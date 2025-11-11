PHOTOS: Los mejores momentos de la ceremonia de entrega de los Premios del Teatro Musical

La 17ª edición de los PTM celebra lo mejor del teatro musical español con emoción, talento y grandes triunfadores.
La 17ª edición de los Premios del Teatro Musical celebró su gran gala en el Rooftop Lírico del Teatro Calderón, ofreciendo una noche llena de emoción, talento y reconocimiento a la excelencia de la escena musical española. Con todos los finalistas presentes, la velada estuvo cargada de momentos especiales, discursos emocionantes y homenajes a la dedicación de los profesionales del sector.
COME FROM AWAY se consolidó como la gran protagonista de la noche, llevándose los premios a Mejor Musical, Dirección Escénica (Carla Calabrese) y Dirección Musical (Santiago Rosso) entre otros, mientras que ÀNIMA brilló con los galardones a Mejor Musical Original y Mejor Escenografía. Por su parte, GYPSY se hizo con los premios a Coreografía, Caracterización y Mejor Actriz Protagonista para Lydia Fairén. Otras producciones como AVENUE Q, LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL y ASESINATO PARA DOS también fueron reconocidas en distintas categorías, reflejando la diversidad y calidad de la oferta musical española.
La gala de los PTM se convirtió en una verdadera celebración del sector, mostrando el crecimiento constante de la industria y su relevancia dentro de la cultura española. Con momentos de emoción, aplausos y un público entregado, la ceremonia reafirmó el papel de los Premios del Teatro Musical como un referente que pone en valor el talento de creadores, intérpretes y técnicos, y que sigue impulsando la profesionalización y el prestigio del musical en nuestro país.
Fotos: Alejandro Palacios
