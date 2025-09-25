PHOTOS: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La Puerta del Sol de Madrid se convirtió en escenario de excepción para dar la bienvenida a CABARET, con un multitudinario evento que sorprendió a transeúntes y curiosos. Más de un centenar de bailarines participaron en un espectacular flashmob que transformó el corazón de la capital en el legendario Kit Kat Klub por unas horas, marcando el inicio de la llegada del musical inmersivo producido por LetsGo.

El elenco principal también se unió a la celebración: Abril Zamora (MC), Amanda Digón (Sally Bowles) y Pepe Nufrio (Clifford Bradshaw) interpretaron algunos de los temas más emblemáticos de la obra, acompañados por la energía de más de cien artistas que llenaron la plaza de música, danza y color. Una auténtica fiesta que sirvió como anticipo del estreno oficial en el UMUSIC Hotel Madrid Teatro Albéniz, confirmando que CABARET será uno de los grandes hitos de la temporada.

Fotos: Alejandro Palacios



Abril Zamora

Abril Zamora

Abril Zamora

Pepe Nufrio

Pepe Nufrio

Amanda Digón

Amanda Digón

Flashmob de Cabaret

Flashmob de Cabaret

Flashmob de Cabaret

Flashmob de Cabaret

Flashmob de Cabaret