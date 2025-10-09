MAR I CEL llega a los cines el próximo 28 de noviembre

Get Access To Every Broadway Story



El próximo 28 de noviembre la grabación profesional de MAR I CEL llega a cines gracias a una iniciativa conjunta con 3Cat y dirigida por Paulí Subirà Claramunt.

Esta grabación ha contado con la más moderna tecnología en imagen y sonido, producida íntegramente en 4K con tecnología HDR y en formato Dolbi Vision.

La realización, que ha contado con 9 cámaras situadas alrededor del escenario para ofrecer a los espectadores nuevas visiones y situaciones, ha sido realizada por Xavi Bonet, con Domènec Gilbert como director de fotografía y bajo la producción de Montse Datzira, Natàlia Cucurella y Ana Candelas.

En cuanto al sonido, el ingeniero Llorenç Gómez ha mezclado la grabación en directo de varias funciones con la interpretación de la Orquestra Simfònica del Vallès bajo la dirección de Sergi Cuenca, una agrupación que cuenta con 53 músicos, con Albert Guinovart al piano y bajo la supervisión del director musical Joan Vives.

La película, que se distribuirá gracias a Alfa Pictures, cuenta con el reparto de este último montaje protagonizado por Alèxia Pascual, Jordi Garreta, Abel García, Albert Gràcia, Berta Luna, Xavi Fernández, Eloi Gómez, Clara Renom, Sergio Escribano, Candela Díaz Sanz, Esteve Roig, Cisco Cruz, Albert Mora, Anna Alborch, Bittor Fernández, Estel Aparicio, Carme Giner, Biel Llongueras, Guillem Ripoll y Guillem Fole.

MAR I CEL cuenta la historia de unos piratas y unos cristianos encerrados en un barco perdido en medio del mar. Un musical sobre la intolerancia y la incomprensión entre dos mundos: Oriente y Occidente. Dos religiones eternamente enfrentadas. Una bella historia de amor imposible entre una chica cristiana y un corsario morisco. Una historia con innumerables paralelismos con el mundo en el que vivimos. Un musical basado en la piratería del Mediterráneo del siglo XVII y en la expulsión del reino de España de 300.000 moriscos decretada por Felipe III en 1609.