 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical

La 17ª edición de los PTM celebra lo mejor del teatro musical español con emoción, talento y grandes triunfadores.

By: Nov. 11, 2025
Get Access To Every Broadway Story

Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.




Existing user? Just click login.

La 17ª edición de los Premios del Teatro Musical celebró su gran gala en el Rooftop Lírico del Teatro Calderón, ofreciendo una noche llena de emoción, talento y reconocimiento a la excelencia de la escena musical española. Con todos los finalistas presentes, la velada estuvo cargada de momentos especiales, discursos emocionantes y homenajes a la dedicación de los profesionales del sector.

COME FROM AWAY se consolidó como la gran protagonista de la noche, llevándose los premios a Mejor Musical, Dirección Escénica (Carla Calabrese) y Dirección Musical (Santiago Rosso) entre otros, mientras que ÀNIMA brilló con los galardones a Mejor Musical Original y Mejor Escenografía. Por su parte, GYPSY se hizo con los premios a Coreografía, Caracterización y Mejor Actriz Protagonista para Lydia Fairén. Otras producciones como AVENUE Q, LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL y ASESINATO PARA DOS también fueron reconocidas en distintas categorías, reflejando la diversidad y calidad de la oferta musical española.

La gala de los PTM se convirtió en una verdadera celebración del sector, mostrando el crecimiento constante de la industria y su relevancia dentro de la cultura española. Con momentos de emoción, aplausos y un público entregado, la ceremonia reafirmó el papel de los Premios del Teatro Musical como un referente que pone en valor el talento de creadores, intérpretes y técnicos, y que sigue impulsando la profesionalización y el prestigio del musical en nuestro país.

Fotos: Alejandro Palacios

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
La gala de entrega de los Premios Teatro Musical

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Alejandro Vera e Ines Leon

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Didac Flores

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Gabriela Bevacqua

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Eugenio Mellano Lanfranco

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Ricard Reguant

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Juan Carlos Parejo

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Pepa Lucas

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Alejandro Vera e Ines Leon

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Alexandre Ars

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Lydia Fairen

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Mara Barros y Loa Miller

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Eduardo de la Fuente

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Gonzalo Pinillos y Chus Herranz

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Carmen Prados y Jose Navar

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Carla Calabrese

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
El equipo de ASESINATO PARA DOS

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Abril Zamora y Amanda Digon

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Chema Zamora y el equipo de ANIMA

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Abril Zamora y Amanda Digon

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
COME FROM AWAY

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Carla Calabrese

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Carla Calabrese y el equipo de COME FROM AWAY

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Foto familiar

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Juan Carlos Parejo, David Pizarro y Roberto del Campo

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Alexandre Ars y Didac Flores

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Santiago Rosso y Eugenio Mellano Lanfranco

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
Ricard Reguant

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
El equipo de ASESINATO PARA DOS

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
El equipo de CHRISTMAS DREAMS

PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical Image
El equipo de COME FROM AWAY


Don't Miss a Spain News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...


Videos