ATG Entertainment adquiere SOM Produce

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



ATG Entertainment, organizadora líder en espectáculos en vivo a nivel internacional, ha anunciado hoy la adquisición de la productora española SOM Produce, la cual está detrás de éxitos en nuestro país como BILLY ELLIOT, MATILDA o THE BOOK OF MORMON, además de la próxima producción de WICKED que se estrena en Madrid el próximo otoño.

En palabras de Ted Stimpson, CEO de ATG: "Esta es una oportunidad emocionante para seguir llevando a cabo operaciones de ATG en Europa, y SOM Produce representa un excelente encaje cultural; ambas son empresas muy creativas, profundamente apasionadas por mostrar contenido de calidad en espacios emblemáticos. Madrid se está convirtiendo en un centro global para producciones teatrales, y admiramos lo que Marcos y su equipo han creado en SOM Produce. Estamos encantados de poder incorporarlos a la familia ATG y explorar nuevas oportunidades en este mercado tan próspero."

Por su parte, Marcos Cámara, CEO de SOM Produce estaca que: "Este es un emocionante nuevo capítulo para SOM Produce y estamos ansiosos por llevar más producciones icónicas de Broadway y espectáculos en directo al público español. Madrid es el tercer mercado a nivel mundial en demanda de teatro, solo por detrás de West End y Broadway, ya que el interés por las representaciones teatrales y espectáculos sigue en aumento en toda España. Esta asociación con ATG nos ayudará a aprovechar oportunidades significativas para satisfacer esta creciente demanda en el futuro. Estamos muy orgullosos de lo que SOM ha llegado a ser, y agradecemos la confianza depositada por parte de nuestros empleados, socios productores y clientes leales que nos hacen ser quienes somos hoy."

Andrew Tisdale, Director Senior y Codirector de Europa, y Maria João Borges, Vicepresidenta Senior de Providence Equity Partners, socios mayoritarios de ATG, señalan: “El apoyo continuo de Providence al crecimiento de ATG refleja nuestra firme convicción en el valor de los espectáculos en directo y nuestra profunda experiencia en el sector. ATG es una empresa líder global en entretenimiento con una capacidad probada para ingresar a nuevos mercados y continuar expandiendo su huella geográfica. El fortalecimiento adicional de la red de distribución de ATG en España, específicamente en Madrid, el tercer mercado teatral más grande del mundo, ofrece un mayor valor estratégico y creativo a los productores y creadores de contenido que, al asociarse con ATG, pueden llevar experiencias teatrales de clase mundial a una audiencia completamente nueva”.

ATG Entertainment es líder mundial en espectáculos en directo y posee, opera o programa 64 de los espacios más emblemáticos del mundo en el Reino Unido, EE. UU. y Alemania, entreteniendo a más de 18 millones de espectadores cada año. La compañía presenta más de 15,000 actuaciones en vivo anualmente, incluyendo CABARET EN EL KIT KAT CLUB, STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW, MOULIN ROUGE!, THE LION KING, HARRY POTTER Y EL LEGADO MALDITO y STARLIGHT EXPRESS, así como populares espectáculos de música y comedia. ATG también posee una plataforma líder de venta de entradas, que procesa más de 18 millones de entradas cada año para musicales, obras de teatro, conciertos, shows de comedia y una variedad de otros eventos en vivo.

SOM Produce es la principal empresa española en el mercado nacional de teatro y espectáculos en directo, gestionando cinco teatros emblemáticos en Madrid con un total de 5,237 asientos. Con sede en Madrid, SOM Produce fue fundada en 2011 por José Cámara y Marcos Cámara, junto con Pilar Gutiérrez y Juanjo Rivero.

Con más de 750,000 entradas vendidas anualmente, SOM Produce ha sido miembro internacional de la Broadway League desde 2017. En octubre de 2025, estrenará por primera vez en España uno de los musicales más aclamados internacionalmente: WICKED.

Providence Equity Partners es una firma de inversión en capital privado especializada en empresas de medios, comunicación, educación y tecnología orientadas al crecimiento en América del Norte y Europa. Providence combina su enfoque de asociación en las inversiones con una profunda experiencia en la industria para ayudar a los equipos de gestión a construir negocios excepcionales y generar retornos atractivos. Desde su fundación en 1989, Providence ha invertido más de 36,000 millones de dólares en más de 175 empresas de su portafolio de capital privado. Con sede en Providence, Rhode Island, la firma también tiene oficinas en Nueva York, Londres, Boston y Atlanta.

Comments