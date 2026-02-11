BREAKING: LETSGO y beon. Entertainment anuncian una nueva producción musical de LA FAMILIA ADDAMS

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

LETSGO y beon. Entertainment vuelven a unir fuerzas tras el éxito de HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO y preparan el estreno en septiembre, en el Teatro Calderón de Madrid, de una nueva producción musical de LA FAMILIA ADDAMS. El espectáculo contará con adaptación y dirección de Federico Bellone, responsable de títulos como EL FANTASMA DE LA ÓPERA o CABARET, y promete acercar al público una propuesta pensada para toda la familia.

Creada por el caricaturista Charles Addams a finales de los años treinta para la revista The New Yorker, esta peculiar y macabra familia ha conquistado generaciones de seguidores. Morticia, Gómez, Miércoles, Pugsley, el Tío Fétido, la Abuela, Lurch, los ancestros y la inseparable Cosa protagonizan un universo que combina humor negro, romanticismo y una estética inconfundible que ha marcado la cultura popular durante décadas.

En 1964, la cadena ABC llevó a los Addams a la televisión con gran éxito, consolidando su popularidad internacional. Desde entonces, han inspirado numerosas adaptaciones cinematográficas y teatrales, además de producciones contemporáneas como la serie Wednesday. El musical inició su trayectoria escénica en Chicago en 2009 antes de llegar a Broadway en 2010, donde cosechó una gran acogida por parte del público.

Con libreto de Marshall Brickman y Rick Elice, música y letras de Andrew Lippa, esta nueva producción española estará producida por LETSGO y beon. Entertainment. El estreno en Madrid supondrá el regreso a los escenarios de una de las comedias musicales familiares más reconocidas de Broadway, ahora con una nueva puesta en escena dirigida al público español.

