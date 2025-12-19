 tracker
PHOTOS: Así es la nueva producción de RENT que llega esta semana al Teatro Fernán Gómez de Madrid

No te pierdas las fotos exclusivas de Alejandro Palacios del pase gráfico en el que el elenco interpretó cuatro números del musical.

By: Dec. 19, 2025

El Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa acogió ayer un pase gráfico de RENT, el icónico musical de Jonathan Larson que llegará a Madrid el 23 de diciembre. Durante el encuentro pudimos ver una muestra del espectáculo a través de cuatro números del show, permitiendo así un primer acercamiento visual y artístico a esta nueva producción.

Los números interpretados, que podrán verse completos próximamente en el canal de BroadwayWorld TV en YouTube, ofrecieron una primera toma de contacto con el tono, la energía y el enfoque de esta versión, dirigida por José Luis Sixto, con Nacho Redondo como ayudante de dirección, con dirección musical y arreglos de César Belda y producida por Outcast ProduccionesAnalía González es la responsable de las coreografías y Adrián Perea de la dramaturgia y traducción.

Coincidiendo con el 30º aniversario de su estreno original, RENT podrá verse en Madrid del 23 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026. La obra, ganadora del Premio Tony al Mejor Musical y del Premio Pulitzer, retrata un año en la vida de un grupo de jóvenes artistas en el Nueva York de los años 90, abordando temas como la identidad, la amistad, el amor y la búsqueda de un lugar propio en el mundo, con una narrativa inspirada en La Bohème de Puccini.

El reparto de esta producción está encabezado por Luis Maesso (Mark), Pascual Laborda (Roger), Candela Camacho (Mimi), Tiago Barbosa (Collins) y Begoña Álvarez (Joanne), junto a Carla Pulpón (Maureen), Tatán Sellés (Benny), Adrián Amaya (Angel), Rubén Buika, Clara Peteiro, Andoni García, Nuria Torrentallé, Ailén Maciel, Andreu Mauri, Josh Huerta, Juls Valls y Paula Cedillo, que completan la compañía.

Fotos: Alejandro Palacios

El reparto de RENT
El reparto de RENT

Ruben Buika
Ruben Buika

El reparto de RENT
El reparto de RENT

Luis Maesso
Luis Maesso

Candela Camacho
Candela Camacho

Pascual Laborda
Pascual Laborda

Pascual Laborda
Pascual Laborda

Pascual Laborda
Pascual Laborda

Pascual Laborda
Pascual Laborda

Tiago Barbosa
Tiago Barbosa

El reparto de RENT
El reparto de RENT

El reparto de RENT
El reparto de RENT

Adrian Amaya, Tiago Barbosa, Candela Camacho y Begoña Álvarez
Adrian Amaya, Tiago Barbosa, Candela Camacho y Begoña Álvarez

El reparto de RENT
El reparto de RENT

El reparto de RENT
El reparto de RENT

El reparto de RENT
El reparto de RENT

El reparto de RENT
El reparto de RENT

El reparto de RENT
El reparto de RENT

El reparto de RENT
El reparto de RENT

El reparto de RENT
El reparto de RENT

La compañía de RENT
La compañía de RENT




