TV: Asistimos al estreno de OLIVER TWIST en el Teatro de la Latina

Anoche se celebró el estreno oficial de OLIVER TWIST, EL MUSICAL en el Teatro La Latina de Madrid, la nueva apuesta de AMR Produce, creadores de Los chicos del coro. Con más de treinta intérpretes en escena, música original y una puesta en escena cuidadosamente diseñada, el musical ofrece una experiencia familiar que combina ternura, emoción y grandes momentos musicales.

Haz click aqui para ver los saludos finales completos.

El reparto de OLIVER TWIST, EL MUSICAL estuvo encabezado por Daniel Escrig y Eneko Haren alternándose en el papel de Oliver Twist, mientras que Pablo Grife interpretó a Hurón. El elenco adulto incluyó a Rubén Yuste, Lourdes Zamalloa, Manu Rodríguez y otros destacados intérpretes, quienes dieron vida a los inolvidables personajes del clásico de Charles Dickens.

En lo creativo, Pedro Víllora firmó el libreto y las letras de las canciones, Gerardo Gardelín dirigió la música, y Juan Luis Iborra se encargó de la dirección escénica. Completan el equipo Luis Santamaría en coreografía, David Pizarro en escenografía, Macarena Casís en vestuario, Juanjo Llorens en iluminación y Javier Isequilla en sonido, garantizando una producción de alto nivel artístico y técnico.

La noche de estreno fue un reflejo del potencial de OLIVER TWIST, EL MUSICAL para convertirse en uno de los grandes musicales familiares de la temporada. Desde los primeros acordes hasta el último aplauso, el espectáculo emocionó al público y dejó claro que la historia de Oliver sigue siendo un referente universal de esperanza y superación, ahora con la fuerza de la música en directo y la magia del teatro en vivo.

