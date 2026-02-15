TV: Agustín Argüello se despide de EL REY LEÓN tras una función cargada de emoción en Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El ciclo vital continúa, pero una era histórica comienza a cerrarse en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Agustín Argüello, el Simba más longevo del mundo, vivió unos saludos finales especialmente emocionantes en una función que quedará grabada en la memoria del público y de la compañía de EL REY LEÓN.

El pasado 23 de enero, el propio actor anunció a través de sus redes sociales su despedida definitiva del musical, adelantándose a cualquier comunicado oficial por parte de la productora. En su mensaje, Argüello confirmó que colgaba el manto del rey y se despedía del escenario la noche del 15 de febrero, poniendo fin a una etapa que ha marcado su carrera y la historia del espectáculo en Madrid.

Durante esta función, el Teatro Lope de Vega ha sido testigo de una ovación prolongada y de unos saludos finales cargados de emoción, reflejo del vínculo creado entre el actor, sus compañeros y el público a lo largo de los años. Un reconocimiento sincero a una interpretación que se ha convertido en referente dentro y fuera de España.

