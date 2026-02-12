 tracker
CASTING CALL: Audiciones abiertas para LA FAMILIA ADDAMS en el Teatro Calderón

Se buscan perfiles para todos los personajes

By: Feb. 12, 2026

La producción española de LA FAMILIA ADDAMS ha lanzado oficialmente su llamada a audiciones para completar el elenco de la próxima temporada en el Teatro Calderón de Madrid

Los perfiles buscados son:

  • Pugsley Addams
    Edad escénica: 10–14 años
    Tesitura vocal: Soprano/Tenor joven
    Hermano menor de Wednesday, travieso y leal. Un personaje cómico que requiere un actor joven con habilidades vocales y de actuación. (Edad mínima para audicionar: 8 años). 
  • Tío Fétido
    Edad escénica: 30–50 años
    Tesitura vocal: C3–G4 (C5 opcional)
    Narrador del espectáculo, el Tío Fétido es adorable, infantil, entusiasta y completamente incorregible. Requiere excelente sentido del ritmo cómico y voz de tenor. Saber tocar el ukelele es un plus. 
  • Abuela
    Edad escénica: 60+ años
    Tesitura vocal: Contralto/Mezzosoprano
    La abuela de la familia, sabia, excéntrica y con un sentido del humor oscuro. Se busca actriz con habilidades vocales y de comedia. 
  • Lurch
    Edad escénica: 25–50 años
    Tesitura vocal: Eb2–E4
    Mayordomo de la familia, alto y de pocas palabras, cuya presencia escénica se apoya en gruñidos, gemidos y un movimiento deliberado. Se requieren grandes habilidades de narración no verbal y voz grave de bajo. 
  • Mal Beineke
    Edad escénica: 40–55 años
    Tesitura vocal: Barítono
    El padre de Lucas, un hombre frustrado que se siente atrapado en su vida. Personaje cómico que requiere actor con habilidades vocales y de actuación. 
  • Alice Beineke
    Edad escénica: 40–55 años
    Tesitura vocal: Mezzosoprano/Soprano
    La madre de Lucas, perfeccionista y controladora que intenta mantener las apariencias. Se busca actriz con habilidades vocales y de comedia física, con un belt potente. 
  • Lucas Beineke
    Edad escénica: 18–25 años
    Tesitura vocal: Tenor
    Novio de Wednesday, joven amable y optimista. Personaje cómico que requiere actor con buenas habilidades vocales y de comedia. 
  • Ancestros
    Edad escénica: 18+ años
    Rangos vocales: Todos los rangos
    El conjunto coral de ancestros de la familia actúa como coro del espectáculo y ayuda a dar vida a la historia. Se buscan intérpretes masculinos y femeninos con sólidas habilidades vocales y de danza
  • Niños Ancestros
    Edad escénica: 5–13 años
    Tesitura vocal: SA (voces sin cambio)
    Se seleccionarán dos niños para interpretar a los Ancestros, quienes también doblarán los papeles de Cosa y Primo Itt. (Edad mínima para audicionar: 8 años). 

Para formar parte del proceso, los interesados deben completar el formulario de inscripción publicado en la web oficial de la producción y subir los documentos solicitados antes del 26 de febrero de 2026. La documentación requerida incluye información personal, tesitura vocal, fotos recientes, currículum artístico y un enlace a vídeo cantando un tema al estilo de Addams —todas herramientas que permitirán al equipo de casting evaluar aptitudes antes de las pruebas presenciales. 

Una vez finalizado el periodo de recepción de inscripciones, la producción contactará con los candidatos seleccionados para participar en las audiciones presenciales en Madrid programadas para las primeras semanas de marzo. Estos encuentros evaluarán de forma conjunta canto, interpretación y presencia escénica antes de decidir el reparto definitivo. 

LA FAMILIA ADDAMS, con libreto de Marshall Brickman y Rick Elice, música y letras de Andrew Lippa y basada en los personajes creados por Charles Addams, se ha consolidado como uno de los musicales más queridos del repertorio internacional desde su estreno en Broadway en 2010. La versión que prepara LETSGO junto con beon. Entertainment promete devolverlo a los escenarios españoles con un elenco vibrante y diverso, y este casting call es la primera oportunidad para formar parte de esa historia.


