EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid

La producción de CENICIENTA vivió este fin de semana uno de los momentos más especiales de su proceso creativo: la sitzprobe, el primer encuentro entre la compañía y la orquesta bajo la dirección musical de Xavier Torras. Este momento tan especial tuvo lugar en el Teatro de Vega, hogar de EL REY LEÓN, y marcó el inicio de la recta final hacia el estreno en Madrid de la nueva producción de Stage Entertainment España en la Gran Vía de Madrid.

Protagonizada por Paule Mallagarai (Ella), Briel González (Topher), Mayca Teba (Marie) y Mariola Peña (Madame), esta será la primera vez que esta versión revisada de Rodgers & Hammerstein llegue a Europa. El espectáculo levantará el telón el próximo 3 de octubre.

Fotos: Alejandro Palacios.



Sitzprobe de CENICIENTA

Xavier Torras

Fani Fortet

Paule Mallagarai y Briel González

Mariola Peña, Caro Gestoso y María Gago

Paule Mallagarai

Carmen Prados, Kristina Alonso, Xenia García, Caro Gestoso, Elena Rueda, Patricia Sánchez, Sara Martín yAndrea Currello

Caro Gestoso, Paule Mallagarai y Mariola Peña

Paule Mallagarai y Mariola Peña

James Douglas, Pablo Badillo, Antonio Fago, Javier Toga y Robert González

Xavier Torras y Juanjo González

José Navar y Jaume Giró

Mariona Peña, Caro Gestoso y María Gago

Orquesta de CENICIENTA

Curro Ávila y Paule Mallagarai

Briel González

Xavier Torras dirigiendo

Mayca Teba

Ramsés Vollbrecht, Kristina Alonso, Carmen Prados, Xenia García, Patricia Sánchez y Rebeca O'Neill

Briel González

El reparto de CENICIENTA

Jaume Giró, Mayca Teba, Paule , Briel González, Mariola Peña, Caro Gestoso y María Gago

Foto de familia con la compañía y la orquesta de CENICIENTA

¡Larga vida a CENICIENTA!