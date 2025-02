Musical BENJAMIM, O PALHAÇO NEGRO Tells the Story of the First Black Clown in Brazil

Enter Your Email to Unlock This Article



Benjamim Chaves (1870 — 1954), better known as Benjamim de Oliveira, was a Brazilian artist, composer, singer, actor and circus clown. He is best known for being the first black clown in Brazil. In addition, he was the creator and idealizer of the first circus-theater. The surname "Oliveira" came after being inspired by the name of his instructor, Severino de Oliveira.

Benjamin was born in the countryside of Minas Gerais. A freed black man, he and his siblings were freed after they were born, since Leandra, his mother, was considered a pet slave. Malaquias, his father, worked searching for runaway slaves, who left the farm work to have freedom. Despite the challenges he faced along the way, Benjamim has become a versatile artist on stage, in the circus and cinema.

The play has book and direction by Tauã Delmiro and musical direction by Thalyson Rodrigues. The dramaturgy is permeated by original songs created specifically for Benjamim, with soundtrack by the artist James Lau.

Benjamim, O Palhaço Negro is a project conceived by Isaac Belfort and produced by Belfort Produções.

Isaac Belfort as Benjamim.

photo by Paulo Aragon.

O musical Benjamim, O Palhaço Negro faz temporada no Espaço Parlapatões, Consolação (SP), de 4 a 26 de fevereiro. O espetáculo celebra a vida e obra de Benjamim de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil. O musical faz sessões às terças e quartas às 20h30

Benjamim de Oliveira (1870 — 1954) himself.

photo by divulgação.

Nascido no final do século XIX, mesmo com desafios em sua trajetória, Benjamim se concretizou um artista múltiplo dos palcos, picadeiros e cinema. A peça tem texto e direção de Tauã Delmiro e direção musical de Thalyson Rodrigues. A dramaturgia é permeada por canções originais criadas especificamente para Benjamim, contando com trilhas exclusivas feitas pelo artista James Lau. Benjamim, O Palhaço Negro é um projeto idealizado por Isaac Belfort e produzido pela Belfort Produções.

“Estamos fazendo diversas alterações. Depois de dois anos de circuito percebemos algumas novas propostas de cena, desejos de cenas antigas que não entraram na primeira vez. Com certeza agora temos o espetáculo que sempre sonhei, com novos figurinos, uma nova linguagem cenográfica. Então o público que for assistir será presenteado por um Benjamim completamente novo, cheio de novidades. Estou muito feliz de poder revistar o espetáculo e atualizar a obra”, conta o idealizador Isaac Belfort.

A produção traz seis jovens artistas pretos – Caroll Badon, Douglas Motta, Isaac Belfort, Lakis Farias, Sara Chaves e Samuel Conze – que dão vida a inúmeros personagens que permearam a história de Benjamim. A narrativa dialoga com a vivência dos atores e atrizes em cena e, através da identificação, reflete sobre racismo e apagamento de narrativas pretas na arte.

photo by Paulo Aragon.

“Benjamim é, para além de um espetáculo, a história do primeiro palhaço negro do Brasil, que por conta do racismo estrutural do nosso país, é extremamente apagado da história da cultura brasileira. É um espetáculo que podemos falar abertamente, mas com humor, magia e um olhar crítico, sobre as questões raciais e culturais nosso país”, ressalta.

O espetáculo, premiado e assistido por mais de 3 mil espectadores, fez a sua primeira temporada em 2022 passando por todo o estado do Rio de Janeiro, além de algumas apresentações especiais em festivais de São Paulo, levando ao público a riqueza da cultura preta e a história de um artista pioneiro. Em paralelo com a história de Benjamim, o público conhece a trajetória de 5 jovens artistas negros que fazem parte do elenco do espetáculo, trazendo a reflexão sobre a existência de novas potências artísticas pretas no país.

Os ingressos para Benjamim, O Palhaço Negro estão à venda pelo https://bileto.sympla.com.br/event/102064/d/296914/s/2028868?share_id=1-

Instagram oficial: https://www.instagram.com/musicalbenjamim/

photo by Paulo Aragon.



SERVIÇO:

BENJAMIM, O PALHAÇO NEGRO

Local: Espaço Parlapatões

Praça Franklin Roosevelt, 158 - Consolação, São Paulo – SP

Temporada: 4 a 26 de fevereiro

Dias e horários: Terças e quartas às 20h30

Ingressos: R$40 (meia) e R$80 (inteira)

Duração: 95min

Classificação: 10 anos

Gênero: Musical

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/102064/d/296914/s/2028868?share_id=1-

Ficha Técnica:



Elenco: Caroll Badon, Douglas Motta, Isaac Belfort, Lakis Farias, Sara Chaves e Samuel Conze

Stand in: Rodrigo Fernando (eventualmente - 25 e 26/02)

Idealização e Direção de produção: Isaac Belfort

Direção geral, texto e letras: Tauã Delmiro

Direção musical: Thalyson Rodrigues

Direção de Movimento de coreografias: Marcelo Vittória

Design de Som: Breno Lobo e Gabriel D’Angelo

Trilha sonora: James Lau

Assistente e direção residente: Manu Hashimoto

Design de Luz: JP Meirelles

Figurinista: Ellias Kaleb

Cenografia: Jovanna Souza

Visagismo: Keila Santos

Fotos: Paulo Aragon

Assessoria de Imprensa: MercadoCom (Ribamar Filho e João Agner)

Gerente de produção: Samara Fellipe

Assistente de produção: Layla Santos

Produção Executiva: Duda Salles

Produtor técnico: Gabriel Barbosa

Produção Local: Luan Andrade e Giovana Parra

Social media: Victor Braga

Realização: BELFORT PRODUÇÕES

Comments