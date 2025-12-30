BREAKING: ATG Entertainment traerá QUERIDO EVAN HANSEN a Madrid en otoño de 2026

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

ATG Entertainment ha confirmado que Querido Evan Hansen se estrenará en Madrid en otoño de 2026, marcando la llegada a España de uno de los musicales más influyentes y premiados del teatro contemporáneo. El anuncio viene acompañado de la apertura de audiciones para encontrar al intérprete que dará vida a Evan Hansen, protagonista absoluto de la historia.

Ganador de seis premios Tony, incluido el de Mejor Musical, Querido Evan Hansen cuenta con libreto de Steven Levenson y música y letras de Benj Pasek y Justin Paul. Desde su estreno mundial en Washington D.C. en 2015 y su posterior paso por Off-Broadway y Broadway, el espectáculo se ha convertido en un fenómeno global gracias a su potente retrato de la adolescencia, la soledad y la necesidad de pertenecer.

La producción de ATG Entertainment busca jóvenes intérpretes de entre 16 y 24 años para encarnar a Evan Hansen, un personaje complejo, vulnerable y de gran exigencia emocional y vocal. Las audiciones se realizarán en Madrid y el proceso de inscripción incluye el envío de un vídeo con material interpretativo específico del personaje.

Toda la información detallada sobre requisitos, materiales, plazos y formulario de inscripción está disponible a través de la página oficial de ATG Entertainment, donde los aspirantes podrán acceder a la convocatoria completa y formalizar su candidatura dentro del plazo establecido.

