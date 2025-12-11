Brazil’s Musical Theatre Community Shines at the 8th Edition of DID AWARDS

🎭 NEW! Brazil Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Brazil & beyond. ✨ Sign Up

São Paulo, Brazil — The Brazilian musical theatre industry gathered in full force on December 9 for the 8th edition of the Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID), held at Teatro Liberdade. Created in 2017 to honor the collaborative nature of musical theatre, the DID has grown into the country’s most important award dedicated exclusively to the genre — and this year’s ceremony once again showcased the breadth, creativity and artistic maturity of the 2025 season.

The evening’s top honors reflected a season defined by bold storytelling and strong artistic vision. Torto Arado (Crooked Plow), the acclaimed adaptation of Itamar Vieira Junior’s novel, was named Brazilian Musical of the Year, also earning awards for Direction (Elísio Lopes Júnior) and Actress (Larissa Luz). “It is meaningful recognition for a production from Bahia, outside the traditional Rio–São Paulo axis,” said Lopes Júnior. On the international side, Mrs. Doubtfire dominated with four trophies: Foreign Musical, Actor (Eduardo Sterblitch), Scenography (Rogério Falcão) and Breakout Artist (Diego Becker).

This year’s jury — twelve journalists and digital creators who follow the musical theatre circuit closely — evaluated 36 productions that premiered or ran in São Paulo between November 2024 and October 2025, each meeting the eligibility requirement of at least 12 performances. More than 280 professionals were considered in the first voting phase, culminating in a list of nominees across 18 categories. The jury consisted of: Andy Santana, Arthur Pazin, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Danilo Gobatto, Isabel Branquinha, Joaquim Araújo, Miguel Arcanjo Prado, Priscila Ribeiro, Ubiratan Brasil, Wall Toledo and William Amorim.

The ceremony, hosted by Rodrigo Miallaret and Maria Clara Rosis, featured voice-and-piano performances from nominated productions, as well as the traditional closing medley previewing some of the most anticipated titles of the 2026 season. Among the evening’s special appearances were artists representing upcoming Brazilian productions, including Stella Maria Rodrigues and Mara Carvalho (Meu Filho é um Musical and Susi – O Tempo Dispara), Totia Meirelles and Carol Botelho — who celebrated different generations of Chorus Line and will reunite next year in Ópera do Malandro — and the cast representatives of Diana – A True Musical Story and TINA – The Tina Turner Musical.

The 2025 edition reaffirmed the DID’s founding mission: to recognize not simply “the best,” but those whose contributions stood out — celebrating excellence while reflecting the collective spirit that defines musical theatre. As the industry looks ahead to a promising 2026 season, the award continues to serve as both a mirror of the present and a window into the future of Brazilian musical artistry.

Torto Arado (Crooked Plow) won Best Brazilian Musical.

photo by Beth Santos.

São Paulo celebra excelência, diversidade e o futuro do teatro musical em uma cerimônia vibrante no Teatro Liberdade

A indústria do teatro musical brasileiro se reuniu em peso no dia 9 de dezembro para a 8ª edição do Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID), realizada no Teatro Liberdade. Criado em 2017 para celebrar a natureza colaborativa do teatro musical, o DID se consolidou como o prêmio mais importante do país dedicado exclusivamente ao gênero — e a cerimônia deste ano voltou a destacar a amplitude, a criatividade e a maturidade artística da temporada 2025.

Larissa Luz moved the audience and received a standing

ovation as she performed a songfrom Torto Arado,

the musical that earned her the Best Actress award.

photo by Beth Santos.

Os principais prêmios da noite refletiram uma temporada marcada por narrativas ousadas e forte visão artística. Torto Arado, a aclamada adaptação do romance de Itamar Vieira Junior, foi eleito Musical Brasileiro do Ano, também recebendo os prêmios de Direção (Elísio Lopes Júnior) e Atriz (Larissa Luz). “É um reconhecimento muito significativo para uma produção da Bahia, fora do eixo Rio–São Paulo”, afirmou Lopes Júnior. Entre os espetáculos internacionais, Uma Babá Quase Perfeita (Mrs. Doubtfire) dominou com quatro troféus: Musical Estrangeiro, Ator (Eduardo Sterblitch), Cenografia (Rogério Falcão) e Artista Revelação (Diego Becker).

