 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

BREAKING: LETSGO y beon. Entertainment anuncian una nueva producción musical de LA FAMILIA ADDAMS

La comedia musical de Broadway, adaptada y dirigida por Federico Bellone, llegará al Teatro Calderón de Madrid el próximo mes de septiembre

By: Feb. 11, 2026

BREAKING: LETSGO y beon. Entertainment anuncian una nueva producción musical de LA FAMILIA ADDAMS ImageLETSGO y beon. Entertainment vuelven a unir fuerzas tras el éxito de HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO y preparan el estreno en septiembre, en el Teatro Calderón de Madrid, de una nueva producción musical de LA FAMILIA ADDAMS. El espectáculo contará con adaptación y dirección de Federico Bellone, responsable de títulos como EL FANTASMA DE LA ÓPERA o CABARET, y promete acercar al público una propuesta pensada para toda la familia.

Creada por el caricaturista Charles Addams a finales de los años treinta para la revista The New Yorker, esta peculiar y macabra familia ha conquistado generaciones de seguidores. Morticia, Gómez, Miércoles, Pugsley, el Tío Fétido, la Abuela, Lurch, los ancestros y la inseparable Cosa protagonizan un universo que combina humor negro, romanticismo y una estética inconfundible que ha marcado la cultura popular durante décadas.

En 1964, la cadena ABC llevó a los Addams a la televisión con gran éxito, consolidando su popularidad internacional. Desde entonces, han inspirado numerosas adaptaciones cinematográficas y teatrales, además de producciones contemporáneas como la serie Wednesday. El musical inició su trayectoria escénica en Chicago en 2009 antes de llegar a Broadway en 2010, donde cosechó una gran acogida por parte del público.

Con libreto de Marshall Brickman y Rick Elice, música y letras de Andrew Lippa, esta nueva producción española estará producida por LETSGO y beon. Entertainment. El estreno en Madrid supondrá el regreso a los escenarios de una de las comedias musicales familiares más reconocidas de Broadway, ahora con una nueva puesta en escena dirigida al público español.


Need more Spain Theatre News in your life?
Sign up for all the news on the Winter season, discounts & more...


Videos