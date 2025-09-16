Así fue la vibrante presentación de RAFFAELLA, EL MUSICAL que llega al Capitol en octubre

Get Access To Every Broadway Story



Madrid recibe la presentación de RAFFAELLA, EL MUSICAL y del elenco que dará vida a Raffaella Carrà y al resto de personajes, desde el 3 de octubre en el Teatro Capitol. La propuesta escénica revivirá la figura irrepetible de Raffaella Carrà, un icono para varias generaciones, con un ritmo y sensibilidad que “siguen muy vivos”.

Así, Lorena Santiago protagonizará la vida de Raffaella, acompañada de Paco García como Gianni, Chus Herranz como Iris, Robert Matchez como Alessandro, Luana Carrera como Nadia y Chemari Bello como Giovanni. Por otro lado, Sol Madrigal será cover de Raffaella, Israel Trujillo de Alessandro y Jesús de la Casa de Giovanni.

El resto del elenco lo completan Rick Monje, Julia Pereira, Chris Caballero, Alex Grasa, Samolé García, Anna Puighermanal, Luz Cueva, Raúl Heredia, Elena Almagro, Mattia Ruggeri, Clara Martínez, Silvia Badia, Gonzalo Santamaría, Irene Rodríguez, Amadeo Monzo, Lucía Ortíz y Juan Carlos Muñoz.

En la presentación de este lunes en Gran Vía, el elenco ha brillado cantando y bailando una recopilación de sus mejores temas: Pedro, Bailo Bailo y Hay que venir al sur. En el musical, el público podrá adentrarse en la vida y discografía completa de la artista italiana.

Tras la presentación, Luciano Cannito (director artístico) y Lorena Santiago (protagonista) han ofrecido una rueda de prensa donde han explicado más sobre el musical y cómo avanzan los ensayos previos al estreno.

“RAFFAELLA, EL MUSICAL es un espectáculo generoso, lleno de amor y dinámica que habla de su historia desde el inicio de su carrera hasta su llegada a la televisión española”, ha desarrollado el director.

Por su lado, Lorena Santiago ha expresado que “va a ser todo un reto, hay muchos ensayos y tienen que venir a verlo”. “No esperaba que llegara un papel tan icónico en este momento de mi carrera”, apuntó.

Asimismo, más voces del elenco, de la producción y del equipo creativo coincidieron en destacar que este musical “no sólo busca rememorar la trayectoria artística de Raffaella, sino capturar su esencia con la capacidad de unir, de hacer bailar, de generar alegría y de abrir camino”.

Así, este esperado musical se podrá disfrutar los viernes, sábados y domingos desde el 3 de octubre en el Teatro Capitol de Gran Vía con entradas ya a la venta en su página web. Madrid se prepara ya para contagiarse de esa energía contagiosa que sólo Raffaella supo transmitir.