La Unión de Actores desvela los nominados a su 34ª edición de premios

La Unión de Actores y Actrices ha hecho pública esta mañana la lista oficial de intérpretes nominados para su 34ª edición, cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 16 de marzo en el Teatro Circo Price. En el apartado dedicado a las artes escénicas, el anuncio pone en valor la vigencia del teatro musical a través de las candidaturas de Mariola Peña y Aarón Cobos, quienes representan a este género por sus actuales trabajos en la cartelera madrileña.

Mariola Peña ha obtenido la nominación a Mejor Actriz Secundaria en Teatro por su papel en CENICIENTA, EL MUSICAL. La intérprete se posiciona así como la representante femenina de las producciones musicales en las categorías de teatro de esta edición. Junto a ella, se ha reconocido el trabajo de Aarón Cobos con una nominación a Mejor Actor Revelación por su interpretación en GODSPELL, consolidando la presencia de los profesionales de los musicales en el listado de los mejores trabajos del año.

El balance general de las nominaciones sitúa a la película LOS DOMINGOS como la producción con mayor volumen de candidaturas en cine, alcanzando un total de seis menciones. En este mismo apartado destacan títulos comoLA CENA, con cuatro nominaciones, y SORDA, con tres. Por su parte, el ámbito de la televisión está liderado por la serie ANATOMÍA DE UN INSTANTE, que opta a cuatro galardones, seguida de cerca por LA VIDA BREVE con tres y las producciones SUPERESTAR y YAKARTA, que cuentan con dos candidaturas cada una. En las categorías de teatro, además de las menciones al género musical, sobresalen obras como MÚSICA PARA HITLER con tres nominaciones y LA SEÑORITA DE TREVÉLEZ con dos.

La gala de la Unión de Actores y Actrices se distingue por ser el propio colectivo de intérpretes quien, a través de sus votos, reconoce la excelencia de sus compañeros en cine, teatro y televisión. La ceremonia del 16 de marzo servirá para celebrar la diversidad de la interpretación nacional, donde figuras como Mariola Peña y Aarón Cobos compartirán espacio con otros nombres destacados de la edición como Patricia López Arnaiz, Irene Escolar, Álvaro Morte, Mario Casas o Ingrid García-Jonsson.

