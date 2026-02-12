CASTING CALL: Audiciones abiertas para LA FAMILIA ADDAMS en el Teatro Calderón

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La producción española de LA FAMILIA ADDAMS ha lanzado oficialmente su llamada a audiciones para completar el elenco de la próxima temporada en el Teatro Calderón de Madrid.

Los perfiles buscados son:

Pugsley Addams

Edad escénica: 10–14 años

Tesitura vocal: Soprano/Tenor joven

Hermano menor de Wednesday, travieso y leal. Un personaje cómico que requiere un actor joven con habilidades vocales y de actuación. (Edad mínima para audicionar: 8 años).

Edad escénica: 30–50 años

Tesitura vocal: C3–G4 (C5 opcional)

Narrador del espectáculo, el Tío Fétido es adorable, infantil, entusiasta y completamente incorregible. Requiere excelente sentido del ritmo cómico y voz de tenor. Saber tocar el ukelele es un plus.

Edad escénica: 60+ años

Tesitura vocal: Contralto/Mezzosoprano

La abuela de la familia, sabia, excéntrica y con un sentido del humor oscuro. Se busca actriz con habilidades vocales y de comedia.

Edad escénica: 25–50 años

Tesitura vocal: Eb2–E4

Mayordomo de la familia, alto y de pocas palabras, cuya presencia escénica se apoya en gruñidos, gemidos y un movimiento deliberado. Se requieren grandes habilidades de narración no verbal y voz grave de bajo.

Edad escénica: 40–55 años

Tesitura vocal: Barítono

El padre de Lucas, un hombre frustrado que se siente atrapado en su vida. Personaje cómico que requiere actor con habilidades vocales y de actuación.

Edad escénica: 40–55 años

Tesitura vocal: Mezzosoprano/Soprano

La madre de Lucas, perfeccionista y controladora que intenta mantener las apariencias. Se busca actriz con habilidades vocales y de comedia física, con un belt potente.

Edad escénica: 18–25 años

Tesitura vocal: Tenor

Novio de Wednesday, joven amable y optimista. Personaje cómico que requiere actor con buenas habilidades vocales y de comedia.

Edad escénica: 18+ años

Rangos vocales: Todos los rangos

El conjunto coral de ancestros de la familia actúa como coro del espectáculo y ayuda a dar vida a la historia. Se buscan intérpretes masculinos y femeninos con sólidas habilidades vocales y de danza .

Edad escénica: 5–13 años

Tesitura vocal: SA (voces sin cambio)

Se seleccionarán dos niños para interpretar a los Ancestros, quienes también doblarán los papeles de Cosa y Primo Itt. (Edad mínima para audicionar: 8 años).

Para formar parte del proceso, los interesados deben completar el formulario de inscripción publicado en la web oficial de la producción y subir los documentos solicitados antes del 26 de febrero de 2026. La documentación requerida incluye información personal, tesitura vocal, fotos recientes, currículum artístico y un enlace a vídeo cantando un tema al estilo de Addams —todas herramientas que permitirán al equipo de casting evaluar aptitudes antes de las pruebas presenciales.

Una vez finalizado el periodo de recepción de inscripciones, la producción contactará con los candidatos seleccionados para participar en las audiciones presenciales en Madrid programadas para las primeras semanas de marzo. Estos encuentros evaluarán de forma conjunta canto, interpretación y presencia escénica antes de decidir el reparto definitivo.

LA FAMILIA ADDAMS, con libreto de Marshall Brickman y Rick Elice, música y letras de Andrew Lippa y basada en los personajes creados por Charles Addams, se ha consolidado como uno de los musicales más queridos del repertorio internacional desde su estreno en Broadway en 2010. La versión que prepara LETSGO junto con beon. Entertainment promete devolverlo a los escenarios españoles con un elenco vibrante y diverso, y este casting call es la primera oportunidad para formar parte de esa historia.

