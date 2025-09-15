EXCLUSIVA BWW: Nos colamos en la Sitzprobe de CENICIENTA para su estreno en la Gran Vía de Madrid

El musical de Rodgers & Hammerstein se estrenará el próximo 3 de octubre en el Teatro Coliseum de la Gran Vía.
La producción de CENICIENTA vivió este fin de semana uno de los momentos más especiales de su proceso creativo: la sitzprobe, el primer encuentro entre la compañía y la orquesta bajo la dirección musical de Xavier Torras. Este momento tan especial tuvo lugar en el Teatro de Vega, hogar de EL REY LEÓN, y marcó el inicio de la recta final hacia el estreno en Madrid de la nueva producción de Stage Entertainment España en la Gran Vía de Madrid.
Protagonizada por Paule Mallagarai (Ella), Briel González (Topher), Mayca Teba (Marie) y Mariola Peña (Madame), esta será la primera vez que esta versión revisada de Rodgers & Hammerstein llegue a Europa. El espectáculo levantará el telón el próximo 3 de octubre.
Fotos: Alejandro Palacios.
Sitzprobe de CENICIENTA
Fani Fortet
Paule Mallagarai y Briel González
Mariola Peña, Caro Gestoso y María Gago
Paule Mallagarai
Carmen Prados, Kristina Alonso, Xenia García, Caro Gestoso, Elena Rueda, Patricia Sánchez, Sara Martín yAndrea Currello
Caro Gestoso, Paule Mallagarai y Mariola Peña
Paule Mallagarai y Mariola Peña
James Douglas, Pablo Badillo, Antonio Fago, Javier Toga y Robert González
Xavier Torras y Juanjo González
José Navar y Jaume Giró
Mariona Peña, Caro Gestoso y María Gago
Orquesta de CENICIENTA
Curro Ávila y Paule Mallagarai
Briel González
Xavier Torras dirigiendo
Mayca Teba
Ramsés Vollbrecht, Kristina Alonso, Carmen Prados, Xenia García, Patricia Sánchez y Rebeca O'Neill
Briel González
El reparto de CENICIENTA
Jaume Giró, Mayca Teba, Paule , Briel González, Mariola Peña, Caro Gestoso y María Gago
Foto de familia con la compañía y la orquesta de CENICIENTA
¡Larga vida a CENICIENTA!
