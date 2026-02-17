El musical MERRILY WE ROLL ALONG con Daniel Radcliffe llega al streaming en España

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La producción de Broadway del musical MERRILY WE ROLL ALONG ha completado su transición a los formatos domésticos tras su reciente paso por las salas de cine. La grabación profesional de este montaje, que cuenta con las interpretaciones de Daniel Radcliffe, Jonathan Groff y Lindsay Mendez, se encuentra disponible en plataformas digitales desde este mes de enero de 2026. Esta captura multicámara permite al público español acceder a la puesta en escena dirigida por Maria Friedman, la cual obtuvo un notable reconocimiento crítico y comercial durante su estancia en el Hudson Theatre de Nueva York.

En España, la distribución de este contenido se realiza principalmente a través de Amazon Prime Video. Actualmente, el título no forma parte del catálogo de suscripción gratuita, sino que está disponible bajo la modalidad de alquiler digital. Este sistema de acceso permite el visionado de la obra completa mediante un pago único, siguiendo la estrategia de lanzamientos de grandes producciones teatrales que buscan llegar a una audiencia global que no pudo asistir a las funciones en vivo. La plataforma ofrece la obra con opciones de alta definición y subtítulos, garantizando una experiencia técnica fiel al material original.

Basado en la obra de George Furth y Stephen Sondheim, MERRILY WE ROLL ALONG destaca por una narrativa que se desarrolla en orden cronológico inverso. La trama comienza en el año 1976 para explorar el presente de tres amigos en la industria del espectáculo y retrocede gradualmente hasta 1957 para mostrar los orígenes de su relación. El papel de Daniel Radcliffe como Charley Kringas ha sido uno de los puntos más señalados de esta versión, consolidando su trayectoria en el teatro musical tras ganar el premio Tony por esta interpretación. El trío protagonista se apoya en una de las partituras más complejas de Sondheim.

Para acceder a la grabación, los usuarios deben localizar el título en la tienda de Prime Video, donde el proceso de alquiler habilita el visionado por un tiempo limitado. Esta disponibilidad digital supone el cierre del ciclo de explotación de una de las reposiciones más exitosas de los últimos años, facilitando el estudio y disfrute de la obra para el público interesado en el teatro musical. Con la llegada de MERRILY WE ROLL ALONG al entorno del streaming, se pone a disposición del espectador un documento histórico de una producción que, hasta hace poco, solo podía verse de forma presencial en Estados Unidos.

