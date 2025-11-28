PHOTOS: LOS MISERABLES se presenta en el Teatro Apolo de Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La presentación a medios de LOS MISERABLES ofreció un poderoso adelanto de esta producción de Cameron Mackintosh basada en la novela de Victor Hugo, con música y letras de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, que regresa a Madrid de la mano de ATG entertainment.

El reparto está encabezado por Adrián Salzedo (Jean Valjean), Pitu Manubens (Javert), Teresa Ferrer (Fantine), Quique Niza (Marius), Alèxia Pascual (Cosette), Elsa Ruiz Monleón (Éponine), Xavi Melero (Thénardier), Malia Conde (Madame Thénardier) y Javier Manente (Enjolras) y dejó patente desde el primer instante la solidez interpretativa que sostendrá esta esperada temporada en el Teatro Apolo.

Entre los momentos más destacados del encuentro se pudieron ver fragmentos de “Sale el sol”, “Solo para mí” y “Sálvalo”, tres números que muestran tanto la épica revolucionaria como la intimidad emocional del musical. La interpretación del reparto reflejó un equilibrio entre tradición y frescura, iluminando los matices dramáticos que han convertido a Los Miserables en uno de los títulos más influyentes de la historia del teatro musical.

Las fotografías de Nacho Sweet permiten apreciar de cerca la fuerza visual de la producción y la implicación artística de un reparto que incluye también a Carlos Solano, Gema Bastante, Iván Clemente, Silvia Cordero, Pedro Estrada, Íñigo Etayo, Carme Giner, Marc Gómez, Pablo Gómez Jones, Álvaro Karvac, Carlota L’Hotellerie, Flor Lopardo, Laura Martín, Inma Mira, Jay Müller, Álvaro Puertas, Nicole Quiala, Pablo Raya, Guillermo Sabariegos, Antonio Buendía, Imanol Fuentes, Elena González, Sara Navacerrada y Adrián Quiles.



Fotos: Nacho Sweet



Victor Conde y Christopher Key

Elsa Ruiz

Elsa Ruiz

Elsa Ruiz

Adrian Salzedo

Adrian Salzedo

Adrian Salzedo

Quique Niza

Alexia Pascual

Elsa Ruiz

Javier Manente

Quique Niza y Elsa Ruiz

El reparto de LOS MISERABLES

Pitu Manubens

Xavi Melero y Malia Conde

El reparto de LOS MISERABLES

El reparto de LOS MISERABLES

Xavi Melero y Malia Conde

El reparto de LOS MISERABLES

Elsa Ruiz, Quique Niza, Adrian Salzedo, Cameron Mackintosh y Pitu Manubens

El reparto de LOS MISERABLES

