RENT celebra su 30 aniversario con estreno absoluto en el Teatro Fernán Gómez

OutcastProducciones llevará al escenario del Teatro Fernán Gómez RENT, el musical de Jonathan Larson, en un estreno absoluto que se representará en Madrid del 23 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026. La icónica obra, que cumple 30 años y ha marcado un antes y un después en la historia del teatro musical, regresa para reafirmar su vigencia como pieza internacional, viva y profundamente humana.

El montaje contará con dirección artística, desarrollo y adaptación de José Luis Sixto, dirección musical, arreglos y adaptación de César Belda, coreografías de Analía González, dramaturgia, traducción y adaptación de Adrián Perea, y la asistencia de dirección de Nacho Redondo. El diseño de escenografía y vestuario será de Juan Sebastián Domínguez, la iluminación de Juanjo Llorens, el sonido de Poti Martín, la videoescena de Elvira Ruiz y Margo García, y la producción de Rocío Bilbao para Outcast Producciones.

El reparto principal está integrado por Luis Maesso (Mark), Pascual Laborda (Roger), Candela Camacho (Mimi), Tiago Barbosa (Collins), Adrián Amaya (Ángel), Carla Pulpón (Maureen), Begoña Álvarez (Joanne) y Tatán Sellés (Benny).

Completan la compañía Ailén Maciel, Clara Peteiro, Juls Valls, Paula Cedillo, Nuria Torrentallé, Andreu Mauri, Rubén Buika, Andoni García y Josh Huerta.

Inspirado en La Bohème de Puccini, RENT sitúa la acción en el Nueva York de los años 90, en pleno East Village, donde un grupo de jóvenes artistas lucha por sus sueños en un contexto marcado por la precariedad, la rebeldía y la crisis del VIH/SIDA. La obra, ganadora de cuatro premios Tony y el Premio Pulitzer, fue estrenada en Broadway en 1996 (pocas horas después del fallecimiento de Larson) y permaneció doce años en cartel, convirtiéndose en uno de los musicales más influyentes y longevos de la historia.