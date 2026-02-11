ROCÍO DÚRCAL ES INOLVIDABLE: El homenaje musical que reúne a madre e hija sobre el escenario

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El 25 de marzo de 2006 nos dejaba una artista enorme, Rocío Dúrcal, cuyo legado de películas y canciones continúa acompañándonos veinte años después. Para conmemorar esta fecha, el autor y director Juan Carlos Rubio ha propuesto un proyecto donde el talento de la madre y el de su hija, Carmen Morales, se funden "mano a mano", canción a canción. Este espectáculo, titulado ROCÍO DURCAL ES INOLVIDABLE se presenta como una obra de teatro musical conmemorativa que recorre la vida de la artista desde su nacimiento en 1944 hasta hoy.

La sinopsis de la obra nos presenta a una Carmen Morales que recibe la inesperada oferta de colaborar en un musical sobre su madre. Aunque inicialmente responde con una negativa por no querer revivir ciertos temas y por considerar que su madre es irrepetible, el director la convence para leer juntos el libreto en el teatro. Durante 90 minutos sin descanso, los protagonistas repasan momentos divertidos y entrañables de la vida de Rocío y de la propia Carmen, entrelazados con la historia de una España que caminaba hacia la libertad.

El estreno de este esperado montaje tendrá lugar en Montilla —localidad natal del director Juan Carlos Rubio — los días 2 y 3 de octubre de 2026. Tras estas primeras funciones, la producción iniciará una gira por toda España que la llevará a Madrid en abril de 2027.

El espectáculo cuenta con la participación del actor y cantante Alejandro Vera y presenta versiones de los éxitos de la artista realizadas por el director musical Julio Awad. El repertorio incluye temas icónicos como Más bonita que ninguna, Acompáñame, La gata bajo la lluvia y Como han pasado los años, entre otros muchos éxitos instalados en la memoria colectiva.

Esta producción es el resultado de la unión de Txalo Producciones, Olympia Metropolitana, La Alegría Producciones, La Aldaba Teatro y Carmen Morales Producciones, siendo para esta última el inicio de su carrera como productora teatral. El equipo técnico se completa con profesionales como José Manuel Guerra en el diseño de luces, Emilio Valenzuela en la vídeoescena y África Paniagua en la coreografía. ROCÍO DURCAL ES INOLVIDABLE es un tributo tierno y humano a una mujer valiente que, tras vender 35 millones de discos y recibir innumerables reconocimientos, sigue siendo una estrella presente en nuestro firmamento.

