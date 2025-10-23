PHOTOS: TOOTSIE conquista Barcelona con su estreno en el Teatre Apolo

Get Access To Every Broadway Story



El Teatre Apolo se vistió de gala para recibir el estreno oficial en España de TOOTSIE, LA SITCOM MUSICAL, una producción dirigida y adaptada por Bernabé Rico, con libreto de Robert Horn y música y letras de David Yazbek. La dirección musical corre a cargo de Julio Awad, mientras que la coreografía es de Federico Barrios Fierro. El espectáculo, que cuenta con 11 músicos en escena, llenó el Paral·lel de risas y emoción durante su estreno VIP.

Durante la velada, el productor Bernabé Rico destacó la importancia de este estreno en la ciudad: “esta es nuestra primera producción en Barcelona, pero ya aviso que, para bien o para mal, yo no estoy aquí de paso: he venido para quedarme.”

Bernabé Rico, David Yasbek y Robert Horn

Por su parte, el compositor David Yazbek se mostró entusiasmado con esta versión del musical y confesó que “no ha parado de sonreír desde las primeras notas de esta producción” y que “esta es la vez que más me he divertido en el show desde Broadway.” El libretista Robert Horn también compartió su emoción por ver cómo su historia sigue conquistando escenarios: “hace muchos años nos sentamos a escribir esto, y el público lo amó. El mundo está en un lugar complicado ahora, y pensar que podemos extender risas alrededor del mundo a través de lo que hicimos es una bendición para nosotros.”

El actor catalán Ivan Labanda lidera el reparto con su gran interpretación de Michael Dorsey y a su alter ego Dorothy Michaels. Le acompañan Diana Roig (Julie Nichols), Berta Butinyà (Sandy Lester), Ricky Mata (Jeff Slater), José Luis Mosquera (Ron Carlisle / Stan Fields), Bealia Guerra (Rita Marshall) y Héctor Vázquez (Max Von Horn). Completan el ensamble Sol Carner, Anna Lagares, Mónica Solaun, Bernat Mestre, Sergi Espina, Nil Carbonell, Raúl Maro y Tamara Suárez.

Los protagonistas de TOOTSIE



A la cita no faltaron grandes nombres del mundo del teatro, la televisión, la cultura y el deporte. Entre los asistentes al photocall se dejaron ver Àngel Llàcer, Jordi Rios, Juan Carlos Rubio, Xavier Graset y Mari Pau Huguet, entre otros. La respuesta de la audiencia fue inmediata: carcajadas, emoción y un largo aplauso final que obligó al elenco a salir varias veces a saludar.

TOOTSIE narra la historia de Michael Dorsey, un actor que no conseguie ningún papel. Desesperado por triunfar, decide crear una nueva identidad: Dorothy Michaels, una actriz segura de sí misma que conquista Broadway con su talento y carisma. Pero cuando Michael, bajo el disfraz de Dorothy, se enamora de su compañera Julie, la doble vida se vuelve insostenible, y mantener su mayor éxito como actor se convierte en su mayor desafío personal.