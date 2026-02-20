OLIVER TWIST, EL MUSICAL celebra sus primeras 100 funciones en el Teatro La Latina de Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El escenario del Teatro La Latina se vistió de celebración con las primeras 100 funciones de OLIVER TWIST, EL MUSICAL, un logro que confirma la excelente acogida del público desde su estreno en Madrid. La adaptación del clásico de Charles Dickens ha conseguido conectar con espectadores de todas las edades gracias a su combinación de emoción, música original y una puesta en escena dinámica que apuesta por el gran formato familiar.

Con libreto y letras de Pedro Víllora, dirección musical y composición de Gerardo Gardelín y dirección escénica de Juan Luis Iborra, el espectáculo ha ido creciendo función tras función. A este equipo creativo se suman nombres clave como David Pizarro en la escenografía, Luis Santamaría en la coreografía, Macarena Casís en el vestuario, Juanjo Llorens en la iluminación y Javier Isequilla en el sonido, responsables de una experiencia teatral que destaca por su cuidado artístico y técnico.

Sobre el escenario, el elenco —formado por intérpretes adultos e infantiles— ha demostrado una gran solidez, convirtiendo números musicales como “Tenemos hambre” en algunos de los momentos más aplaudidos por el público. Función tras función, los jóvenes intérpretes y el reparto adulto han consolidado un espectáculo que combina ternura, intensidad dramática y grandes momentos coreográficos.

Al alcanzar este centenar de representaciones, OLIVER TWIST, EL MUSICAL reafirma su lugar dentro de la cartelera madrileña y continúa apostando por acercar el teatro musical a nuevas generaciones. Este hito no solo celebra el éxito del espectáculo en el Teatro La Latina, sino también el trabajo colectivo de un equipo artístico que sigue dando vida, noche tras noche, a una historia universal de esperanza y superación.

