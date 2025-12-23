TV: RAFFAELLA, EL MUSICAL se despide de Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

RAFFAELLA, EL MUSICAL se prepara para bajar definitivamente el telón en Madrid. A una semana de su despedida, la producción afronta sus últimas funciones en el Teatro Capitol, donde permanecerá en cartel hasta el próximo 28 de diciembre, poniendo fin a una etapa marcada por la celebración, la música y el legado de una de las figuras más icónicas de la cultura popular europea: Raffaella Carrà.

En estos días finales, el elenco del musical ha querido compartir las sensaciones que les deja esta experiencia artística y humana. Para muchos de ellos, formar parte de RAFFAELLA, EL MUSICAL ha supuesto no solo un reto profesional, sino también un viaje emocional ligado al mensaje de libertad, diversidad y alegría que Carrà representó a lo largo de toda su carrera.

Los intérpretes coinciden en destacar el carácter colectivo del proyecto, el contacto directo con el público y la responsabilidad de dar vida a un espectáculo que no solo revisita un repertorio musical inolvidable, sino que también reivindica una forma de entender el escenario como espacio de celebración y encuentro. La respuesta del público madrileño, función tras función, ha sido uno de los grandes motores del elenco durante la temporada.

A lo largo de su paso por el Teatro Capitol, RAFFAELLA, EL MUSICAL ha logrado conectar distintas generaciones, acercando la figura de Raffaella Carrà tanto a quienes crecieron con su música como a nuevos espectadores que descubren ahora su influencia artística y social.

Con la cuenta atrás ya iniciada, el equipo artístico vive estas últimas representaciones con una mezcla de emoción, gratitud y nostalgia

