El último '¡Hola!' de los mormones: THE BOOK OF MORMON anuncia su despedida definitiva de Madrid

Madrid se prepara para decir adiós al fenómeno teatral que ha marcado un antes y un después en la Gran Vía. Tras consolidarse como el musical más premiado en la historia de nuestro país y ser uno de los escasos cinco títulos que ha logrado completar tres temporadas consecutivas en la capital, llega el momento del cierre. El telón del Teatro Rialto bajará por última vez el próximo 31 de mayo, poniendo fin a una trayectoria sin precedentes en la cartelera española.

La obra más irreverente de la escena actual inicia así su cuenta atrás tras haber ofrecido más de 800 funciones y haber conquistado a más de 500.000 espectadores. El reconocimiento ha sido absoluto y unánime: THE BOOK OF MORMON se ha alzado como el Mejor Musical de 2024 en los Premios Talía, Broadway World y los Premios de Teatro Musical. Es un hito histórico, ya que ningún otro montaje había logrado el consenso total de la crítica, el sector y el público en un mismo año.

A este éxito colectivo se suman los triunfos individuales de sus protagonistas, Alejandro Mesa y Alexandre Ars, quienes han sido reconocidos como Mejores Actores. En total, la producción acumula 17 galardones que avalan una calidad artística excepcional. Para su director, David Serrano, este éxito masivo ha superado cualquier expectativa inicial.

La pieza es la única comedia contemporánea que se representa de forma simultánea en las tres grandes capitales mundiales del género. Mientras en Madrid encara su recta final, la obra continúa su imparable marcha en Broadway desde hace 15 años y en Londres desde hace 13, sumando más de 10 millones de espectadores a nivel global. Su prestigio internacional está respaldado por 9 premios Tony y 4 premios Olivier, confirmando el ingenio de sus creadores: Trey Parker y Matt Stone, responsables de SOUTH PARK, y Robert López, el oscarizado compositor de COCO y FROZEN.

La trama sigue las peripecias de Elder Price y Elder Cunningham, dos misioneros de personalidades opuestas enviados a una aldea en Uganda. Allí, entre problemas sociales graves y el escepticismo de los locales, conocen a la joven Nabulungi. El conflicto surge cuando las enseñanzas oficiales fallan y Cunningham decide adaptar el Libro de Mormón de una manera "alternativa", desencadenando situaciones tan hilarantes como inesperadas.

Con una banda sonora magistral interpretada en directo y un elenco de 25 actores de altísimo nivel, el paso del musical por Madrid deja cifras curiosas para el recuerdo. En estos años, los "elderes" han utilizado ya 30.000 corbatas, han tocado 27.000 timbres y han pronunciado su icónico "¿QUÉ TAL?" en 65.000 ocasiones.

Esta última temporada en el Teatro Rialto representa la oportunidad definitiva para disfrutar de una cita imprescindible con el humor. Protagonizada por Alexandre Ars, Alejandro Mesa, Albert Bolea, Jimmy Roca y Aysha Fay, la producción de ATG Entertainment encara sus últimos meses como el musical que se atrevió a ser diferente y terminó haciendo historia.

