CASTING CALL: Audiciones abiertas para LA FAMILIA ADDAMS en el Teatro Calderón

Se buscan perfiles para todos los personajes
La producción española de LA FAMILIA ADDAMS ha lanzado oficialmente su llamada a audiciones para completar el elenco de la próxima temporada en el Teatro Calderón de Madrid.
Los perfiles buscados son:
Para formar parte del proceso, los interesados deben completar el formulario de inscripción publicado en la web oficial de la producción y subir los documentos solicitados antes del 26 de febrero de 2026. La documentación requerida incluye información personal, tesitura vocal, fotos recientes, currículum artístico y un enlace a vídeo cantando un tema al estilo de Addams —todas herramientas que permitirán al equipo de casting evaluar aptitudes antes de las pruebas presenciales.
Una vez finalizado el periodo de recepción de inscripciones, la producción contactará con los candidatos seleccionados para participar en las audiciones presenciales en Madrid programadas para las primeras semanas de marzo. Estos encuentros evaluarán de forma conjunta canto, interpretación y presencia escénica antes de decidir el reparto definitivo.
LA FAMILIA ADDAMS, con libreto de Marshall Brickman y Rick Elice, música y letras de Andrew Lippa y basada en los personajes creados por Charles Addams, se ha consolidado como uno de los musicales más queridos del repertorio internacional desde su estreno en Broadway en 2010. La versión que prepara LETSGO junto con beon. Entertainment promete devolverlo a los escenarios españoles con un elenco vibrante y diverso, y este casting call es la primera oportunidad para formar parte de esa historia.
