PHOTOS: Así ha sido la presentación oficial de WICKED en Madrid

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



WICKED, el fenómeno internacional de Broadway, presenta sus primeras imágenes de escena en España, en exclusiva para BroadwayWorld Spain. Las fotografías muestran a Cristina Picos y Cristina Llorente caracterizadas como Elphaba y Glinda, las legendarias brujas de Oz que por primera vez cobrarán vida sobre un escenario español.

En estas instantáneas se aprecia la espectacularidad de la producción y el carisma de sus protagonistas, que ya forman parte de la prestigiosa lista de actrices que han interpretado a estos personajes en Broadway, el West End y alrededor del mundo. Su estreno en Madrid marca un antes y un después en la cartelera nacional.

Con más de 60 millones de espectadores en todo el mundo, 21 años en Broadway y 18 en Londres, WICKED se ha consolidado como uno de los musicales más influyentes de las últimas décadas, avalado por más de un centenar de premios internacionales, incluidos el Tony y el Grammy.

La superproducción de ATG Entertainment, dirigida y adaptada por David Serrano, llegará al Teatro Alcalá de Madrid el próximo 3 de octubre. Con canciones inolvidables como Desafiar la Gravedad, Popular o For Good, el público podrá descubrir la conmovedora historia jamás contada de Elphaba y Glinda: dos jóvenes destinadas a cambiar para siempre la tierra de Oz.