreia em 20 de novembro no Teatro Raul Cortez do Sesc 14 Bis.

Aclamado pelo público do Nordeste após duas temporadas de estreia com sessões esgotadas em Salvador e um público de mais de 14 mil espectadores, Torto Arado – O Musical, adaptação livre do best-seller de Itamar Vieira Júnior, estreia em 20 de novembro, no Teatro Raul Cortez do Sesc 14 Bis, na cidade de São Paulo.

Torto Arado – O Musical traz um texto épico e lírico que revela, para além de sua trama, uma história de vida e morte nas profundezas do sertão baiano, um poderoso elemento de insubordinação social, de combate e redenção. Questões delicadas e difíceis como trabalho análogo à escravidão, racismo, resistência, sobrevivência, disputa de terra, bem como o universo da fé, magia, poesia e religiosidade são abordadas tanto no livro, quanto no musical. Um projeto que promove um diálogo inédito entre as criações artísticas de Itamar Vieira Junior e Elisio Lopes Junior, ambos baianos que compartilham com o público do espetáculo novas visões do Brasil e de sua diversidade.

Com direção geral de Elísio Lopes Júnior, o espetáculo conta com 22 profissionais em cena, sendo seis músicos e 16 atores, todos com vasta experiência em suas áreas de atuação. Em duas horas e vinte minutos de duração, Torto Arado – O Musical mergulha na cultura popular brasileira contada por Itamar Vieira Júnior e conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente de infância, que vivem em condições de trabalho análogo à escravidão em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina, na Bahia. Na adaptação teatral, uma nova personagem também protagoniza a cena, em relação à história original, a avó Donana.

A dialogue between the atabaques of Afro-Brazilian culture,the viola sertaneja,

and the pífanos of the northeast, promoting a tour on stage.

photo by Caio Lírio.

No elenco principal, três profissionais na área musical e teatral: a cantora e apresentadora Larissa Luz interpreta Bibiana, uma das heroínas da trama. Ao lado dela, a atriz, cantora, compositora e teatróloga Bárbara Sut vive sua irmã, a Belonisia. E, juntas, darão vida às netas de Donana, papel interpretado por Lilian Valeska.

A direção musical com composições inéditas é assinada por Jarbas Bittencourt. Torto Arado – O Musical é um espetáculo de música popular brasileira, onde todos os ritmos e dinâmicas são nordestinas e ligadas ao cancioneiro do sertão nordestino interiorano, com interpretações e sonoridades totalmente brasileiras. A cada nota que soa nas canções autorais compostas para o espetáculo, Bibiana, Belonisia, Donana, Zeca Chapéu Grande, Salu ganham vida e movimento. Um processo criativo permeado pela intensidade dos protagonistas e pela autenticidade do compositor e também diretor Jarbas Bittencourt. “Fazer música para um personagem é aquele momento em que você abre um espaço em você, assim como faz o ator, e se deixa ser outro; deixa que outra voz lhe cante a música que está criando", completa.

Elisio Lopes Junior – que também assina a dramaturgia ao lado de Aldri Anunciação e Fábio Espírito Santo - comenta o que o público pode esperar do espetáculo a partir da temporada de sucesso em Salvador. “Foram dois meses em cartaz na capital baiana e a sensação de ter estreado Torto Arado em Salvador, na Bahia, perto do lugar onde essa história foi concebida e perto das pessoas que entendem esse universo, nos deu uma sensação de pertencimento. A entrada do público foi mais um elemento dentro dessa contação de história e a gente percebeu que Torto Arado tem humor, tem dor, tem poesia, e isso tudo extraído do livro a partir do convívio desses personagens em cena. Os personagens de Torto Arado nos ensinam e agora partimos para novos palcos, novas plateias, mantendo a nossa musicalidade, nosso sotaque e a nossa identidade, esperando que o olhar de quem é de fora também consiga captar a poesia dessa aridez, esse humor e essa dor que a narrativa de Itamar Vieira Júnior nos oferece e que conseguimos transpor para o palco com o desejo de mostrar um pouquinho mais para o Brasil quem é o Brasil”, destaca o diretor.

