2025: Repasamos todo lo que hemos vivido este año en BroadwayWorld Spain

Si algo ha demostrado 2025 es que el teatro musical en España no solo vive un momento de esplendor, sino que continúa madurando y creciendo cada año más. A lo largo de estos 12 meses, BroadwayWorld Spain ha sido testigo —y altavoz— de anuncios históricos, estrenos multitudinarios, regresos largamente esperados y una nueva generación de producciones que han marcado el pulso de la cartelera. Este es el recorrido, mes a mes, de un año que ya es historia.

ENERO | Un nuevo tablero de juego

El año arrancó con movimientos estructurales de enorme calado. El 8 de enero se anunciaba la adquisición de SOM Produce por parte de ATG Entertainment, una noticia que sacudió el sector y que apenas unos días después se reforzaba con la convocatoria de audiciones para LOS MISERABLES, anticipando una nueva etapa para uno de los títulos más icónicos del género.

A finales de mes, beon. Entertainment asumía la gestión del Teatro Calderón, y se anunciaba también la apertura del Teatro Serrano, ampliando el ecosistema de espacios dedicados al gran formato musical.

FEBRERO | Los clásicos vuelven a escena

Febrero confirmó que 2025 sería también el año de los grandes regresos. GYPSY llegaba al Teatro Apolo de Madrid el día 4, y apenas unos días después se anunciaba, por primera vez en la historia, la gira nacional de EL FANTASMA DE LA ÓPERA por España.

El mes se cerraba con otra noticia cargada de emoción: GERMANS DE SANG volvería a Barcelona en diciembre, recuperando uno de los títulos más queridos por el público catalán.

MARZO | El futuro toma forma

Marzo estuvo marcado por la mirada al futuro. El día 11 se anunciaba que CENICIENTA sería la próxima gran producción de Stage Entertainment tras ALADDÍN, que ese mismo mes superaba las 800 funciones en el Teatro Coliseum. Un relevo generacional que simbolizaba el cierre de una era y el inicio de otra, acompañado de audiciones que confirmaban la magnitud del proyecto.

ABRIL | Despedidas, regresos y bombas informativas

Abril fue uno de los meses más intensos del año. MAMMA MIA! anunciaba su despedida del Teatro Rialto tras tres temporadas de éxito para iniciar una nueva gira, mientras que LOS MISERABLES confirmaba su regreso al Teatro Apolo, el mismo escenario donde se vio por primera vez en España en 1992.

La llegada de SIX a Barcelona en versión original, con Julia Gómez Cora como productora junto a Stellar Show, y el anuncio de TOOTSIE para octubre consolidaban una primavera cargada de bombazos. Pero el gran titular llegó el día 28: CABARET desembarcaría en la temporada 25/26 en formato inmersivo en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid, con Abril Zamora, Amanda Digón y Pepe Nufrio, demostrando que ni siquiera los apagones podían eclipsar un acontecimiento de esta magnitud.

MAYO | Récords, relevos y un terremoto en la Gran Vía

El 3 de mayo, EL REY LEÓN llegaba a las 5.000 funciones, pocos meses antes de llegar a su temporada número 15 en Madrid, consolidando su estatus como el musical más longevo de nuestra cartelera. Días después, se confirmaba que Daniel Diges sería Erik en la gira nacional de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, después de que Gerónimo Rauch fuese el protagonista en Madrid.

El mes continuó con la presentación oficial del elenco de CENICIENTA en un evento muy especial en el Casino de Madrid y culminó con una auténtica sacudida en la Gran Vía: el Teatro Rialto acogería THE BOOK OF MORMON, que cruzaba la avenida para iniciar su tercera temporada, mientras beon. y LetsGo anunciaban su nuevo proyecto conjunto: HOUDINI.

JUNIO | El mes de ellas

Junio fue, sin duda, el mes de las grandes protagonistas femeninas. Se anunciaba que Cristina Picos y Cristina Llorente serían Elphaba y Glinda en WICKED, mientras que HOUDINI confirmaba a Pablo Puyol y Julia Möller como pareja protagonista.

A esto se sumaron los repartos de GERMANS DE SANG y OLIVER TWIST, el anuncio de la quinta temporada de ATRAPADAS EN LA OFI —simultaneando funciones en dos salas— y la celebración de los primeros PREMIOFF de teatro musical.

JULIO | Despedidas y nuevos comienzos

Julio estuvo marcado por cierres y transiciones. ALADDÍN se despedía definitivamente del Teatro Coliseum, mientras MAR I CEL bajaba el telón del Teatro Victoria tras su versión concierto.

El mes trajo también nuevos nombres y gestiones: se anunciaba que Iván Labanda sería el protagonista de TOOTSIE, el Teatro Maravillas pasaba a manos de Grupo Smedia y EL REY LEÓN inauguraba oficialmente su temporada 15 en Madrid.

El mes culminó con uno de los anuncios más potentes del año: se desvelaba el reparto de LOS MISERABLES: Adrián Salzedo, Pitu Manubens, Teresa Ferrer, Quique Niza y Alèxia Pascual encabezarían el regreso de este clásico a la cartelera madrileña.

AGOSTO | El verano no baja el telón

Agosto rompió la habitual calma estival con dos anuncios destacados. Gerónimo Rauch sería Jean Valjean en la gira internacional de LOS MISERABLES, y GODSPELL, tras su paso por Málaga, confirmaba su llegada al Teatro Pavón de Madrid.

SEPTIEMBRE | Dentro del corazón del musical

Septiembre fue el mes de los avances y la inmersión total. Conocimos el reparto de RAFFAELLA, celebramos el anuncio del regreso de RENT por su 30 aniversario y nos colamos en la sitzprobe de CENICIENTA.

El mes culminó con la experiencia inmersiva de CABARET, cuyo estreno oficial, pocos días después, convirtió la Puerta del Sol en el epicentro del teatro musical.

OCTUBRE | El gran mes de los estrenos

Octubre concentró algunos de los momentos más espectaculares del año: avances y estrenos VIP de WICKED con Stephen Schwartz en el Nuevo Alcalá y la visita de Jon M. Chu a la Academia de Cine de Madrid... ¡Llegamos a entrevistarles a los dos!

Y por supuesto, los estrenos oficiales de CENICIENTA, RAFFAELLA, HOUDINI y TOOTSIE, y el arranque de la tercera temporada de THE BOOK OF MORMON en la Gran Vía.

Además, se anunciaba que MAR I CEL contaría con una versión grabada para su proyección en cines.

NOVIEMBRE | Premios, cine y grandes emociones

Noviembre combinó luces y sombras. Se anunciaba la cancelación de BUSCANDO A AUDREY, pero también la llegada de SIX en español a Madrid en 2026. Se celebraban los Premios Teatro Musical, donde COME FROM AWAY arrasó con seis galardones, y se estrenaba OLIVER TWIST.

El mes se cerraba con el impresionante pase gráfico de LOS MISERABLES, con el productor Cameron Mackintosh presente, en el Teatro Apolo de Madrid.

DICIEMBRE | Un final a la altura del año vivido

El año se despedía celebrando las 700 funciones de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, la alianza entre El Mago Pop y BroadwayWorld para los European Awards, los pases gráficos de GERMANS DE SANG y RENT, y el final de temporada de RAFFAELLA en el Teatro Capitol.

Y como colofón final, el anuncio de que ATG traerá la temporada que viene QUERIDO EVAN HANSEN por fín a nuestro país... ¡Qué gran 2026 nos espera!

