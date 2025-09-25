 tracker
PHOTOS: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET

La Puerta del Sol vibró con un flashmob de más de cien bailarines y un concierto de bienvenida con las voces de los protagonistas de CABARET.

By: Sep. 25, 2025
La Puerta del Sol de Madrid se convirtió en escenario de excepción para dar la bienvenida a CABARET, con un multitudinario evento que sorprendió a transeúntes y curiosos. Más de un centenar de bailarines participaron en un espectacular flashmob que transformó el corazón de la capital en el legendario Kit Kat Klub por unas horas, marcando el inicio de la llegada del musical inmersivo producido por LetsGo.

El elenco principal también se unió a la celebración: Abril Zamora (MC), Amanda Digón (Sally Bowles) y Pepe Nufrio (Clifford Bradshaw) interpretaron algunos de los temas más emblemáticos de la obra, acompañados por la energía de más de cien artistas que llenaron la plaza de música, danza y color. Una auténtica fiesta que sirvió como anticipo del estreno oficial en el UMUSIC Hotel Madrid Teatro Albéniz, confirmando que CABARET será uno de los grandes hitos de la temporada.

Fotos: Alejandro Palacios

PHOTOS: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET Image
Abril Zamora

PHOTOS: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET Image
Abril Zamora

PHOTOS: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET Image
Abril Zamora

PHOTOS: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET Image
Pepe Nufrio

PHOTOS: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET Image
Pepe Nufrio

PHOTOS: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET Image
Amanda Digón

PHOTOS: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET Image
Amanda Digón

PHOTOS: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET Image
Flashmob de Cabaret

PHOTOS: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET Image
Flashmob de Cabaret

PHOTOS: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET Image
Flashmob de Cabaret

PHOTOS: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET Image
Flashmob de Cabaret

PHOTOS: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET Image
Flashmob de Cabaret