Torto Arado – O Musical brings an epic and lyrical text that reveals,

beyond its plot, a story of life and death in the depths of the Bahian hinterland.

photo by Caio Lírio.

Responsável pela direção de movimento do espetáculo, o diretor e coreógrafo Zebrinha ressalta a importância do movimento durante o espetáculo, baseado no Jarê – religiosidade do povo que permeia toda a trama. “O que estou tentando fazer com a estética e o vocabulário do movimento no espetáculo é tornar contemporânea essa visão e apresentar o que há de mais bonito e mais plásticos dentro dos rituais do Jarê", comenta o profissional.

A equipe do musical conta ainda com cenografia de Renata Mota, figurino assinado pela designer Bettine Silveira, além da coordenadoria geral de Fernanda Bezerra, responsável também pela produção, coordenação geral e produção do espetáculo.

Com sessões às quintas, sextas, sábados e aos domingos, os ingressos para a temporada de apresentações podem ser adquiridos pelos canais de vendas online do Sesc São Paulo ou presencialmente nas bilheterias das unidades. Uma novidade na temporada de São Paulo é que a peça vai contar com recursos de acessibilidade em algumas sessões: nas sessões de 05 e 06 de dezembro, às 15h, será oferecida tradução em libras; já nas sessões de 07 de dezembro, às 20h, e 08 de dezembro, às 18h, serão oferecidas tradução em libras e audiodescrição.

Saiba mais em: https://www.sescsp.org.br/editorial/a-poesia-na-aridez/

Delicate and difficult issues such as work analogous to slavery, racism, resistance, survival,

land disputes, as well as the universe of faith, magic, poetry and religiosity

are addressed in the musical.

photo by Caio Lírio.

SERVIÇO:

TORTO ARADO – O MUSICAL

Onde: Sesc 14 Bis. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo - SP

Quando: Estreia em 20/11, às 18h.

De 21 de novembro a 15 de dezembro (Quintas, Sextas e Sábados: às 20h. Domingos: às 18h). Nos dias 29/11, 05 e 06/12 haverá duas sessões: às 15h e 20h.

Sessões com Libras: 05 e 06/12 às 15h, 07/12, às 20h e 08/12, às 18h.

Sessões com Audiodescrição: 07/12, às 20h e 08/12, às 18h

Ingressos: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia entrada) e R$ 18,00 (credencial plena)

Classificação: 14 anos

Vendas: Site centralrelacionamento.sescsp.org.br / Aplicativo Credencial Sesc / Presencialmente nas bilheterias das unidades do Sesc São Paulo

FICHA TÉCNICA:

Direção Artística e dramaturgia: Elísio Lopes Jr.

Dramaturgia: Aldri Anunciação e Fábio Espírito Santo

Direção de assistente e preparação de elenco: Ana Paula Bouzas

Direção assistente: Ricardo Gamba, Ridson Reis

Direção de movimento: José Carlos Arandiba (Zebrinha)

Direção assistente de movimento: Arismar Adoté

Coordenação geral e idealização do projeto: Fernanda Bezerra

Coordenação técnica: José Raimundo

Coordenação Artística: Patrícia Oliveira

Coordenação de comunicação: Ariadny Araújo

Elenco: Larissa Luz, Cainã Naira, Anderson Danttas, Ana Barroso, Diogo Lopes Filho, Bárbara Sut, Erica Ribeiro, Guigga, Lilian Valeska, Ivan Vellame, Tarik, Sueli Ramos, Ofalowo, Raynna Jay Bispo

Banda: João Mendes, Nilton Azevedo, Talita Felicia, Joberson Macedo, Alana Gabriela, Géssica Oliveira, Arthur Oliveira

Direção Musical: Jarbas Bittencourt

Assistente Direção Musical: Rosa Denise

Preparação Vocal: Manuela Rodrigues

Torto Arado – O Musical delves into Brazilian popular culture

as told by Itamar Vieira Júnior in his bestseller.

photo by Caio Lírio.

Comments