PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical

La 17ª edición de los Premios del Teatro Musical celebró su gran gala en el Rooftop Lírico del Teatro Calderón, ofreciendo una noche llena de emoción, talento y reconocimiento a la excelencia de la escena musical española. Con todos los finalistas presentes, la velada estuvo cargada de momentos especiales, discursos emocionantes y homenajes a la dedicación de los profesionales del sector.

COME FROM AWAY se consolidó como la gran protagonista de la noche, llevándose los premios a Mejor Musical, Dirección Escénica (Carla Calabrese) y Dirección Musical (Santiago Rosso) entre otros, mientras que ÀNIMA brilló con los galardones a Mejor Musical Original y Mejor Escenografía. Por su parte, GYPSY se hizo con los premios a Coreografía, Caracterización y Mejor Actriz Protagonista para Lydia Fairén. Otras producciones como AVENUE Q, LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL y ASESINATO PARA DOS también fueron reconocidas en distintas categorías, reflejando la diversidad y calidad de la oferta musical española.

La gala de los PTM se convirtió en una verdadera celebración del sector, mostrando el crecimiento constante de la industria y su relevancia dentro de la cultura española. Con momentos de emoción, aplausos y un público entregado, la ceremonia reafirmó el papel de los Premios del Teatro Musical como un referente que pone en valor el talento de creadores, intérpretes y técnicos, y que sigue impulsando la profesionalización y el prestigio del musical en nuestro país.

Fotos: Alejandro Palacios

