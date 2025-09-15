 tracker
EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid

El musical de Rodgers & Hammerstein se estrenará el próximo 3 de octubre en el Teatro Coliseum de la Gran Vía.

By: Sep. 15, 2025
EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
La producción de CENICIENTA vivió este fin de semana uno de los momentos más especiales de su proceso creativo: la sitzprobe, el primer encuentro entre la compañía y la orquesta bajo la dirección musical de Xavier Torras. Este momento tan especial tuvo lugar en el Teatro de Vega, hogar de EL REY LEÓN, y marcó el inicio de la recta final hacia el estreno en Madrid de la nueva producción de Stage Entertainment España en la Gran Vía de Madrid.

Protagonizada por Paule Mallagarai (Ella), Briel González (Topher), Mayca Teba (Marie) y Mariola Peña (Madame), esta será la primera vez que esta versión revisada de Rodgers & Hammerstein llegue a Europa. El espectáculo levantará el telón el próximo 3 de octubre.

Fotos: Alejandro Palacios.

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Sitzprobe de CENICIENTA

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Xavier Torras

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Fani Fortet

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Paule Mallagarai y Briel González

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Mariola Peña, Caro Gestoso y María Gago

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Paule Mallagarai

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Carmen Prados, Kristina Alonso, Xenia García, Caro Gestoso, Elena Rueda, Patricia Sánchez, Sara Martín yAndrea Currello

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Caro Gestoso, Paule Mallagarai y Mariola Peña

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Paule Mallagarai y Mariola Peña

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
James Douglas, Pablo Badillo, Antonio Fago, Javier Toga y Robert González

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Xavier Torras y Juanjo González

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
José Navar y Jaume Giró

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Mariona Peña, Caro Gestoso y María Gago

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Orquesta de CENICIENTA

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Curro Ávila y Paule Mallagarai

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Briel González

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Xavier Torras dirigiendo

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Mayca Teba

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Ramsés Vollbrecht, Kristina Alonso, Carmen Prados, Xenia García, Patricia Sánchez y Rebeca O'Neill

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Briel González

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
El reparto de CENICIENTA

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Jaume Giró, Mayca Teba, Paule , Briel González, Mariola Peña, Caro Gestoso y María GagoEXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
Foto de familia con la compañía y la orquesta de CENICIENTA

EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid Image
¡Larga vida a CENICIENTA!