O júri deste ano — formado por doze jornalistas e criadores de conteúdo digital que acompanham de perto o circuito de musicais — avaliou 36 produções que estrearam ou estiveram em cartaz em São Paulo entre novembro de 2024 e outubro de 2025, todas cumprindo o requisito mínimo de 12 apresentações. Mais de 280 profissionais foram considerados na primeira fase de votação, resultando na lista final de indicados em 18 categorias. Fazem parte do júri: Andy Santana, Arthur Pazin, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Danilo Gobatto, Isabel Branquinha, Joaquim Araújo, Miguel Arcanjo Prado, Priscila Ribeiro, Ubiratan Brasil, Wall Toledo e William Amorim.

Gabriel Malo and Nyandra Fernandes were honored with the Best Choreography award

for Rio Upphill, which brought the energy and movement of

Brazilian street and favela dance to the stage.

photo by Beth Santos.

A cerimônia, apresentada por Rodrigo Miallaret e Maria Clara Rosis, contou com performances voz e piano de produções indicadas, além do tradicional medley de encerramento que antecipa alguns dos títulos mais aguardados da temporada 2026. Entre as participações especiais estiveram artistas de futuras estreias nacionais, incluindo Stella Maria Rodrigues e Mara Carvalho (Meu Filho é um Musical e Susi – O Tempo Dispara), Totia Meirelles e Carol Botelho — que representaram diferentes gerações de Chorus Line e estarão juntas no próximo ano em Ópera do Malandro — e os representantes dos elencos de Diana – A Princesa do Povo e Tina – O Musical.

Além dos grandes vencedores, os prêmios evidenciaram um panorama artístico amplo e diverso:

• Dom Casmurro venceu em Dramaturgia e Letras Originais;

• Dreamgirls levou Visagismo e Ator Coadjuvante;

• Chorus Line conquistou Iluminação;

• Meninas Malvadas venceu Atriz Coadjuvante;

• Jersey Boys ganhou Direção Musical;

A edição de 2025 reafirmou a missão original do DID: reconhecer não apenas “os melhores”, mas aqueles cujas contribuições se destacaram — celebrando a excelência enquanto reflete o espírito coletivo que define o teatro musical. À medida que a indústria se prepara para uma promissora temporada de 2026, o prêmio segue como espelho do presente e janela para o futuro da arte musical brasileira.

Mrs. Doubtfire won for Best Foreign Musical.

photo by Beth Santos.

Conheça os premiados da 8ª edição do Prêmio DID:

.Destaque Musical Estrangeiro: Uma Babá Quase Perfeita

.Destaque Musical Brasileiro: Torto Arado

.Destaque Musical Voto Popular: Meninas Malvadas - O Musical

.Destaque Direção: Elisio Lopes Jr. | Torto Arado

.Destaque Direção Musical: Jorge de Godoy | Jersey Boys - A História De Frankie Valli e The Four Seasons

.Destaque Elenco: Ray – Você Não Me Conhece

.Destaque Ator: Eduardo Sterblitch | Uma Babá Quase Perfeita

.Destaque Atriz: Larissa Luz | Torto Arado

.Destaque Ator Coadjuvante: Reynaldo Machado | Dreamgirls

.Destaque Atriz Coadjuvante: Lara Suleiman | Meninas Malvadas - O Musical

.Destaque Revelação em Musicais: Diego Becker | Uma Babá Quase Perfeita

.Destaque Dramaturgia Original: Davi Novaes | Dom Casmurro

.Destaque Letra Original: Guilherme Gila | Dom Casmurro

.Destaque Cenografia: Rogério Falcão | Uma Babá Quase Perfeita

.Destaque Coreografia: Gabriel Malo e Nyandra | Rio Uphill

.Destaque Iluminação: Túlio Pezzoni | Chorus Line

.Destaque Visagismo: Dicko Lorenzo | Dreamgirls - Em Busca de um Sonho

.Destaque Figurino: Marcos Valadão | João