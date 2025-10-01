 tracker
PHOTOS: Así ha sido la presentación oficial de WICKED en Madrid

BroadwayWorld Spain publica en exclusiva las fotografías de Cristina Picos y Cristina Llorente como Elphaba y Glinda.

By: Oct. 01, 2025
WICKED, el fenómeno internacional de Broadway, presenta sus primeras imágenes de escena en España, en exclusiva para BroadwayWorld Spain. Las fotografías muestran a Cristina Picos y Cristina Llorente caracterizadas como Elphaba y Glinda, las legendarias brujas de Oz que por primera vez cobrarán vida sobre un escenario español.

En estas instantáneas se aprecia la espectacularidad de la producción y el carisma de sus protagonistas, que ya forman parte de la prestigiosa lista de actrices que han interpretado a estos personajes en Broadway, el West End y alrededor del mundo. Su estreno en Madrid marca un antes y un después en la cartelera nacional.

Con más de 60 millones de espectadores en todo el mundo, 21 años en Broadway y 18 en Londres, WICKED se ha consolidado como uno de los musicales más influyentes de las últimas décadas, avalado por más de un centenar de premios internacionales, incluidos el Tony y el Grammy.

La superproducción de ATG Entertainment, dirigida y adaptada por David Serrano, llegará al Teatro Alcalá de Madrid el próximo 3 de octubre. Con canciones inolvidables como Desafiar la Gravedad, Popular o For Good, el público podrá descubrir la conmovedora historia jamás contada de Elphaba y Glinda: dos jóvenes destinadas a cambiar para siempre la tierra de Oz.

Fotos: Alejandro Palacios

PHOTOS: Así ha sido la presentación oficial de WICKED en Madrid Image

Cristina Picos

PHOTOS: Así ha sido la presentación oficial de WICKED en Madrid Image
Cristina Picos

PHOTOS: Así ha sido la presentación oficial de WICKED en Madrid Image
Cristina Llorente y La compania de WICKED

PHOTOS: Así ha sido la presentación oficial de WICKED en Madrid Image
Esteban Oliver, Guadalupe Lancho, Javier Ibarz, Cristina Picos, Cristina Llorente, Xavier Nogales, Lydia Fairen y Neizan Martin

PHOTOS: Así ha sido la presentación oficial de WICKED en Madrid Image
La compania de WICKED

PHOTOS: Así ha sido la presentación oficial de WICKED en Madrid Image
La compania de WICKED

PHOTOS: Así ha sido la presentación oficial de WICKED en Madrid Image
Stephen Schwartz

PHOTOS: Así ha sido la presentación oficial de WICKED en Madrid Image
Cristina Picos, StephenSchwartz y Cristina Llorente

PHOTOS: Así ha sido la presentación oficial de WICKED en Madrid Image
David Serrano y Stephen Schwartz




Videos